Rapid-Fans: „Bitte den Aufstieg schon im Hinspiel fixieren“

Der SK Rapid startet heute in die Europa Conference-League-Qualifikation und trifft im Heimspiel auf Lechia Gdansk. Nachdem wir den Gegner bereits ausführlich unter die Lupe nahmen, wollen wir nun sehen was sich die Fans vom ersten internationalen Auftritt ihrer neuformierten Mannschaft wünschen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

harry1312: „Erstes Pflichtspiel gegen einen ernstzunehmenden Gegner für unser neu zusammengestelltes Kollektiv. Natürlich sollten wir rein vom Kader her die bessere Mannschaft haben, die Frage ist wie gut sie tatsächlich schon eingespielt ist. Läufts noch nicht rund, können die Polen ein zacher Brocken werden.“

Floinger: „Genau wegen solcher Spiele bin ich froh, dass wir doch die Quali geschafft haben. Eine laue Sommernacht, Flutlicht, Rauch, Bierduft und der Geruch von Bratwürstel. Auf der Tribüne sind bei solchen Spielen meist nur die motivierten Leute. Noch dazu für mich das erste Mal eine Mannschaft aus Polen.“

WasHatDerMannFürEinenÜberblick?!: „Bitte im Hinspiel den Aufstieg so gut es geht fixieren und auswärts locker runterspielen.“

mclausky: „Ich rechne mit einem lästigen Gegner, ungut zu bespielen, da wir noch nicht eingespielt sein werden. Weiters hoffe ich, dass wir nicht zu locker weiterkommen, da ich sonst Sorge hätte, dass wir überheblich werden in der Runde drauf. Alles in allem wünsch ich mir, dass wir unauffällig aber solide, dank der besseren individuellen Klasse weiterkommen. Die ersten Spiele könnten für uns Fans herausfordernd werden. Ich hoffe auf spitzenmäßigen Support, der neue Kader hat sich nichts anderes verdient!“

Jackson: „Ich habe leider auch ein ganz schlechtes Bauchgefühl, knapper Heimsieg und im Rückspiel dann das große Zittern.“

Ernesto: „Ich hoffe es wird keine Neuauflage vom Spiel gegen HJK – da brauchts volle Konzentration, denn falls da etwas schief gehen sollte, stehen wir richtig dumm da.“

Burschi: „Ins Spiel gehen und sich selbst immer wieder vor Augen halten, dass man aufsteigen wird und nicht den Funken eines Gedankens an ein Ausscheiden verschwenden, denn das hemmt – das ist die Devise für die Mannschaft.“

Homegrower: „Bei den CL-Quali-Matches Dienstag und Mittwoch hat man schon in dem einen oder anderen Spiel gesehen, dass das oft enge Kisten werden gegen nominell schwächere Mannschaften. Das zieht sich ja auch durch die letzten Jahre, dass Überraschungen häufiger vorkommen, gerade auf dem Level der nicht absoluten Spitzenmannschaften. Wie auch immer, man darf keinen unterschätzen, man muss sich aber auch nicht fürchten. Ich denke die Unsrigen haben den Biss, die ganzen Neuen wollen sich zeigen. Das werden wir heute Abend im Cup so erleben und am Donnerstagabend auch wieder. Ich bin zuversichtlich.“

capRapidler82: „Ich bin sehr gespannt. Die erste Bewährungsprobe in der neuen Saison. Jetzt kommt es drauf an. Ich hoffe auf eine deutliche Steigerung gegenüber dem Cup-Auftritt.“

