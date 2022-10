Sturm-Fans: „Pflichtsieg mit Minimalaufwand“

Der SK Sturm setzte sich im Cup gegen den GAK durch und gewann das Stadtderby mit 1:0. Wir wollen uns ansehen, was die Sturm-Fans...

Der SK Sturm setzte sich im Cup gegen den GAK durch und gewann das Stadtderby mit 1:0. Wir wollen uns ansehen, was die Sturm-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

steinzeit: „Großartig, wie Fußball-Graz es versteht Feste zu feiern! Gestern war wohl die letzte Bestätigung, es gehört wieder ein regelmäßiges Derby her! Wie in alten Zeiten lief der Schmäh in der geschichtsträchtigen Dampflok, friedlich vereint in Rot und Schwarz. Auf den Rängen (zumindest seitlich) diskutierten, freuten, verfluchten und lachten die Anhänger beider Lager und alle vereinte eines: Diese gemeinsame Freude an einem Fußballspiel unterschiedlicher Ideologien. Danke an alle, die es verstanden zu feiern, zu genießen, ohne nur die kleinsten Gewaltakte anzudenken. Möge sich die Enttäuschung aller „Sensationsblutlüstinge“ rasch legen, die Fankultur in Graz ist eben wesentlich besser, als sich so manche Medien erhofften!“

LeTissier: „Puh, in so einer Partie kannst eigentlich nix gewinnen. Schaffst den Aufstieg, war’s eh klar. Verlierst – daran mag ich gar nicht denken. Insofern nehme ich das 1:0 mit Handkuss. Abhaken, weitermachen. Jetzt knöpf ma uns die Dosen vor.“

Gue: „So das war also das erste Derby seit 15 Jahren. Wir auf Sparflamme, die Roten mit ihrem extrem limitierten Spiel den Beton angerührt und das eh ganz brav umgesetzt. Sieg glanzlos eingefahren und von dem Derby wird original gar nix in Erinnerung bleiben. Am ehesten noch die arme Sau aus Seiersberg“

GraveDigger: „Ungefährdeten Pflichtsieg eingefahren. Minimalaufwand betrieben.- Trotz des „raffinierten“ Vorverkaufs es irgendwie geschafft mindestens 50/50 auf der Tribüne zu sein. Einige Spieler zumindest kleinere Pausen geben können…“

plieschn: „Im Endeffekt war es ein ungefährdeter Sieg, der nicht leichtgefallen ist, aber in allen Belangen verdient zustande gekommen ist. Für mich ist es eine schöne Erinnerung, warum mir die Derbies die letzten Jahre nicht abgegangen sind, von dem ganzen Gehype profitiert vor allem ein Verein, ich finde es schade, dass man da von unserer Seite nicht drüberstehen kann.“

Sanchez1: „Das habe ich mir auch gedacht. Mir fällt kein anderer unterklassiger Cupgegner der letzten Jahre ein, der so wenig Chancen gegen uns gehabt hat wie die Roten heute. Und das nicht etwa, weil wir so überragend verteidigt haben, sondern weil nix von denen kam. Brav gemauert haben sie in Halbzeit 1, aber vorne war eigentlich nur der geschenkte Freistoß gegen Ende erwähnenswert.“

Manu_Graz: „Wichtiger Sieg und wir sind weiter ohne große Mühe. War keine Glanzleistung von beiden Teams. Ein Team wollte halt nicht mehr bzw. hat auf Standards gehofft und wir haben spielerisch aber auch viel zu wenig Druck ausüben können. Fantechnisch war ich wirklich überrascht. Gefühlt haben es die Roten kein einziges Mal geschafft, das Stadion mitzunehmen und je später es war, immer mehr Schwoaze auf der Längsseite mitgesprungen sind und gefeiert haben. Also da haben doch etliche GAK-Fans an Sturm-Fans verkauft. Ist ja eh nichts dabei und war, zumindest im Stadion, doch sehr friedlich alles…“

Reinhard Steckin: „Die zu erwartende zache Partie, mit dem klugen schwarz-weißen Pferd, welches sich für unterklassige Hindernisse nicht zu sehr anstrengen muss.“

paytv23: „Schöner Arbeitssieg. Gut, dass es zu keiner Verlängerung gekommen ist, das nächste Spiel gegen Salzburg ist kein einfaches. Spielerisch war es leider ein wenig einseitig, GAK hat in 15 Jahren gelernt kräftig Beton gegen uns anzurühren. Auf die Schwoazen!“

GrazTiefschwarz: „So ein kleiner Cup-Heimsieg ist eine schöne Abwechslung im anstrengenden Europa League- und Bundesliga-Alltag.“

