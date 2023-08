Das sind die möglichen EL-Playoff-Gegner des LASK!

Heute um 13 Uhr wird im Schweizerischen Nyon das Playoff zur UEFA Europa League ausgelost. Mit dabei ist auch der LASK, der mit diesem...

Heute um 13 Uhr wird im Schweizerischen Nyon das Playoff zur UEFA Europa League ausgelost. Mit dabei ist auch der LASK, der mit diesem Spiel in die Europacupsaison einsteigen wird.

Die Linzer sind als Vorjahresdritter fix in einer europäischen Gruppenphase vertreten. Wenn das Playoff erfolgreich bestritten wird, geht’s in die Europa League, wenn man ausscheidet, steigt man in die UEFA Europa Conference League um.

Die UEFA hat heute Morgen bereits die Töpfe für die Auslosung eingeteilt und der LASK befindet sich im ersten Topf der Auslosung. In diesem bestgesetzten Topf sind die Linzer eines von sechs Teams. Zunächst werden drei der „Top-Teams“ gegen drei Teams aus Topf 4 gelost. Möglich wären also zunächst folgende Gegner:

FC Lugano (SUI)

Olympiacos FC (GRE) / KRC Genk (BEL)

SK Slavia Praha (CZE) / SC Dnipro-1 (UKR)

Einen Gegner aus Topf 4 zu ziehen, wäre wohl das unangenehmste, was dem LASK passieren könnte. Die Linzer müssen demnach zu Beginn der Auslosung hoffen, dass man nicht eines der ersten drei Teams ist, das gezogen wird.

Wenn der LASK bei den ersten drei gezogenen Losen aus Topf 1 nicht dabei ist, wird es einfacher. Dann sind nämlich fünf Lose aus dem dritten und schwächsten Topf. Hier wären folgende Gegner möglich:

FK Žalgiris Vilnius (LTU) / BK Häcken (SWE)

Qarabağ FK (AZE) / HJK Helsinki (FIN)

HŠK Zrinjski (BIH) / Breidablik (ISL)

FC Sheriff Tiraspol (MDA) / FC BATE Borisov (BLR)

FC Astana (KAZ) / PFC Ludogorets 1945 (BUL)

Auch hier wären einige unangenehme Gegner im Pot, so zum Beispiel Qarabag, Sheriff Tiraspol, Astana oder Teams wie Ludogorets und HJK Helsinki, die der LASK schon aus den letzten Jahren kennt – unmachbar wäre hier aber keines der Lose.

Wenn es heute um 13 Uhr an die Auslosung geht (Live-Stream auf der Website der UEFA) gilt es für die LASK-Fans als zu hoffen, erst möglichst spät aus Topf 1 gezogen zu werden…