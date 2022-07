CL-Quali: Sturm trifft überraschend auf Dynamo Kiev

Sturms erster Qualifikationsgegner im diesjährigen Europacup heißt überraschend Dynamo Kiev. Die Ukrainer setzten sich im Auswärtsspiel bei Fenerbahce Istanbul nach Verlängerung durch. Das Hinspiel...

Sturms erster Qualifikationsgegner im diesjährigen Europacup heißt überraschend Dynamo Kiev. Die Ukrainer setzten sich im Auswärtsspiel bei Fenerbahce Istanbul nach Verlängerung durch.

Das Hinspiel im polnischen Lodz endete 0:0. Da es im Europacup keine Auswärtstorregel mehr gibt, ging es beim Rückspiel vor 40.000 Zuschauern in Istanbul mit einem 1:1 in die Überspielzeit. Kiev ging nach einer Stunde durch Vitaliy Buyalskyi in Führung, aber der Ex-Rapidler Attila Szalai sorgte zwei Minuten vor dem Ende nach einer Ecke für den Ausgleich.

Erst in der 114. Minute fiel die Entscheidung: Der eingewechselte Oleksandr Karavaev schoss Dynamo in die nächste Runde. Eine herbe Enttäuschung für Fenerbahce, das aufgrund der allgemeinen Situation in der Ukraine gegen Dynamo favorisiert wurde.

Bis bei Fenerbahce nach 53 Minuten Ismail Yüksek, der letztens erst mit Sturm Graz in Verbindung gebracht wurde, mit Gelb-Rot vom Platz musste, hatte Fener klar das Heft in der Hand, wie die Spielgraphen von Overlyzer zeigen. In der extrem hart geführten Partie wurden zwölf gelbe Karten und einmal Gelb-Rot gezeigt.

Sturm muss nun am kommenden Mittwoch zum Auswärtsspiel nach Polen reisen, was angesichts des wegfallenden Heimvorteils der Kiever kein Nachteil sein wird. Beim Erfolg über Fenerbahce standen bei Dynamo mit dem Polen Tomasz Kedziora und dem Slowenen Benjamin Verbic nur zwei Legionäre im Kader.