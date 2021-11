Austria-Fans: „Spiel wird zeigen in welche Richtung es weitergeht“

Die Wiener Austria trifft nach der Länderspielpause auswärts auf Austria Klagenfurt und will nach der knappen Niederlage gegen Red Bull Salzburg mit einem Sieg...

Die Wiener Austria trifft nach der Länderspielpause auswärts auf Austria Klagenfurt und will nach der knappen Niederlage gegen Red Bull Salzburg mit einem Sieg wieder ins vordere Playoff vorrücken. Glauben die Fans an drei Punkte gegen Peter Pacults Mannschaft? Wir haben uns für euch im Austrian Soccer Board umgehört, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

AustriaWien1997: „Es wird endlich wieder Fußball gespielt. Gegen die Pacult Truppe auswärts wird das keine leichte Aufgabe. Hoffentlich schaffen es unsere Jungen mal die starken Leistungen gegen die „Großen“ auch gegen die vermeintlich Kleinen abzurufen. Wird jedenfalls mit ein Entscheidungsspiel sein in welches Playoff es gehen wird.“

forzaviola84: „Muss gewonnen werden, obwohl in Klagenfurt die Trauben wohl ähnlich hoch hängen werden wie in Ried.“

Lokus2: „Bin schon gespannt auf dieses Duell. Uns hat die Länderspielpause glaub ich ganz gutgetan, es sind aber auch einige Spieler von uns im Einsatz gewesen bzw. sind heute noch im Einsatz. Ein Dreier in dieser Partie wäre für den Kopf unheimlich wichtig, und auch um in der Tabelle oben dabei zu bleiben wäre es toll, hier einen Sieg einzufahren. Schätze schon, dass dieses Spiel so eine Art Impulsgeber sein kann, in welche Richtung es für uns weitergeht.“

pramm1ff: „Wird selbstverständlich hoch gewonnen. Klagenfurt ja bislang eher auf der glücklichen Seite was Punkteausbeute/Leistung angeht, ganz im Gegensatz zu uns.“

Hurricane: „Sieg wäre schon sehr wichtig und ich denke auch, dass wenn wir so wie gegen RBS auftreten, dieser auch eintreten wird.“

Killbritney: „Schaffen wir mehr Tore als Klagenfurt Rote Karte erhält, gewinnen wir.“

MVP2021: „Bin optimistisch, dass wir im vielleicht letzten Spiel vor Zuschauern in diesem Jahr eine gute Leistung zeigen und 3:0 gewinnen. Einer der Innenverteidiger von Klagenfurt bekommt Gelb-Rot wegen Foul, den daraus resultierenden Elfmeter verwertet Grünwald zum 1:0. Danach kassiert die falsche Austria die nächste Rote wegen irgendeiner Undiszipliniertheit von Anderson oder Greil und Marco Djuricin schießt endlich mal wieder ein Tor zum 2:0. Danach fällt die Abwehr auseinander und Huskovic oder Braunöder setzen den Schlusspunkt aus einem gekonterten Eckball.“

Veilchen33: „Hoffe auf viele Auswärtsfans und einen 3:0-Sieg. Auf gehts motivierts euch zum letzten Spiel vor Zuschauern 2021.“

