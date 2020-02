LASK-Fans: „Ein guter Tag, um Geschichte zu schreiben“

Der LASK empfängt heute im Rahmen des EL-Sechzehntelfinalspiels den AZ Alkmaar. Im Hinspiel erreichten die Linzer ein 1:1-Unentschieden, sodass die Chancen für einen Aufstieg...

Der LASK empfängt heute im Rahmen des EL-Sechzehntelfinalspiels den AZ Alkmaar. Im Hinspiel erreichten die Linzer ein 1:1-Unentschieden, sodass die Chancen für einen Aufstieg ins Achtelfinale vielsprechend aussehen. Was erwarten sich die Fans von der heutigen Partie? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgesehen!

Der Athletiker: „Ein weitere Möglichkeit Geschichte zu schreiben. Volle Gugl. K.o.-Duell. Flutlicht! Gehe von der gleichen Formation wie im Hinspiel aus. Alkmaar fühlt sich auch auswärts sehr wohl aber wenn alle am Limit agieren, sehe ich große Chancen am Freitag bei der Auslosung dabei zu sein.“

Petroleum: „Auf gehts, Geschichte schreiben! Es ist der dritte Anlauf für den LASK im Sechzehntelfinale, ich würde gerne den ersten Aufstieg miterleben!“

Strafraumkobra: „Wer wenn nicht diese Mannschaft soll dieses historische Stück schaffen?“

LASK08: „Auf jeden Fall eine schöne Cash-Cow, dieses Spiel für den LASK. Und sollte die Mannschaft über Alkmaar drüber kommen, auch für die Spieler.“

neunzehnnullacht: „Für mich das schwerste Spiel in dieser Saison, weil die Erwartungen von den Fans enorm sind.“

LASK08: „This is a fucking Football Match. Wenn die Trommeln euch rufen, wenn Gregory eure Hände sehen will, dann habt Ihr da zu sein. Bedingungslos. Ein Spiel bis zur völligen Verausgabung, das verlange ich nicht nur von den Spielern, das verlange ich von jedem Besucher heute. Ein jeder, wegen dem tausende Menschen nicht ins Stadion konnten. Unsere Lieder zu singen, von mir aus vom Arbeits- und Schulbeginn bis Ihr am Abend ins Bett sinkt. So hat das zu sein. Anders werden wir da heute nicht bestehen. Die Mannschaft zählt auf uns – lassen wir sie nicht im Stich. Gemma LASKler – her mit Alkmaar – auf dass unser Märchen, das in Wahrheit auf viel harter Arbeit fußt, ein neues Kapitel dazu bekommt.“

Geir84: „Alkmaar-Mittelfeldspieler Fredrik Midtsjö ist heute wieder dabei ist! Die Innenverteidiger dürften allesamt noch verletzt sein. Aber sowas hat uns eh nicht zu interessieren – wenn unsere Jungs wieder so auftreten wie wir es zurzeit gewohnt sind, dann mach ich mir wenig Sorgen!“

Lasso: „Das beruhigende an LASK-Spielen ist die Tatsache, dass die Elf, die auf dem Platz stehen, immer alles raushauen was geht.“

Strafraumkobra: „27.2.2020 – Ein guter Tag, um Geschichte zu schreiben.“

