Manchester City verkauft Gabriel Jesus an Arsenal und holt Phillips aus Leeds

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Taylor Harwood-Bellis

IV, 20, ENG | Manchester City – > Burnley FC

Der 20-jährige Taylor Harwood-Bellis gilt als eines der größten Verteidigertalente seines Jahrgangs weltweit. Für die Kampfmannschaft von Manchester City bestritt der Innenverteidiger erst acht Spiele, allerdings bereits in deutlich jüngeren Jahren. In den 1 ½ Jahren wurde der 188cm große Defensivspieler gleich dreimal verliehen, um an mehr Spielpraxis auf Top-Level zu kommen: Zuerst an die Blackburn Rovers, dann nach Belgien zu Anderlecht und zuletzt nach Stoke. Bei allen drei Klubs war Harwood-Bellis Stammspieler. Nun folgt eine vierte Leihe und diese erstmalig über eine ganze Saison: Beim Burnley FC soll Harwood-Bellis erstmals über eine volle Spielzeit Erfahrung sammeln. Sein Vertrag bei Manchester City läuft noch bis Sommer 2024 – die kommende Saison wird wohl entscheidend sein, wie seine Karriere weiterverläuft.

Gabriel Jesus

ST, 25, BRA | Manchester City – > Arsenal FC

Als vierfacher englischer Meister verlässt Gabriel Jesus Manchester City nach 5 ½ Jahren und wird ein „Gunner“. Arsenal bezahlt über 52 Millionen Euro Ablöse für den Brasilianer an die Citizens und stattet den 56-fachen Nationalspieler (19 Tore) mit einem Vertrag bis 2027 aus. Manchester City hatte Gabriel Jesus im Alter von 19 Jahren um 32 Millionen Euro von Palmeiras geholt. In 233 Partien gelangen dem Angreifer 95 Tore und 46 Assists für die Skyblues. In der vergangenen Saison war Gabriel Jesus jedoch weitgehend erfolglos und brachte es „nur“ auf 13 Tore und 12 Assists in 41 Spielen. Weil Manchester City nun bereits Erling Haaland verpflichtete, wäre es für Gabriel Jesus wohl noch schwieriger geworden. Bei Arsenal wird der Brasilianer Alexandre Lacazette ersetzen, der nach Lyon zurückkehrt. Nach Fábio Vieira ist Gabriel Jesus der zweite hochkarätige Neuzugang bei den Londonern.

Kalvin Phillips

DM, 26, ENG | Leeds United – > Manchester City

Manchester City verkündet nach den jüngsten Abgängen aber auch einen neuen Hochkaräter im Team. Leeds-Senkrechtstarter Kalvin Phillips unterschrieb bis Sommer 2028 und kostet die Citizens fast 50 Millionen Euro Ablöse. Phillips war zuletzt sechs Saisonen lang ein Leistungsträger von Leeds, auch als diese noch in der zweiten Leistungsklasse spielten. In den letzten zwei Jahren folgte in der Premier League eine neuerliche Leistungsexplosion, die Phillips auch zur Stammkraft im englischen Nationalteam machte. Für die „Three Lions“ bestritt er mittlerweile 23 Länderspiele, obwohl er erst vor 22 Monaten debütierte. Mit dem Wegfall von Phillips ist bei Leeds United nun wohl grundsätzlich der Weg für Mohamed Camara frei. Der Salzburg-Sechser soll sich bereits länger für Vertragsgespräche im Ausland befinden. Allerdings wurden zuletzt Berichte laut, dass sich Leeds nun doch für Leipzigs Tyler Adams entschieden haben soll. Die nächsten Tage werden hier wohl entscheidend sein.

Luuk de Jong

ST, 31, NED | FC Sevilla – > PSV Eindhoven

In der vergangenen Saison war Luuk de Jong von Sevilla an den FC Barcelona verliehen und erzielte in 29 Spielen sieben Tore für die Katalanen. Nachdem er aber auch davor bei Sevilla eher floppte, versucht es der 38-fache Nationalspieler nun mit einem Neustart. Der 31-Jährige kehrt nach drei Jahren zur PSV Eindhoven zurück, bei der er niederländischer Torschützenkönig wurde und es in 204 Spielen insgesamt auf 112 Tore und 56 Assists brachte. Die PSV bezahlte drei Millionen an Sevilla und stattet De Jong mit einem Dreijahresvertrag aus. Weiters holte die PSV um weitere drei Millionen den offensiven Mittelfeldspieler Guus Til, der zuletzt in Russland bei Spartak Moskau unter Vertrag stand.