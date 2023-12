Fans: „Alabas Verletzung ist der Super-GAU fürs Nationalteam“

Der Kreuzbandriss von David Alaba stürzt die Fans des Nationalteams in tiefe Trauer. Wir haben die ersten Reaktionen der Fans im Austrian Soccer Board,...

Der Kreuzbandriss von David Alaba stürzt die Fans des Nationalteams in tiefe Trauer. Wir haben die ersten Reaktionen der Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Christian2016: „Ich glaub’s einfach nicht. Das darf nicht wahr sein. Warum ist der Fußballgott eigentlich immer so grausam zu Österreich?“

Much1: „Das ist der Super-GAU fürs Nationalteam. Gerade gegen starke Gegner war Alaba immer DIE wichtige Säule in der Abwehr und im Spielaufbau. Den Ausfall können wir nicht 1:1 kompensieren.“

Patrax Jesus: „Gute und schnelle Genesung, David Alaba… einfach nur zum Scheißen sowas. Jetzt müssen wir auf Lienhart und Danso vertrauen.“

111ASK: „Tjo, so läuft das. Da freut man sich auf die EM, mit einem hervorragenden Trainer und in Topform kickenden Leithammeln und dann reist sich Alaba das Kreuzband. Wird sich leider nicht mehr ausgehen.“

Christian2016: „Ich versuch einmal nach dem ersten Schock zusammenzufassen, was man jetzt vielleicht noch optimistisches an der Lage sehen kann.

– Rangnicks Erfolgssystem war und ist und nie auf Einzelkönnern aufgebaut, sondern zu 100% auf dem Kollektiv.

– Auf der Innenverteidiger-Position haben wir schon seit Jahren an Überangebot.

– Gegen Belgien daheim hat man gesehen, dass man auch ohne Alaba gegen ein Weltklasse-Team unter widrigsten Umständen dagegenhalten kann.

– Im Gegensatz zur letzten EM braucht es außerhalb des Platzes keinen Weltklasse-Leader, der das Kreisliga-Niveau des Teamchefs kompensieren müsste.

– Wir haben für die Rolle des abgebrühten alten Fuchses immerhin noch Arnautovic im Kader.

– Sabitzer und Laimer sind auch noch als Top-Führungsspieler da (einer der beiden wahrscheinlich als Kapitän beim Turnier).

– Die „Jetzt erst recht!“-Mentalität könnte alle anderen Spieler beflügeln.

– Es wird nicht das letzte große Turnier für Österreichs Jahrhundert-Kicker sein, es ist nicht das Ende im Nationalteam.

– Wenn die Erwartungshaltung für das Turnier jetzt mit dem zweiten Tiefschlag nach der schweren Auslosung sinkt, egal ob zu Recht oder nicht, nimmt das weiteren Druck vom Team.

– Gegen Wales, Polen oder Finnland sind wir auch ohne Alaba selbstverständlich Favorit.

– Es ist noch ein halbes Jahr Zeit für Rangnick, um den Ausfall bestmöglich zu kompensieren.“

Joke: „Ich rechne mit dem Schlimmsten. Ohne Alaba werden wir die Gruppenphase nicht überstehen.“

Vöslauer: „Wödklass. Genau das hat es noch unbedingt gebraucht im Jahr 2023. Gute Besserung und schnelle Genesung, eh gerade bisschen die „rue de la gack“ welcher er durchmacht und dann der nächste Vollschas. Hoffen wir aufs beste den Umständen entsprechend…“

Billie: „Unfassbar. Der wichtigste Mann im Team, vor allem als Leader. Alaba wird ganz einfach nicht zu ersetzen sein, das ist wirklich der absolute Worst Case, der nun eingetroffen ist. Ich habe grad keine Ahnung, wie wir angesichts dieser Hiobsbotschaft gegen Frankreich und die Niederlande bestehen sollen.“

Derni: „Kann mir nicht vorstellen, dass er bis zur EM fit wird. Unglaublich scheiße. Einziger Vorteil, dass wir auf der Innenverteidiger-Position gut besetzt sind.“

Billie: „3. Kreuzbandriss nach Militão und Courtois. Der Verletzungsteufel meint es heuer ganz besonders gut mit Real Madrid…“

Barock: „Unfassbar bitter… Eine absolute mentale Stütze die uns da zu 99% für die EM gerade weg bricht. Spielerisch denke ich, kann ihn ein guter Danso zumindest halbwegs vertreten bei der EM. Bitter ist es natürlich trotzdem.“

OnlyRBS: „Gute Besserung, David – Wir brauchen dich wie einen Bissen Brot! Hoffentlich läuft der Heilungsprozess gut und du kannst doch bei der Euro auflaufen! Khedira und Xaver Schlager haben es vorgemacht, nichts ist unmöglich – Auch wenn die Chancen, dass David bei der Euro spielen kann, ziemlich gering sind.“

patriot18: „Absolut bitter. Vor allem fürs Team ist er so wichtig. Auch von hinten raus mit der Spieleröffnung etc. Auch wenn es mir schwer fällt irgendwas positiv daran zu finden, muss man sagen, besser jetzt als zwei Wochen vor der EM.

1. Jetzt haben Rangnick und die Mannschaft noch vier Spiele Zeit die Alternativen zu testen, um gut vorbereitet in die Spiele zu gehen.

2. Klappt das mit der OP und den Heilungsprozess, dann kann David vielleicht doch noch auflaufen.

3. Falls er aufläuft, ist er wenigstens ausgeruht. Wegen der Fitness mache ich mir da Null sorgen, der ist in besten Händen und wird sich alternativ fit halten.“

Patrax Jesus: „Rangnick wird jetzt so schnell wie möglich versuchen, statt Alaba einen anderen Innenverteidiger zu integrieren, weil die Abwehr einfach eingespielt sein muss.“

Joga Bonito: „Die Chancen dass sich das in 6 Monaten ausgeht sind bestenfalls 50:50.“

