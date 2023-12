Red Bull Salzburg bastelt an der Verpflichtung neuer Talente

Red Bull Salzburg arbeitet – wie seit Jahren üblich – intensiv an der Verpflichtung neuer Top-Talente. Ein junger US-Amerikaner ist auf Probetraining zu Gast,...

Red Bull Salzburg arbeitet – wie seit Jahren üblich – intensiv an der Verpflichtung neuer Top-Talente. Ein junger US-Amerikaner ist auf Probetraining zu Gast, ein malischer Jungstar steht wohl ebenfalls kurz vor einem Wechsel in die Mozartstadt.

Der erst 16-jährige, ivorisch-stämmige US-Boy Zavier Gozo war bereits letzte Woche im Probetraining bei den Salzburgern. Sofort zum Serienmeister wechseln dürfte der Rechtsaußen allerdings aufgrund seines jungen Alters nicht. Ihn zu verpflichten und bei einem anderen Klub in der Major League Soccer zu parken, wäre allerdings eine Option.

Gozo spielt aktuell für den US-Klub Real Monarchs in Salt Lake City. Hierbei handelt es sich um die zweite Mannschaft von Real Salt Lake, der in der Major League Soccer spielt. Für die erste Mannschaft feierte er im Oktober sein Debüt in der höchsten Spielklasse der USA und war damit der sechstjüngste Spieler, der je in der MLS zum Einsatz kam.

Ebenfalls ante portas steht der 17-jährige Hamidou Makalou, ein defensiver Mittelfeldspieler aus Mali. Wie „Laola1.at“ vermeldete, wird der 169cm große Sechser derzeit von den Salzburgern beobachtet. Der U17-Nationalspieler spielt aktuell für den Guidars FC in seiner Heimat und überzeugte heuer auch schon bei der U17-Weltmeisterschaft, wo Mali den dritten Platz holte. Im Spiel um Platz drei, das Mali mit 3:0 gegen Argentinien gewann, erzielte Makalou einen Treffer und einen Assist.

Mit dem Guidars FC hat Red Bull Salzburg bereits mehrere Deals abgewickelt: Von hier aus kamen beispielsweise Mamady Diambou, Nene Dorgeles und Daouda Guindo nach Österreich.