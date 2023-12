CL-Achtelfinalauslosung: Die großen Kracher blieben aus

Die ganz großen Kracher blieben bei der Achtelfinal-Auslosung zur UEFA Champions League heute Mittag aus. Knifflige Aufgaben warten aber etwa auf den FC Barcelona...

Die ganz großen Kracher blieben bei der Achtelfinal-Auslosung zur UEFA Champions League heute Mittag aus. Knifflige Aufgaben warten aber etwa auf den FC Barcelona oder auch Paris Saint-Germain. Das einzige echte Duell der „ganz Großen“ steigt wohl zwischen Inter Mailand und Atlético Madrid.



Das Achtelfinale der Königsklasse, das an insgesamt acht Terminen zwischen dem 13. Februar und dem 13. März ausgetragen wird, bringt folgende Paarungen:

FC Porto (POR) vs Arsenal FC (ENG)

SSC Napoli (ITA) vs FC Barcelona (ESP)

Paris Saint-Germain (FRA) vs Real Sociedad (ESP)

Inter Mailand (ITA) vs Atlético Madrid (ESP)

PSV Eindhoven (NED) vs Borussia Dortmund (GER)

Lazio Rom (ITA) vs Bayern München (GER)

FC Kopenhagen (DEN) vs Manchester City (ENG)

RB Leipzig (GER) vs Real Madrid (ESP)

Zu einem echten Duell von Titanen kommt es also nicht.

Ebenfalls ausgelost wurde bereits das Playoff zwischen den Dritten der Champions League und den Zweiten der Europa League. Die Sieger dieser Duelle steigen ins Achtelfinale der UEFA Europa League auf.

Hier wurden folgende Paarungen gezogen:

Feyenoord Rotterdam (NED) vs AS Roma (ITA)

AC Milan (ITA) vs Stade Rennes (FRA)

RC Lens (FRA) vs SC Freiburg (GER)

Young Boys Bern (SUI) vs Sporting CP (POR)

SL Benfica (POR) vs FC Toulouse (FRA)

SC Braga (POR) vs Qarabağ Agdam (AZE)

Galatasaray (TUR) vs Sparta Prag (CZE)

Shakhtar Donetsk (UKR) vs Olympique Marseille (FRA)