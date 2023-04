Sturm & LASK-Fans einig: „Wer heute aufsteigt, der gewinnt auch den Cup“

Der SK Sturm und der LASK treffen heute im Cup-Finale aufeinander und spielen um das Ticket im Wörthersee Stadion. Wir haben uns angesehen was...

Der SK Sturm und der LASK treffen heute im Cup-Finale aufeinander und spielen um das Ticket im Wörthersee Stadion. Wir haben uns angesehen was sich die Fans beider Mannschaften von dem heutigen Spiel erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Die Kommentare der Sturm-Fans:

Sohnemann: „Die Saison kann echt historisch werden, den nächsten Schritt muss man jetzt am Donnerstag machen. Irgendwie wirken alle in den Interviews und den Spielen extrem fokussiert. Aufstellungstechnisch würde ich nichts ändern (wieso auch?). Vielleicht wären etwas frühere Wechsel mit Hinblick auf den Sonntag angebracht, aber der Spielverlauf ist hier wohl entscheidend. Bin gespannt, ob Böving zumindest wieder mal auf der Bank sitzt und wann Wüthrich zurückkommt. Ich habe mal ein gutes Gefühl, welches am Spieltag aber wahrscheinlich von der Anspannung und Nervosität etwas gekillt wird.“

lgrad94: „Irgendwie bin ich guter Dinge. Mit dem aktuellen Material im Kader braucht Sturm einen rabenschwarzen Tag und der Linzer einen ausgesprochen guten, um eine Chance zu haben. So geschehen ja auch bei unserer einzigen Bundesliga-Niederlage neben der unnötigen gegen Klagenfurt.“

steinzeit: „Welch ein Frühjahr! Zuerst „schenkt“ (Zitat: Barisic) Rapid uns einen Sieg und schon wartet das burgenländische Rumpelstilzchen vlg. LASK auf eine geile Cup-Nacht. Flutlichtspiel, ausverkaufte Hütte und eine eigene, hungrige Mannschaft mit enormem Potential lassen den Donnerstag kaum erwarten. Klar ist in einem Spiel immer alles möglich, aber wenn wir unsere Tugenden auf den Platz bringen und konzentriert gegen die zwei bis drei „Gefährlichen“ aus Linz agieren, sollte das Gerangl um Karten für den Wörtherteich losgehen. Hauptrolle dabei wird, für mich, der Schiri einnehmen. Er muss einfach von der ersten Minute weg unsere Primgeiger vor den derben Einstiegen (Stojkovic!) schützen und „Didi’s Taktik“ somit ins Leere laufen lassen. Der LASK wird jedenfalls von der ersten Minute an provozieren, zwicken, beißen und kratzen, cool bleiben und die spielerische Überlegenheit ausspielen, dann wird/kann/darf es nur einen Sieger geben: SK Sturm!“

Manu_Graz: „Also ich muss sagen es kribbelt schon gewaltig. Aufgestanden und alles dreht sich nur um Sturm. Wir müssen es einfach sein, die diese geile Cupsaison mit dem Pokal krönen. Austria Salzburg, GAK und Red Bull Salzburg haben wir bereits besiegt, jetzt noch den LASK und im Finale färben wir Klagenfurt wieder schwarz-weiß. Heut zählts und wie sagte Oli schon in der Gruabn? An uns darfs heut nicht Wir haben noch Großes vor.“

Douglas: „Nachdem gestrigen Herumgemurkse (Anm. zwischen Rapid und Ried) kann der Cupsieger nur der Gewinner dieser Partie sein!“

themanwhowasntthere: „Jedes Spiel startet bei 0:0 und natürlich kann Rapid oder jedes andere Team in so einem Spiel über sich herauswachsen und gewinnen. Vergangene Duelle zählen da rein gar nix. So, genug der Stammtischweisheiten und volle Konzentration auf den LASK und einen möglichen Finaleinzug!“

User1234: „Zweites vorgezogene Finale heute für uns, wer das heute macht wird auch den Cup holen meiner Meinung nach. Rapid hat auch in der Liga keine „Aufbaugegner“ mehr an denen sie sich wieder aufrichten können, maximal Klagenfurt, gegen den Rest wird es wohl ernüchternd, vermutlich wie unser oberes Playoff unter Mählich, deswegen wird Ende April das Selbstvertrauen auch eher irgendwo sein und der Druck von außen enorm. Für mich heute im Cup bisher die schwerste Partie, da man alles verlieren kann (Gegen RB hat man nur gewinnen können) und das gegen (gefühlt) die Mannschaft die für uns in den letzten Jahren am schwersten zu bespielen war, positiv ist man darf daheim ran und man hat einige Kicker die gut in Form sind. Ich bin gespannt auf den Abend und hoffe auf eine magische Nacht.“

Die Kommentare der LASK-Fans:

KING-LASK: „Die Vorfreude steigt schon sehr, weiß nicht wie ich die letzten paar Stunden vor Abfahrt noch rüber bekommen soll! Erwarte mir heute einen brachialen Auswärtsauftritt, mit so einer Menge an Leuten waren wir denke ich eh noch nie in Graz.“

Laskler_1908: „So, es wird ernst. Sturm spielt eine super Saison. Wir haben aber auch in einer unserer besten Phasen (2019), wo so vieles für uns gesprochen hat, im Halbfinale in Pasching gegen Rapid den Kürzeren gezogen. Also warum nicht als Außenseiter morgen gewinnen und ins Finale einziehen. Pock mas!“

lgrad94: „Nach diesem Hundskick (Anm. Rapid vs. Ried) bin ich mir sicher – der Sieger morgen wird den Pokal gewinnen.“

raphael79: „Wenn man im Sturm-Forum so liest könnte man meinen die spielen gegen eine 2. Liga Mannschaft. Soll mir recht sein, sollen uns ruhig unterschätzen. Ich bin regelmäßig in Graz dabei, aber beide Away-Sektoren hatten wir noch nie, wird ein toller Anblick werden. Machen wir einen auf Freiburg, 1:2 und dann ab nach Klagenfurt.“

Der Lehrer: „Sturm hat halt eine Menge Qualität im Kader und vor allem können sie auch von der Bank ziemlich nachlegen, dazu haben sie auch noch eine sehr gute Form. Der Sieger muss den Cup holen. Hauptsache nicht Ried/Rapid.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Cup-Spiel zwischen dem SK Sturm und dem LASK. Hier diskutieren Sturm-Fans, hier findet ihr die Kommentare der LASK-Anhänger.