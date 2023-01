Intermezzo in Brasilien – Lothar Matthäus als Trainer von Athletico Paranaense

Die Trainerkarriere des Lothar Matthäus war nicht berauschend. Zwar wurde er zweimal Meister, doch die meisten seiner Engagements verliefen eher glücklos. Wenn man die...

Die Trainerkarriere des Lothar Matthäus war nicht berauschend. Zwar wurde er zweimal Meister, doch die meisten seiner Engagements verliefen eher glücklos. Wenn man die Stationen seiner Karriere an der Seitenlinie ansieht, überrascht ein Name dann doch. Denn neben Österreich, Osteuropa und Israel war Matthäus für kurze Zeit Trainer bei Athletico Paranaense in Brasilien. Das ist die Geschichte dazu.

Loddars letzte Jahre auf dem Feld und seine Anfänge als Coach

Es war das Ende einer der größten Fußballerkarrieren im deutschen Fußball, als Lothar Matthäus den FC Bayern München zum zweiten Mal verließ. Die MetroStars aus New York verpflichteten den Weltmeister von 1990, der sich bei seiner Ankunft in noch nicht ganz perfektem Englisch vorstellte. Mit 16 Partien in den USA sowie der nicht von Erfolg gekrönten Teilnahme an der EM 2000 ließ Matthäus seine Karriere ausklingen, bevor er bereits zur Saison 2001/2002 als Trainer zurückkehrte.

Rapid Wien war seine erste Station an der Seitenlinie, doch mit dem achten Platz am Saisonende, der schlechteste Rang der Grün-Weißen seit Einführung der Meisterschaft 1911, endete sein Engagement wieder. Anschließend betreute er ab Dezember 2002 Partizan, mit denen er die serbisch-montenegrinische Meisterschaft gewann und sich sogar für die Champions-League-Gruppenphase qualifizierte. Nach einem Jahr trennten sich die Wege, doch Matthäus blieb dem osteuropäischen Fußball in seiner Rolle als Nationaltrainer Ungarn erhalten, die er wenige Wochen nach seiner Entlassung bei Partizan annahm. Zwar besiegte er anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Wunders von Bern die Nationalelf seines Heimatlandes mit 2:0, doch angesichts der verpassten Qualifikation für die WM 2006 war das der einzige Erfolg, den er als Teamchef der Magyaren verbuchen konnte. Während er bei diversen Bundesligaklubs als möglicher Trainer gehandelt wurde, stand er 2005 für Lok Leipzig noch einmal als Spieler auf dem Feld.

Der Weg nach Paraná und Lothar im Auge des Orkans

So kam Lothar Matthäus nach eher mittelmäßigen Trainerleistungen in Europa durch das Unternehmen Stellar Group, die dort einen neuen Unternehmensstandort eröffnete, nach Brasilien. Während seines Aufenthalts in Südamerika interessierte sich der deutsche Rekordnationalspieler für die Strukturen in brasilianischen Vereinen, wodurch er in Curitiba landete, der Hauptstadt des südlichen Bundesstaates Paraná. Dort besichtigte er das Trainingszentrum und das Stadion von Athletico Paranaense. Bei einem Abendessen mit Vereinsverantwortlichen schlug der Marketingdirektor vor, dass Matthäus doch als Trainer zum Klub kommen könnte. Dieser Scherz entwickelte sich zur Realität, wodurch Matthäus letztendlich einen Ein-Jahres-Vertrag mit Athletico Paranaense für das Jahr 2006 unterzeichnete.

Vorstellung von Lothar Matthäus bei Athletico Paranaense

Der neue Trainer von O Furacão (der Orkan), so der Spitzname des Vereins, schwärmte von Brasilien und lebte sich im Land des fünffachen Weltmeisters ein. So meldete er seine Stieftochter an der Internationalen Schule von Curitiba an, bekam zwei Audis, einen für ihn und einen für seine Frau, und es wurden im sowohl ein Fahrer als auch ein Dolmetscher beiseitegestellt.

Nachdem er einige Tage zuvor bereits ein Spiel von seinem neuen Verein besucht hatte, stand Lothar Matthäus am 5. Februar 2006 zum ersten Mal an der Seitenlinie von Athletico Paranaense. O Furacão besiegte Galo Maringá mit 2:0 in der Staatsmeisterschaft von Paraná (Campeonato Paranaense). Dabei feierten 10.000 Fans die Ankunft des neuen Übungsleiters mit einer Choreo und zeigten sich voller Freude mit Deutschland-Fahnen. Bereits drei Tage später gewannen Loddars Jungs erneut, Rio Branco wurde mit 3:2 besiegt. Vor seinem Auswärtsdebüt für die Rubro-Negro (die Rot-Schwarzen) in Rolândia, einer von deutschen Einwanderern gegründete Gemeinde, wurde er noch von seinen dort ansässigen Landsleuten begrüßt und schlug anschließend Nacional Rolândia mit 2:1.

Doch bereits zu diesem Zeitpunkt gab es erste Unstimmigkeiten zwischen Matthäus und Athletico Paranaense, der Anfang vom Ende war bereits eingeleitet. Einen Tag zuvor kam der Mittelfeldspieler Rodriguinho zu spät zum Training und musste deswegen gesondert von der Mannschaft trainieren. Zudem war ihr Coach trotz der drei Punkte gegen Nacional nicht von der Leistung überzeugt, womit die Diskrepanzen nicht weniger wurden. Zudem trennte sich der Klub nach einem Sieg in der Copa do Brasil und in der Campeonato Paranaense vom Dolmetscher, nachdem es Probleme zwischen ihm und Matthäus gab.

In den nächsten beiden Partien musste man den Ausgleich zum Remis jeweils in den letzten Minuten hinnehmen und Deutschlands Ehrenspielführer war sehr unzufrieden mit der Leistung der Schiedsrichter, was die Stimmung keineswegs hob. Wenige Tage danach gab es eine physische Auseinandersetzung zwischen einem Fotografen und Lothar Matthäus, der bald nach dem nächsten Match, das man mit 5:1 gewann, aufgrund persönlicher Probleme nach Hause flog. Indes wurde ihm eine 30-tägige Sperre auferlegt, nachdem er den Unparteiischen beim zweiten der beiden Unentschieden beleidigt hatte.

Das Ende und die Nachbetrachtung

Ein paar Tage später kehrte Athletico Paranaenses Trainer noch immer nicht nach Brasilien zurück. Es wurde angekündigt, dass Matthäus sehr bald wieder die Geschicke der Mannschaft leitete, doch nachdem Co-Trainer Vinícius Eutrópio das Team bei der 1:2-Niederlage gegen ADAP betreute, fing der Vorstand des Furacão an, sich nach einem Nachfolger für ihren deutschen Übungsleiter umzusehen. In Givanildo Oliveira wurde dieser auch schnell gefunden, das Gastspiel von Lothar Matthäus in Brasilien war bereits nach sechs Wochen wieder vorbei. Dieser kündigte an, dass die Entscheidung, Athletico Paranaense nach so kurzer Zeit wieder zu verlassen eine persönliche und keine sportliche sei und er die Distanz zur Familie unterschätzt habe.

Es war eine Überraschung als man Lothar Matthäus als Übungsleiter eines brasilianischen Vereins sah, doch ebenso überrascht war man, dass es so schnell wieder endete. Anfangs freute man sich über die Expertise von einem der besten Fußballer aller Zeiten und wenn man einen Blick auf die Resultate wirft, lief es auch nicht schlecht. Schließlich liest sich die Statistik von O Furacao unter seinem deutschen Trainer mit fünf Siegen und zwei Unentschieden sehr gut, doch in Anbetracht dessen, wie die Zusammenarbeit endete, bleibt die Zeit der Bayern-Legende in Südamerika eher den wenigsten Fußballkennern in Erinnerung.

Lothar Matthäus als Trainer von Athletico Paranaense:

Galo Maringá FC 0:2 Athletico-PR

Athletico-PR 3:2 Rio Branco

Nacional Rolândia 1:2 Athletico-PR

Moto Club 1:3 Athletico-PR (1. Runde Copa do Brasil)

Francisco Beltrão 0:6 Athletico-PR

Athletico-PR 2:2 Iraty

Athletico-PR 1:1 J. Malucelli

Cianorte 1:5 Athletico-PR