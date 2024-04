CL-Vorschau: Sabitzer zu Gast bei Simeones Atletico

Nachdem wir gestern äußerst unterhaltsame und torreiche Spiele in der Champions League sahen, wollen wir auch heute eine Vorschau auf die bevorstehenden Spiele liefern....

Nachdem wir gestern äußerst unterhaltsame und torreiche Spiele in der Champions League sahen, wollen wir auch heute eine Vorschau auf die bevorstehenden Spiele liefern. Wir blicken nach Madrid und Paris.

Atletico Madrid – Borussia Dortmund

Mittwoch, 10.4. 2024, 21:00 Uhr

Die Mannschaft von Diego Simeone liegt in der heimischen Liga hinter Real Madrid, dem FC Barcelona und Girona nur auf Platz 4, sorgte aber in der Champions League für eine kleine Überraschung. Im Achtelfinale warfen die Spanier nämlich Inter aus dem Bewerb, jene Mannschaft, die in der Serie A eine überragende Saison spielt und nach 31 Spieltagen 14 Punkte Vorsprung auf den Zweiplatzierten aufweist. Atletico machte einen 0:1-Rückstand aus dem Endspiel wett und setzte sich im Elfmeterschießen knapp durch. In der Meisterschaft gewann man zuletzt das Auswärtsspiel gegen den FC Villarreal, verlor davor aber zwei Spiele hintereinander, als man sich nicht nur dem FC Barcelona mit 0:3 geschlagen geben musste, sondern auch gegen den FC Cadiz mit 0:2 verlor.

Borussia Dortmund auf der anderen Seite liefert sich gerade mit RB Leipzig einen Kampf um Platz 4! Die beiden Teams sind punktegleich in der Tabelle und man darf sich ein spannendes Duell um den Champions-League-Platz erwarten. Im Achtelfinale setzte sich der BVB gegen die PSV Eindhoven durch, was gewisse Parallelen zu Atleticos Achtelfinalgegner Inter aufweist, da auch die PSV Eindhoven in der heimischen Liga das Maß aller Dinge ist und wie Inter erst eine Partie verlor. Beachtlich ist aber jedenfalls, dass sich der BVB in der sogenannten „Todesgruppe“ mit Paris SG, AC Milan und Newcastle United durchsetzte und überhaupt noch in diesem Bewerb vertreten ist.

Die Hausherren müssen auf Mario Hermoso und Thomas Lemar fix verzichten, während Memphis Depay fraglich ist, da er ein Training abbrechen musste. Bei den Gästen fehlt Ramy Bensebaïni und Donyell Malen ist fraglich. Wir erwarten Marcel Sabitzer wieder in der Startaufstellung.

Paris Saint-Germain – FC Barcelona

Mittwoch, 10.4. 2024, 21:00 Uhr

Der Tabellenführer der Ligue 1 trifft auf den Zweiten der spanischen Meisterschaft und wir dürfen uns eine spannende Begegnung erwarten, zumal beide Mannschaften sich in einer guten Form befinden. Der FC Barcelona hatte am Wochenende spielfrei, holte aber in der Liga aus den letzten acht Partien sechs Siege und zwei Unentschieden. Im Achtelfinale setzte man sich gegen den Vorjahresmeister der Serie A, den SSC Neapel mit einem Gesamtscore von 4:2 durch.

Die Pariser sind in der heimischen Liga seit dem 15. September ungeschlagen. Die 2:3-Niederlage gegen OGC Nizza markiert bis heute die einzige Verlustpartie des überlegenen Tabellenführers, der in den letzten Wochen aber einige Unentschieden sammelte, wie am Wochenende beim 1:1 im Heimspiel gegen Clerment Foot. Die Mannschaft von Luis Enrique hat aber noch immer einen sehr komfortablen Vorsprung von zwei Punkten auf Platz 2. Im Achtelfinale gewann man zwei Mal gegen Real Sociedad und stieg mit einem Gesamtscore von 3:1 auf.

In den direkten Duellen sah man sehr unterschiedliche Ergebnisse. Zuletzt traf man 2021 aufeinander, wo PSG nach einem 4:1-Erfolg auswärts in Barcelona ein 1:1-Unentschieden reichte. In Erinnerung bleibt aber vor allem das Duell 2017, als PSG zuhause mit 4:0 gewann, nach einer 1:6-Niederlage im Auswärtsspiel gegen die Katalanen jedoch ausschied. Beide Teams müssen auf einige Spieler verzichten. Neben den verletzten Akteuren Kimpembe, Rico und Kurzawa ist bei PSG Achraf Hakimi in diesem Duell gesperrt. Bei den Katalanen fehlen Gavi und Alejandro Balde, Pedri, Christensen und Frenkie de Jong könnten bald ihr Comeback geben, sind aber fraglich.

