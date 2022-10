Sturm-Fans: „Wir sind mit jeder Minute stärker geworden…“

Der SK Sturm gewann gestern durch ein Last-Minute-Tor von Kiteishvili mit 1:0 gegen Feyenoord und hat damit eine Runde vor Schluss hervorragende Chancen in...

Der SK Sturm gewann gestern durch ein Last-Minute-Tor von Kiteishvili mit 1:0 gegen Feyenoord und hat damit eine Runde vor Schluss hervorragende Chancen in der Europa League zu überwintern. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

gordonstone: „Die letzten Jahre hat man sich hier als Sturm-Fan für die internationalen Auftritte einiges anhören können. Aber der heutige Abend entschädigt für so vieles! Und dann noch in der Nachspielzeit und ausgerechnet Kiti, der ohne seiner Verletzungsgeschichte längst nicht mehr in Graz wäre. Es entschädigt für so viel, es tut so gut! Der Sieg heute ist aber auch ein enormer Verdienst des Trainers, der das Spiel super gecoacht hat und ein noch größerer Verdienst des Sportdirektors, der es dem Coach ermöglicht hat, dass er solche Spieler von der Bank bringen kann. Schade, dass gegen Kiew zu viele verletzt waren, aber Chapeau für die Kaderzusammenstellung.“

Vöslauer: „Das angekündigte Märchen hat tatsächlich stattgefunden und kit(eish)schiger hätte das Ende gar nicht sein können…“

OoK_PS: „Die Physis der Mannschaft ist auch ein Wahnsinn. Dass man über 90 Minuten auf hohem europäischem Niveau marschieren kann, war vor Kurzem noch undenkbar. Da wurde sehr gute Arbeit geleistet. Dass der volle Kader in dieser Phase verfügbar ist, ist natürlich auch wertvoll. Im Sommer war das ja nicht der Fall, und das hat man gegen Dynamo Kiew schon gemerkt.“

Veteran82: „Wahnsinn, wie wir gestern in der 2. Halbzeit gespielt haben. Feyernoord nicht den Funken einer Chance gelassen haben und selbst offensiv aufgetreten sind mit der nötigen Aggressivität gegen den Ball. Vor allem hat man unsere körperliche Überlegenheit gesehen, während die Holländer das Tempo nicht mehr mitgehen konnten. und das von Sturm! Unfassbar Stolz auf die Truppe.“

Much1: „Die zweite Halbzeit gestern war ganz großes Kino, Chapeau! Erinnerte mich an unsere EC-Abende vor 2-3 Jahren.“

Sohnemann: „Ganz ehrlich, je öfter ich das Tor von Otar sehe und je mehr ich das auf mich wirken lasse, desto öfter kommen mir die Tränen. Was für ein emotionaler Moment, bezogen auf den Leidensweg von Kiti.“

Sanjis Law: „Wir haben Feyenoord heute körperlich abgearbeitet. Mit jeder Minute sind wir stärker und Feyenoord schwächer geworden. Und dann sind die Holländer durch Ajeti und Boving bereits abgearbeitet und dann kommt einfach Emegha noch.“

Plieschn: „Einfach nur unfassbar stark und großartig gespielt. Das war nicht weniger als eine riesige Sensation, dennoch absolut verdient gewonnen. Ja, es war zu hoffen, dass Feyenoord das Tempo nicht 90+6 Minuten gehen kann, allerdings musste man sich auch die Frage stellen, wie viel Substanz unseren Spielern insbesondere die erste Hälfte kostete. Ich hätte nicht gedacht, dass es zusammen mit den Einwechslungen noch für so viel gereicht hätte, aber das war schon wunderbar anzusehen, wie das Spiel mehr und mehr in unsere Richtung gekippt ist. Da kann man nur allen Spielern und Betreuern gratulieren, da hat man so viel richtig gemacht. Auch taktisch war das wieder einmal erstklassig. In der ersten Hälfte wäre kein Spiel wie in den letzten 15 Minuten möglich gewesen, dafür war Feyenoord viel zu gefährlich. Dennoch hat man gleich einmal sehr engagiert begonnen und dann doch auf Destruktivität gesetzt, das war notwendig. Man hat die Physis von Gegner und eigener Mannschaft korrekt eingeschätzt, die richtigen Wechsel vollzogen und zum richtigen Zeitpunkt das Risiko erhöht. Dass es so aufgegangen ist, da war natürlich auch ein bisschen Glück dabei und kitschiger hätte es natürlich nicht sein können, besser gemacht aber auch nicht. Man hat sich diesen Sieg und das Finale in Dänemark verdient! Was für ein unglaubliches Spiel!“

necki1983: „Ich kann es kaum in Worte fassen. Eine kämpferisch unglaubliche Leistung unserer Mannschaft und dann macht da Otar tatsächlich in da 93ten das 1:0.“

Dobinator: „Ich bin immer noch fassungslos, irgendwie. Ich kann es nicht glauben, dass man in der „kurzen Zeit“ so eine Truppe aufbauen kann, mit so einer Mentalität (die wir über Jahre vermisst haben). Zum 100ten Mal danke an den Vorstand, Andi Schicker, Christian Izer und Co.“

miffy23: „Das war gestern endlich wieder einer dieser glorreichen, hart erkämpften und triumphal verdienten Europacup-Siege, von denen man als kleines Österreich träumt. Das besonders Euphorisierende an diesem Sieg (und auch dem Tabellenstand) ist dabei, dass es hier nicht um Glück und auch nicht um Unvermögen des Gegners ging. Stattdessen hat man mit einer Bombenleistung vom Trainerstab, mit perfekter Reaktion und richtiger Einstellung in der Kabine die wirklich schwache Leistung der 1. HZ komplett wandeln können. Man hat sich mit einer Bombenmentalität in das Spiel zurückgebissen, -gekratzt und -gekämpft. Feyenoord war enorm sicher am Ball, und klar dominant, bis man dann aber kompakter, bissiger wurde – und mit den Teilerfolgen punkto Balleroberungen und mehr Druck am Gegner kam auch die eigene Sicherheit, die in HZ 1 völlig gefehlt hatte, Minute um Minute zurück. Es war eine Freude, die sukzessive Steigerung mitzuverfolgen – so sieht gutes Coaching und die richtige Mentalität aus!“

