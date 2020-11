Rapid-Gegner: Arsenal schwächelt, Molde und Dundalk souverän

Im Zuge des bevorstehenden Europacup-Herbsts und -Winters sehen wir uns jede Woche an, wie die Gegner der Österreicher in den nationalen Ligen performten. Heute...

Im Zuge des bevorstehenden Europacup-Herbsts und -Winters sehen wir uns jede Woche an, wie die Gegner der Österreicher in den nationalen Ligen performten. Heute blicken wir auf die Rapid-Gegner Arsenal, Molde und Dundalk.

Leeds United – Arsenal FC 0:0

Arsenal tritt weiter auf der Stelle. Nach neun Runden hält man weiterhin nur bei vier Siegen und liegt auf dem mehr als enttäuschenden zwölften Rang der Premier League. Die Erneuerung des Teams unter Mikel Arteta wird also offenbar noch längere Zeit in Anspruch nehmen. Auswärts beim ebenfalls schwächelnden Aufsteiger Leeds gab es am vergangenen Wochenende nur ein 0:0, wobei man Nicolás Pépé aufgrund einer glatten roten Karte wegen einer Tätlichkeit verlor und in der Schlussphase auch noch Bukayo Sako verletzungsbedingt auswechseln musste. Der Druck auf die Gunners in der Liga steigt von Woche zu Woche und so könnte Molde heute eine gute Chance auf einen Punktgewinn gegen den hohen Gruppenfavoriten haben.

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Bellerín, Holding, Gabriel, Tierney; Xhaka, Ceballos; Pépé, Willock (57. Saka, 93. Maitland-Niles), Willian (46. Reiss Nelson); Aubameyang.

Rot: Pépé (51./Arsenal)

Stabaek IF – Molde FK 0:3 (0:1)

Molde präsentierte sich in den letzten Wochen in der Liga richtig stark und ist auf nationaler Ebene nunmehr seit sechs Spielen ungeschlagen. Damit setzte man sich nun am zweiten Platz fest und hat diesen bereits um vier Punkte abgesichert. Der Meistertitel ist jedoch seit vergangenem Wochenende fix an Bodö/Glimt vergeben, das damit den ersten Titel seiner Vereinsgeschichte feiert. Zuletzt bezwang Molde auswärts den Mittelständler Stabaek mit 3:0, obwohl mit Ohi Omoijuanfo der Einserstürmer fehlte. Leke James vertrat den bulligen Angreifer aber bestens und steuerte einen Doppelpack bei. Molde musste allerdings auch zwei Verletzungen verkraften: Die Defensivspieler Birk Risa und Martin Björnbak mussten jeweils mit Blessuren ausgetauscht werden.

Molde FK (4-2-3-1): Linde; Wingo, Sinyan, Björnbak (61. Gregersen), Risa (52. Haugen); Hussain, Aursnes; Ellingsen, Eikrem (61. Hestad), Brynhildsen (84. Knudtzon); James.

Tore: 0:1 (45.) James, 0:2 (81.) Gregersen, 0:3 (85.) James.

Bohemians Dublin – Dundalk FC 1:4 (1:3)

Die Meisterschaft ist in Irland bereits beendet, weshalb Dundalk zuletzt nur im FAI Cup im Einsatz war. Im Viertelfinale gelang gegen die favorisierten Bohemians ein überzeugender 4:1-Auswärtserfolg, bei dem der Spielverlauf klar für Dundalk sprach. Bereits nach zwei Minuten lag die Mannschaft von Filippo Giovagnoli in Führung und obwohl Dundalk auf Einserstürmer Pat Hoban verzichten musste, mangelte es nicht an Torgefährlichkeit. So erzielte dessen direkter Ersatzmann David McMillan einen Doppelpack. Dundalk legte das Spiel wieder grundlegend defensiv an, agierte in einem flachen 3-4-3-System und suchte dann über das zentrale Mittelfeld mit Shields und Sloggett schnell die Tiefe. In der Schlussphase sahen die Bohemians zudem noch eine rote Karte, womit Dundalk leichtes Spiel hatte und die Generalprobe auf das Rapid-Heimspiel locker nach Hause spielte. Der auch gegen Rapid eingewechselte und starke Nathan Oduwa setzte mit seiner ersten Ballberührung noch das 4:1 drauf.

Dundalk (3-4-3): Rogers; Gartland, Boyle, Cleary; Gannon (73. Mountney), Shields, Sloggett, Dummigan; Colovic (73. McEleney), McMillan (86. Oduwa), Duffy (80. Kelly).

Tore: 0:1 (2.) Duffy, 1:1 (15./Elfmeter) Wright, 1:2 (35./Elfmeter) McMillan, 1:3 (38.) McMillan, 1:4 (86.) Oduwa.

Gelb-Rot: Barker (72./Bohemians)