Austria-Fans: „Letztes Aufgebot hat gutes Spiel gemacht“

Die Wiener Austria trennte sich von Lech Posen im Heimspiel mit einem 1:1-Unentschieden und hat vor dem letzten Spieltag keine Chance mehr auf den Aufstieg in die K.o.-Phase. Was sagen die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft, die zahlreiche Stammspieler vorgeben musste? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

rabbitear1911: „Phasenweise gut mitgespielt, phasenweise die spielbestimmende Mannschaft. Im Endeffekt glücklos und teilweise auch zu unerfahren. Jetzt in Israel voll punkten und sich mit erhobenem Haupt verabschieden!“

veilchen27: „Dasselbe Fazit wie nach jedem internationalen Heimspiel: stark gekämpft, beherzt aufgetreten, es wäre mehr drinnen gewesen. Dass wir aus quasi jedem internationalen Spiel weniger mitgenommen haben als leistungstechnisch drinnen gewesen wäre, ist wohl ein Mix aus zu wenig Erfahrung, zu wenig Abgebrühtheit und fehlendem Spielglück. Heute mal wieder eine absolute Rumpfelf, nur auf vier Positionen in Idealbesetzung, der Rest improvisiert. In Anbetracht dessen war es in Ordnung. Erste Halbzeit sehr brav, zweite Halbzeit länger gebraucht, um uns vom Schock zu erholen, dann aber mit der letzten Kraft nochmals vieles probiert. Passt schon, war jedenfalls mal wieder ein Stadionbesuch, der viel Spaß gemacht hat, wie quasi jeder seit Schmid.“

Braveheart-FAK: „Eigentlich besser als ich es angesichts der Verletzten und der vielen Spiele erwartet hatte. Schade, dass wir am Ende den Lucky Punch nicht geschafft haben, aber unzufrieden bin ich nicht. Altach jetzt irgendwie biegen am Sonntag und volle Unterstützung!“

QPRangers: „Mit dem fast schon letzten Aufgebot ein gutes Spiel gemacht und gegen den polnischen Meister 1:1 gespielt. Mit Meisl, Drame, Polster, Kreiker dazu ein Teigl im Sturm. Das war der letzte Rest.“

AustriaWien1997: „Die halbe Mannschaft war körperlich ab der 50. herum am Ende. Mit etwas Glück geht der Lucky Punch am Ende noch rein aber so war nicht mehr drin.“

AlfredoD.: „Phasenweise hergespielt worden, phasenweise das Tempo so weit rausgenommen, dass den Polen auch die Lust vergangen ist. Im Endeffekt hätte es einiges an Glück gebrauch und teilweise auch mehr Klasse. In Israel schauen, dass sich keiner einen Haxen bricht und dann das abhaken als nette Erfahrung, die trotzdem Lust auf mehr machen sollte. Man muss halt überall besser werden.“

pepe6: „Mit dieser Rumpftruppe, die wir mittlerweile haben, ist halt leider nicht mehr drinnen. Insofern passt das schon.“

aragorn: „Leistung war in Ordnung. Alles was noch möglich war gegeben. Unentschieden wohl letztlich gerecht. Es gab Phasen da war Posen stärker und Phasen, da waren wir es. Ärgerlich sind die immer und immer und immer wiederkehrenden katastrophalen Fehler hinten. Da hätten wir uns heute auch wieder das eine oder andere Tor einfangen müssen. Zur Diskussion um das Gegentor: Nach den soeben gesehenen Fernsehbildern kann es keine Diskussion geben, dass man so einen Ball nicht so in die Mitte abwehren kann. Das geht einfach nicht. Schuss aus großer Distanz, nicht sehr platziert und er wehrt ihn in die Mitte des Strafraums ab. Ja, es war wohl kein Eiertor, aber sehr wohl ein Fehler von Früchtl.“

Lucky Luke: „Ist in Ordnung, zumindest mal nicht verloren. Gut ist, dass die Mannschaft nicht auseinandergebrochen ist, hätte auch passieren können wie schon gegen den LASK. Was da auf dem Platz steht, ist halt beinahe komplett improvisiert und mit jedem Wechsel noch mehr. Dazu Braunöder eindeutig schon ziemlich am Ende kräftemäßig, bleibt quasi nur noch auf eine Aktion von Fitz zu hoffen. Leider können wir auch nicht zu null spielen, beim Gegentor hätten Meisl, Galvao und Früchtl allesamt besser agieren können und irgendwer vielleicht auch im Mittelfeld den Schützen attackieren. Keles hatte beim Zweikampf dafür auch Glück, nachher hat er es gut gemacht. Am Ende können wir sogar gewinnen, wenn Fischer (top gekämpft und vorangegangen in den letzten Minuten) den Pass auf Drame früher spielt oder Tabakovic den Fersler ein bisschen besser erwischt. Auf der anderen Seite gegen Ende auch wieder einige depperte Spielereien und Ballverluste hinten, die auch jederzeit ins Auge gehen können. Somit ein verdientes Unentschieden. Mehr ist realistisch gesehen mit der Truppe auch kaum drinnen.“

violaNG: „Für Tabakovic hätte der Fersler unglaublich wichtig sein können. Für die Austria sowieso. Schade. Hätte ich ihm und uns gegönnt. Wegen der dann lebenden Chance natürlich aber auch für das Selbstvertrauen von Tabakovic.“

Sigurd: „Dass Teigl sich als Solospitze versuchen darf, sagt wohl alles zum derzeitigen Spielermaterial. Mehr ist da echt nicht mehr drinnen. Einzig Tabakovic hätte ich mir schon früher erhofft.“

