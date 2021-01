Ein routinierter Argentinier für Altach, Ex-Rapid-Target nach Schweden

Die Wintertransferzeit 2021 hat begonnen und wird voraussichtlich ohne die ganz großen Transferkracher stattfinden. Wir halten euch regelmäßig über die interessantesten Transfers aus der...

Die Wintertransferzeit 2021 hat begonnen und wird voraussichtlich ohne die ganz großen Transferkracher stattfinden. Wir halten euch regelmäßig über die interessantesten Transfers aus der Fußballwelt auf dem Laufenden.

Neftali Manzambi

ST, 23, SUI | Sporting Gijon – > Mjällby

Im Sommer 2018 wurde der in Angola geborene Schweizer und damalige Nachwuchsnationalspieler Neftali Manzambi mit dem SK Rapid in Verbindung gebracht. Aus der losen Annäherung mit den Hütteldorfern wurde aber nichts und so wechselte er damals vom FC Basel nach Spanien zu Sporting Gijon. Für Gijon spielte der mittlerweile 23-Jährige nur 15-mal und wurde zuerst in der zweiten Mannschaft zum Einsatz gebracht und danach zuerst an Cordoba und dann in die zweite Mannschaft des FC Valencia verliehen. Nun wird Manzambi zum dritten Mal verliehen: Diesmal geht es nach Schweden zu Mjällby.

Kevin Luckassen

ST, 27, NED | Viitorul Constanta – > Kayserispor

In der Saison 2016/17 hinterließ der niederländische Angreifer Kevin Luckassen keinen bleibenden Eindruck in St.Pölten und erzielte für die Wölfe nur vier Tore in 23 Bundesligaspielen. Schon nach einem Jahr war das Gastspiel des bulligen Stürmers in Österreich schon wieder beendet. Danach zog Luckassen nach Northampton weiter, kickte weiters in seiner Heimat für Almere City und bei den beiden rumänischen Klubs Politehnica Iasi und Viitorul Constanta. In Rumänien konnte er allerdings überzeugen: Zuletzt erzielte er in einer Halbsaison für Viitorul neun Treffer. Deshalb wechselte Luckassen nun in die türkische Süper Lig und kommt bis Sommer 2022 beim Abstiegskandidaten Kayserispor unter.

Luka Adzic

LA, 22, SRB | RSC Anderlecht – > FC Emmen

In der Saison 1998/99 spielte der serbische Spielmacher Ivan Adzic für den SK Rapid, blieb in Hütteldorf aber hinter den Erwartungen. Als wesentlich größeres Talent gilt sein 22-jähriger Sohn Luka, der 2018 von Roter Stern Belgrad zu Anderlecht wechselte und in weiterer Folge Emmen und Ankaragücü verliehen wurde. Emmen leiht den serbischen U21-Teamspieler nun ein zweites Mal, obwohl er im Zuge seiner ersten Leihe zu fast keinen Einsätzen kam. Adzic‘ Vertrag bei Anderlecht läuft noch bis 2022.

Danilo Carando

ST, 32, ARG | Cusco FC – > SC Rheindorf Altach

Der SCR Altach verstärkt sich mit einem routinierten Südamerika-Bomber: Der 32-jährige Argentinier Danilo Carando kam bereits ganz schön rum und absolvierte in seiner argentinischen Heimat nur zwei Spiele als Profi, kickte dafür bereits in Chile, Rumänien, Paraguay, Bolivien, Mexiko, Ecuador, Peru, Katar und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. In den letzten beiden Jahren spielte der 185cm große Mittelstürmer für Real Garcilaso und Cusco in Peru und erzielte dabei stolze 24 Ligatreffer. Allgemein hatte der Stürmer vor allem in Peru und Bolivien seine beste Zeit, floppte hingegen nahezu überall anders. In Altach unterzeichnete der spannende Weltenbummler nun einen Vertrag bis zum Saisonende.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!