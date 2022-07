85 Millionen für neue Spieler: Ajax auf spektakulärer Einkaufstour

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Calvin Bassey

LV, 22, NIG | Glasgow Rangers – > Ajax Amsterdam

Nachdem Ajax Amsterdam für Ryan Gravenberch, Sébastien Haller und Lisandro Martínez insgesamt knapp 110 Millionen Euro lukrierte, geht der niederländische Meister nun auch auf Einkaufstour. Nachdem man zuvor bereits Steven Bergwijn von Tottenham und Owen Wijndal von Alkmaar holte, kommt nun auch der nigerianische Linksverteidiger Calvin Bassey von den Glasgow Rangers. Der 22-Jährige unterschreibt für fünf Jahre und kostet die Niederländer 23 Millionen Euro Ablöse, womit der Abwehrspieler der neue Rekordverkauf der Rangers ist. Der enorm kraftvolle Bassey stand zuletzt auch bei Dortmund, Fulham und Aston Villa auf dem Zettel und bestritt für den schottischen Vizemeister in den letzten beiden Saisonen 65 Partien.

Brian Brobbey

ST, 20, NED/GHA | RB Leipzig – > Ajax Amsterdam

Wieder bei Ajax ist auch der 20-jährige Angreifer Brian Brobbey. Kurioserweise bezahlt Ajax für seinen Eigenbauspieler ganze 16 Millionen Euro Ablöse, nachdem er erst vor einem Jahr ablösefrei nach Leipzig wechselte. Der Trainerwechsel in Leipzig machte Brobbey einen Strich durch die Rechnung und plötzlich wurde nicht mehr mit ihm geplant, weshalb er im Jänner leihweise zu Ajax zurückwechselte und in 14 Spielen achtmal traf. Nun unterschrieb der U21-Teamspieler fix bis 2027.

Francisco Conceicao

RA, 19, POR | FC Porto – > Ajax Amsterdam

Und zu guter letzt holt Ajax Amsterdam auch noch den Sohn des Porto-Coach Sergio Conceicao. Der 19-jährige Francisco Conceicao kostet die Niederländer fünf Millionen Euro und auch er unterschreibt bis 2027. Für den FC Porto kam der Rechtsaußen, der auch als Flügelverteidiger eingesetzt werden kann, immerhin auf 50 Einsätze und im starken portugiesischen U21-Nationalteam ist er eine Stütze. Der Linksfuß, der in seinem Spiel gerne einen inversen Ansatz verfolgt, kann auch auf der linken Seite eingesetzt werden und gilt sowohl defensiv, als auch offensiv als äußerst polyvalent. Ajax hat damit in der laufenden Transferperiode bereits 85 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben.

Asger Sörensen

IV, 26, DEN | 1.FC Nürnberg – > Sparta Prag

Der dänische Innenverteidiger Asger Sörensen wechselt um eine Million Euro von Nürnberg zu Sparta Prag. Sörensen war Anfang 2014, damals 17-jährig, aus dem Nachwuchs von Midtjylland zu Red Bull Salzburg gewechselt, konnte sich in der Mozartstadt aber nie durchsetzen. Für die Kampfmannschaft der Bullen bestritt er nur sechs Spiele. Danach kickte der Abwehrspieler zwei Saisonen leihweise in Regensburg und drei Jahre in Nürnberg. Bei Sparta ist er bereits der siebte neue Spieler für die soeben beginnende Saison, nachdem die Prager 13 Millionen Euro aus dem Verkauf von Adam Hlozek zu Leverkusen lukrierten.