WSG Tirol besiegt deutschen Zweitligaabsteiger in Wattens

Eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt im UNIQA ÖFB-Cup siegte die WSG Tirol im fünften Testspiel der Sommervorbereitung gegen den SV Sandhausen mit 2:1.

Im Zuge des alljährlichen Saisoneröffnungsfests im Gernot Langes Stadion in Wattens setzte sich der Tiroler Bundesligist vor 892 Zuschauern gegen den deutschen Drittligisten SV Sandhausen verdient mit 2:1 durch. Heimkehrer Nik Prelec brachte die Silberberger-Elf beim ersten Auftritt im neuen Heimtrikot mit einem Doppelpack vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße, auf Seiten der Sandhäuser erzielte El-Zein in der zweiten Hälfte den Anschlusstreffer.

Thomas Silberberger:

„Erste Halbzeit haben wir extrem viel umgesetzt, auch wenn es noch einiges zum Anpassen und Analysieren gibt. Aber wir haben schon das Heft in der Hand gehabt und in der ersten Halbzeit zwei Tore gemacht. Im zweiten Abschnitt war es eine hohe Fehlerquote auf beiden Seiten, da ist kein Spiel über 3-4 Stationen gelungen. Man hat gesehen, dass die jungen Burschen, die wir in der zweiten Hälfte aufs Spielfeld geschickt haben, der Vorbereitung Tribut zollen mussten.“