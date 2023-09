Drei Spiele, drei Siege: Salzburger CL-Gegner trafen 13-mal

Während Red Bull Salzburg sich in der Liga weiterhin makellos gibt und nach sechs Spielen bei 18 Punkten und nur zwei Gegentoren hält, zeigen...

Während Red Bull Salzburg sich in der Liga weiterhin makellos gibt und nach sechs Spielen bei 18 Punkten und nur zwei Gegentoren hält, zeigen auch die Champions-League-Gegner der Mozartstädter Zähne. Die drei Gegner erzielten am vergangenen Wochenende 13 Treffer und gewannen alle ihre Partien.

Inter Mailand – Fiorentina 4:0 (1:0) – xG 4.52 : 0.35

Genau wie die Salzburger ist auch der letztjährige Champions-League-Finalist Inter Mailand makellos in die Saison gestartet. Nach drei Spielen und drei Siegen lautet das Torverhältnis 8:0.

Zuletzt wurde die Fiorentina im San Siro regelrecht überrollt. Marcus Thuram eröffnete mit seinem ersten Tor für Inter das Schützenfest. In der zweiten Halbzeit traf Lautaro Martínez, der bereits in den ersten beiden Runden dreimal traf, doppelt – zudem verwandelte Hakan Calhanoglu einen Elfmeter. Am Ende hieß es 4:0 für Inter, das Ergebnis hätte aber auch gut und gerne höher ausfallen können.

In Mailand schwärmt man nach den ersten Runden vor allem über das neue Sturm-Duo: Martínez und Thuram überzeugen im starken 3-5-2 der Italiener. Inter gilt in der neuen Saison als heißester Kandidat auf den „Scudetto“.

SL Benfica – Vitoria Guimaraes 4:0 (3:0) – xG 2.27 : 0.83

Auch Benfica kommt langsam in die Gänge: Am ersten Spieltag der neuen Saison gab es noch eine enttäuschende 2:3-Niederlage bei Boavista Porto, danach ein 2:0 über Estrela Amadora und ein 3:2 bei Gil Vicente. Am vergangenen Wochenende konnte der Salzburg-Gegner beim 4:0 über Vitoria Guimaraes erstmals richtig überzeugen.

Die Mannschaft von Roger Schmidt führte bereits zur Pause klar mit 3:0. Ein Eigentor leitete den Abend ein, nach einer Stunde traf Heimkehrer Ángel di María zum 2:0 und praktisch mit dem Pausenpfiff traf mit Ex-Feyenoord-Kapitän Orkun Kökcü ein weiterer Neuzugang erstmals für die Portugiesen. Di María bereitete außerdem zwei Treffer vor.

Gleich nach der Pause besorgte der Norweger Fredrik Aursnes das 4:0, das am Ende auch den Endstand darstellte. Der Gegner war jedoch ab der 19. Minute ein Mann weniger, was die Sache erleichterte.

Benfica ist noch ein wenig in einer Findungsphase, nachdem man sieben neue Spieler mit Startelfambitionen verpflichtete.

Real Sociedad – FC Granada 5:3 (2:1) – xG 1.70 : 0.56

Spektakulär ging es am vergangenen Wochenende bei Real Sociedad zur Sache: Die Basken besiegten den FC Granada zu Hause mit 5:3.

Real Sociedad fuhr damit den ersten Sieg in der neuen Saison ein, nachdem man zuvor gegen Girona, Celta Vigo und Las Palmas jeweils Unentschieden spielte.

Mann des Spiels war der japanische Rechtsaußen Takefusa Kubo, der zwei Tore erzielte und für die 2:1-Pausenführung sorgte. Nach der Pause trafen der Sechser Martín Zubimendi und Linksaußen Ander Barrenetxea. Nach 76 Minuten sorgte ein Eigentor für das 5:1.

Erst in der Schlussphase kam Granada auf zwei Tore heran. In einer durchaus hitzigen Partie mit sieben gelben Karten, offenbarte Real Sociedad durchaus einige defensive Schwächen. Die xG-Zahlen deuten aber auch darauf hin, dass das Ergebnis im Allgemeinen viel zu hoch ausfiel.