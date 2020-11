EL-Vorschau: Arsenal stark ersatzgeschwächt gegen Molde

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir auf interessante Paarungen blicken und eine kleine Vorschau bieten. Heute schauen wir unter anderem auf das Parallelspiel der...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir auf interessante Paarungen blicken und eine kleine Vorschau bieten. Heute schauen wir unter anderem auf das Parallelspiel der Rapid-Gruppe, wo Molde ein stark ersatzgeschwächtes Arsenal empfangen wird.

Molde – Arsenal

Donnerstag, 26.11. 2020, 18:55 Uhr

Molde geht heute als Außenseiter in die Partie gegen Arsenal, es spricht jedoch einiges dafür, dass die Norweger nicht als Verlierer vom Platz gehen werden. Im Hinspiel ging der Tabellenzweite der norwegischen Liga auswärts sogar in Führung, ehe zwei Eigentore den Umschwung brachten und Arsenal schließlich klar mit 4:1 gewann. Diese Niederlage war allerdings die einzige in den letzten zehn Spielen, ansonsten war die Mannschaft von Erling Moe nicht zu bezwingen und präsentierte sich verglichen mit den Leistungen im September in einer hervorragenden Verfassung. Auch am Wochenende setzte man sich klar im Auswärtsspiel gegen Stabaek durch und gewann mit 3:0.

Im Normalfall ist eine Premier-League-Mannschaft natürlich auch gegen ein formstarkes norwegisches Team der große Favorit, allerdings hat Arsenal mit zahlreichen Personalproblemen zu kämpfen. Die Gunners geben in der Europa League ohnehin Spielern aus der zweiten Reihe vermehrt Einsatzminuten, doch Trainer Arteta wird wohl mehr rotieren müssen, als ihm lieb ist. Partey, Saka, Willian sind verletzt. David Luiz war nach einem Trainings-Zwischenfall mit Ceballos am Wochenende in der Premier League nicht im Kader und es ist nicht klar wie lange die disziplinäre Bestrafung andauern soll. Sead Kolasinac und Mohamed Elneny wurden positiv auf COVID-19 getestet und werden ebenfalls fehlen. Calum Chambers und Pablo Mari waren zuletzt angeschlagen und sind wahrscheinlich noch nicht fit genug für das Auswärtsspiel in Norwegen. Dazu kommt außerdem, dass Arteta fuchsteufelswild auf Nicolas Pepe ist, der beim 0:0-Unentschieden gegen Leeds kurz nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit sein Team unnötig mit einer roten Karte schwächte. Obwohl Pepe in der Liga gesperrt ist vermelden englische Medien, dass sein Coach ihn auch gegen Molde nicht berücksichtigen könnte.

FC Dundalk – SK Rapid Wien

Donnerstag, 26.11. 2020, 21:00 Uhr

Der SK Rapid fasste in der heimischen Meisterschaft seine erste Niederlage aus und verlor eine turbulente Partie gegen die SV Ried verdient mit 3:4. Die Hütteldorfer hatten nach den Ausfällen von Ljubicic und Petrovic große Probleme im zentralen Mittelfeld und setzten beim Spielaufbau vermehrt auf lange Bälle. Die SV Ried schaltete nach Ballgewinn schnell um und erwischte den SK Rapid mehrere Male unorganisiert. Insbesondere der schnelle Grüll lief viel zu oft mit viel zu viel Platz auf das letzte gegnerische Drittel zu. Entscheidend war allerdings auch diesmal wieder das ganz schwache Verhalten bei Standardsituationen. Dies wird auch der heutige Gegner schon beobachtet haben und die Hütteldorfer werden auch gegen Dundalk ein anderes Gesicht zeigen müssen und in der Abwehr wesentlich konzentrierter zu Werke gehen.

Dundalk zeigte bereits in Wien, dass der Außenseiter ein durchaus unangenehmer Gegner sein kann, obwohl einige Spieler für die Liga-Partie gegen die Sligo Rovers geschont wurden. Diese wurde allerdings mit 0:2 verloren, womit die Iren zu diesem Zeitpunkt aus den letzten sechs Pflichtspielen nur ein Unentschieden und fünf Niederlagen holten. Vor einigen Tagen gewannen sie immerhin das Cup-Spiel gegen den Bohemians FC mit 4:1 – kein schlechtes Ergebnis, da der Gegner in der Meisterschaft vor Dundalk auf dem zweiten Platz liegt.

