CL-Vorschau: RB Salzburg Außenseiter gegen heimstarke Basken

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir uns heute einer spannenden Partie widmen und euch einen Vorgeschmack auf den Fußball-Abend liefern. Heute blicken wir auf das Spiel zwischen Real Sociedad und Red Bull Salzburg und sehen uns die Voraussetzungen vor dieser Begegnung an.

Real Sociedad – RB Salzburg

Mittwoch, 29.11.2023, 21:00 Uhr

In der Gruppe D steht es nach vier Spieltagen bereits fest, welche Mannschaften in der Königsklasse überwintern dürfen. Real Sociedad und Inter führen mit jeweils zehn Punkten die Tabelle an, gewannen also drei Spiele und gaben nur im direkten Duell bei einem 1:1-Unentschieden Punkte ab.

Kampf um Platz 3

Die Salzburger starteten hingegen mit einem überraschenden 2:0-Auswärtssieg gegen Benfica in die Gruppe D, mussten sich danach aber einmal Real Sociedad und zwei Mal Inter geschlagen geben, sodass der zweite Platz außer Reichweite ist. Positiv anzumerken ist in jedem Fall, dass Red Bull Salzburg beim Auftaktsieg gegen Real Sociedad eine Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von 21 Jahren und 183 Tagen auf dem Platz hatte und damit das jüngste Team in der Geschichte der Champions League stellte.

Nun geht es darum als Drittplatzierter in der Europa League zu überwintern und die Chancen dazu stehen nicht so schlecht, da der Konkurrent um Platz 3, Benfica, noch keinen Punkt holen konnte und das direkte Duell verlor.

Zahlreiche Verletzte

Die Frage ist, inwiefern Inter und Benfica heute in Bestbesetzung auflaufen werden, nachdem der Aufstieg in der vergangenen Runde fixiert wurde? Klar ist aber, dass auch die Salzburger nicht in Bestbesetzung auflaufen werden, was weniger der Rotation, sondern der langen Verletzungsliste geschuldet ist. Fernando und Sekou Koita fehlen schon lange aufgrund von Adduktorenverletzungen, Kjærgaard wurde an der Schulter operiert und kann ebenfalls nicht spielen. In der Abwehr fehlen Oumer Solet, Samson Baidoo, Andreas Ulmer und Aleksa Terzić aus. Kamil Piątkowski saß vergangenes Wochenende beim 3:2-Sieg gegen Hartberg auf der Bank, wurde aber nicht eingewechselt. Dijon Kameri wird aufgrund einer Oberschenkelverletzung seiner Mannschaft ebenfalls nicht helfen können. Leandro Morgalla wurde bereits in die Kampfmannschaft hochgezogen und wird wohl in der Innenverteidigung aushelfen müssen.

Real Sociedad punktet mit Heimstärke

Angesichts dieser Ausfälle erwartet die verbleibenden Feldspieler eine sehr schwere Aufgabe, zumal Real Sociedad richtig gut in Form ist. Beim 3:1-Sieg gegen Benfica in der letzten Runde der CL-Gruppenphase startete die Mannschaft von Trainer Imanol Alguacil wie ein Blitz und legte eine grandiose erste Halbzeit hin. Nach 21 Minuten war das Spiel entschieden, da Real Sociedad mit 3:0 führte. Ein weiteres Tor wurde aberkannt und das Team hatte per Elfmeter sogar noch die Chance auf einen weiteren Treffer. Apropos Alguacil: Der Real Sociedad-Trainer ist ein gefragter Mann, da er den Klub auf ein neues Level hob und das auch den Top-Vereinen nicht verborgen blieb. Es könnte sein, dass er schon bald zu einer Spitzenmannschaft wechseln wird.

Auch diese Partie unterstrich, dass Real Sociedad insbesondere zuhause nur schwer zu schlagen ist. Heuer verlor man nur ein einziges Pflichtspiel vor eigenem Publikum, als man gegen den FC Barcelona mit 0:1 verlor. Davor war man zu Hause seit 17 Pflichtspielen ungeschlagen und holte dabei zehn Siege und sieben Unentschieden.

Allerdings muss man sagen, dass auch die weiteren beiden Niederlagen in den Auswärtsspielen gegen Spitzenteams passierten – gegen Real Madrid und Atletico Madrid verlor man auswärts zwei Mal nur knapp mit 1:2.

Am Wochenende schlug man den FC Sevilla mit 2:1, wobei Umar Sadiq ein fantastisches Weitschusstor gelang. Der großgewachsene Stürmer könnte auch heute in der Startaufstellung stehen und mit seinem Sturmpartner Takefusa Kubo den Salzburgern einige Probleme bereiten.

Real Sociedad kann personell fast aus dem Vollen schöpfen, da mit Carlos Fernández und Martin Merquelanz nur zwei Spieler ausfallen, die schon länger an ihren Knieverletzungen laborieren.

