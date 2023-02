Sturm-Fans: „Werbung für den österreichischen Fußball“

Der SK Sturm stieg nach 120 spannenden Minuten und einem Elfmeterschießen gegen RB Salzburg im Cup auf und zeigte wieder einmal eine starke und...

Der SK Sturm stieg nach 120 spannenden Minuten und einem Elfmeterschießen gegen RB Salzburg im Cup auf und zeigte wieder einmal eine starke und extrem bissige Leistung gegen den österreichischen Serienmeister. Wir wollen uns ansehen was die Sturm-Fans zum Erfolg ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

paytv23: „Vor dem Spiel war ich mir nicht sicher, ob wir Red Bull schlagen können. Nach der ersten Hälfte war die Hoffnung dann größer. Jedoch konnte man nicht damit rechnen, die Nachspielzeit und schon gar nicht das Elfern zu überstehen. Klar, das Finale ist noch nicht erreicht, aber der Sieg gegen den Seriensieger des Cups war schon ein enorm wichtiger Auftakt zu Saisonbeginn. Das kann Antrieb für die Meisterschaft geben. Tolle Teamleistung bis zum Ende. Auf die Schwoazen!“

OoK_PS: „Insgesamt war es jedenfalls ein hervorragendes Spiel der beiden besten Mannschaften des Landes, das auch international überhaupt keinen Vergleich scheuen muss. Die Latte liegt jetzt natürlich auch für die Meisterschaft hoch, und damit meine ich nicht hinsichtlich Meistertitel, denn da ist schon Salzburg weiterhin klarer Favorit, aber alles schlechter als Platz 2 wäre dann schon eine Enttäuschung. Gegen Rapid wird das am Freitag hoffentlich ein fest, Stadion ist offenbar schon ausverkauft. Zu schade, dass wir nicht international überwintert haben. Gerade in der ECL würde ich dieser Mannschaft einen Lauf ins Viertel- oder Halbfinale schon zutrauen, was relativ geil wäre. Aber das kommt dann nächste Saison.“

lovehateheRo: „Was man auch nicht unterschätzen darf: Ich kann mich nicht erinnern, wann wir je so gut aus einer Winterpause gekommen sind. Sonst waren wir da ja nur Frühjahrsmüdigkeit und A…-Partien gewöhnt. Hoffentlich können wir das in die Meisterschaft genauso mitnehmen.“

GrazTiefschwarz: „Jetzt wird es ganz schwer mit der „leichten“ Favoritenrolle im Cup umzugehen…“

Vöslauer: „Auch ohne schwarz-weiße Brille gesehen: Wir waren heute auch über 120 Minuten gesehen, die bessere & gefährlichere Mannschaft. Glück ist ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Spiels, natürlich war das dann auch im Elfmeterschießen auf unserer Seite. Und das hat schon beim Münzwurf begonnen (und der natürlich richtigen Weisung von Stankovic), auch nach dem Sarkaria-Elfer hab ich´s nicht abgeschrieben, weil wir zumindest immer ausgleichen konnten. Dass Okonkwo mindestens einen hält war mir auch klar. Definitiv überraschend (und nochmals fetten Respekt) an die Elferschützen. Richtig gutes Gefühl hatte ich nur bei Wüthrich.“

semmerl: „Geiles Match, geile Mannschaft, geile Fans – jetzt unbedingt im Halbfinale alles reinwerfen, egal gegen wen. Ich will wieder nach Klagenfurt.“

Clemens701: „Ich bin fertig. Spiel war sehr gut, aber so a Elfern ist nix für schwache Nerven. Will keinen Spieler hervorheben, das war heute im Verbund eine der stärksten Leistungen, die ich von uns bisher gesehen hab. Darauf kann man aufbauen. Salzburg hamma in Hälfte eins nie ins Spiel kommen lassen, in Hälfte 2 waren sie besser auf uns eingestellt. Der nicht gegebene Elfer am Anfang ist eigentlich eine Bankrotterklärung für den VAR, die mir nicht erklärlich ist (da wurde ja offenbar nicht einmal gecheckt, oder?). Alles in allem ein 50/50 Spiel, sehr ausgeglichen und auf Augenhöhe und somit kein unverdienter Aufstieg.“

MrColl: „Ich würde Dante heute auch mal extra loben nicht wegen den offensiven Aktionen, die waren meistens ok, aber eher defensiv wie er auch oft noch einen Ball erwischt vor einem wartenden Salzburger.“

quaiz: „In Summe ein verdienter Aufstieg, war eine gute Werbung für den österreichischen Fußball. Solche Spiele siehst auch in Deutschland nicht so oft. Zeigt auch gut auf, dass Testspiele in der Vorbereitung nur sehr wenig Aussagekräftig sind. Vor Testspielen wird meistens vormittags noch voll trainiert, man geht schon mit Müdigkeit ins Spiel. Wir waren wie meistens sehr gut von Ilzer eingestellt, speziell erste Halbzeit war man sehr unangenehm und hat Salzburg mehr als gefordert, man war das bessere Team. Elfer muss es auch geben und dann gehst höchstwahrscheinlich mit 2:0 in die Pause. Zweite Halbzeit war dann natürlich nicht mehr so intensiv geführt von uns, da die Spielweise in Halbzeit eins viel Kraft gekostet hat. Salzburg kann große Qualität einwechseln und war dann zweite Hälfte besser. Heute hat man auch wieder gesehen warum Dante begehrt ist. Das war eine Weltpartie von ihm. Das 1:1 war leider ein Ei, natürlich darf der von dort aber auch nicht so leicht schießen. Die Fehlerkette begann schon früher und endete mit dem haltbaren Tor. Zum Glück hat Okonkwo im Elfern dann Präsenz gezeigt und konnte einen halten. So ein großer Goalie lässt das Tor für einen Spieler dann noch einmal kleiner erscheinen. Der Auftakt in die Rückrunde kann kommen. Es macht fußballerisch eigentlich so viel Spaß wie selten zuvor. Danke Ilzer und Trainerteam, Danke Schicker, Danke Jauk, Danke Sturm.“

lovehateheRo: „Okonkwo ist in der Luft und bei hohen Bällen aufs Tor jedenfalls sehr stark, vor allem bei Standards und Flanken ist es sehr schön, wie er die meisten Bälle runterfangen kann ohne überhaupt zu springen. Seine zwei großen Probleme, die man auch schon in Testspielen gesehen hat, sind flache Schüsse und das abprallen lassen von Bällen, da muss er schnell besser werden, dann kann er uns sehr viel Freude bereiten.“

Auslandschwoazer: „Sturm Graz macht mächtig Spaß und ruft wieder ein unbeschreibliches Gefühl der Verbindung hervor. Ein Gefühl, welches einerseits und logischerweise durch Erfolg aber besonders durch die Art und Weise wie der Verein vorgelebt und geführt wird bzw. Durch die Charaktere, die den Verein repräsentieren, ausgelöst wird. Ein Gefühl welches für mich vor Antritt von Kreissl abgestumpfte bzw. ich verloren hielt. Gerade für die Generation, die in den 00er Jahren noch zu jung war, ist das Gerade der Zeitpunkt der Identifizierung mit einem lokalen Verein.“

