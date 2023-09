LASK-Fans nach 1:3 gegen Liverpool stolz auf ihre Mannschaft

Der LASK zeigte beim 1:3 gegen Liverpool vor allem in der ersten Halbzeit eine starke Leistung. Wie die Fans über die Niederlage im großen...

Der LASK zeigte beim 1:3 gegen Liverpool vor allem in der ersten Halbzeit eine starke Leistung. Wie die Fans über die Niederlage im großen Highlightspiel denken, haben wir im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum nachgelesen.

Urfahraner: „Läuferisch und kämpferisch eine Topleistung. Wir haben das letzte Hemd gegeben, genau das will ich sehen. Auch nach dem 1:2 alles versucht. fußballerisch sind da halt Welten dazwischen, trotzdem war’s eng bis zum 1:3. Alleine der 17-jährige Außenstürmer, alle technisch top ausgebildet.“

Eldoret: „Bei Liverpool läuft’s schon höchst professionell runter. Ist das sonst noch jemand aufgefallen? Da ist ein Betreuer von ihnen bei der Mittellinie gestanden und hat das Aufwärmprogramm von uns von der ersten bis zur letzten Minute beobachtet. Sowas hab ich überhaupt noch nie gesehen.“

Traunseelaskler: „Auch wenn es am Ende nicht gereicht hat: das war ein wirklich schöner Fußballabend heute! Jetzt gilt es, diese Einstellung auch in den Ligaalltag mitzunehmen, damit solche Abende auch in den nächsten Saisonen wieder möglich sind!“

Soldi: „Genau für diesen Torjubel ist man ein Fussballfan. Die ASK-Tribüne stimmt „auf geht’s LASKler schießt ein Tor“ an – wir spielen einen Konter, die Längsseite geht voll mit, Zulj mit der Chance – abgefälscht – Ecke – TOR…..und was für eines. Unfassbar, solche Glücksgefühle hatte ich nicht mal bei meinem ersten Dreier. Ausgang scheissegal… wir würden so einen Elfer in diesem Spiel nicht bekommen. Aber auch so hätten wir dem Druck nicht standgehalten. Einfach nur stolz.“

burnhard: „Mutig aufgetreten, alles reingehauen, glücklich aber nicht unverdient zur Pause geführt – man darf stolz sein. Der Elfer fällt eher in die Kategorie Gastgeschenk und hat das ganze natürlich kippen lassen, aber auch danach hat man nicht aufgesteckt. Klar, sie hätten uns wohl auch so geknackt, aber dass man Klopp quasi dazu gezwungen hat seine Einserpanier einzuwechseln, darf man als Auszeichnung verstehen.“

Steve McManaman: „Es war ein geiles Match mit einem für mich genau erwarteten Ergebnis.

Der Urschrei als Flecker den Ball aber sowas von genau traf, das Team, das Liverpool von unserem Tor fern hielt. Ganz egal, ob A-Team, B-Team – wir haben Liverpool in der 1. Halbzeit völlig verdient in die Schranken gewiesen. Mit dem Ausgleich sind auch die Kräfte geschwunden und am Schluss war nicht mehr möglich. Chapeau mein geliebter LASK!“

Strafraumkobra: „Hochemotionaler Jubel – danke dafür an Flo Flecker. In solchen Momente liebt man den Sport noch mehr. Der Elfer war natürlich ein Wendepunkt, wobei Liverpool in Summe nicht so beängstigend wie erwartet war. Unter dem Strich sehr zufrieden. War geil!“

casual1908: „Bei aller Euphorie, Endorphinexplosionen und Gänsehautmomenten die mich heute überkamen, verstehe ich nicht, weshalb Kone und Mustapha nach ihren Einwechselungen so träge am Platz waren. Während die anderen 11 Spieler ihr Herz am Platz ließen, sah man von denen zwei kein mutiges Anlaufen, geschweige denn einen Sprint. Dass Darboe kicken kann sah man ebenfalls nach wenigen Spielminuten, auch wenn ihm kurz darauf ein haarsträubender Fehlpass ins Zentrum unterlief.“

Chrisu6: „Mit Leidenschaft, Kampf wirklich gut dagegengehalten. Es war einfach nur geil. Die Stimmung enorm, speziell wie die eine Längsseite dann auch richtig mitgemacht hat. Beim Tor hat das Stadion richtiggehend gebebt. Im Endeffekt hat sich die Klasse durchgesetzt – war leider zu erwarten, wobei man auf das Gezeigte absolut stolz sein kann. Wieder ein Schritt in die richtige Richtung.“

JochenGierlinger: „Generell bin ich doch zufrieden mit der Leistung. Vorallem die erste Halbzeit war richtig stark. Wenn wir so weiterhin auftreten, wird ein Überwintern in Europa sicher kein Problem sein. Leider war halt die Mannschaft gefühlt ab der 50 Minute bisschen K.O. Dann kommt der unglückliche Elfer und gleich darauf das 1:2. Danach war das Spiel irgendwie vorbei. Schade, dass sich die Jungs nicht mehr voll reingeschmissen haben. Aber der LFC ist halt schon eine große Nummer. Und die haben ja nicht mit einer Juniorenmannschaft gespielt. Am Ende war das schon (fast) die beste Elf von denen.“

Traunseelaskler: „Wenn mir vor 10 Jahren (als gefühlt die Lichter schon am ausgehen waren) jemand gesagt hätte, dass Liverpool-Fans unsere Social-Media-Seiten fluten und uns zu einer guten Leistung sowie einer unglaublichen Atmosphäre gratulieren werden – ich glaube, ich hätte die Person für unzurechnungsfähig gehalten.“

LASK1965: „Selten hat sich eine Niederlage so dermaßen gut angefühlt. Die Stimmung vor dem Tor, der Torjubel. Das wird hängen bleiben. Danke euch Allen dafür. Verlieren ist scheiße. Ohne Zweifel. Aber wie gesagt, heute fühlt es sich ein bissl weniger schlecht an als sonst. Ich bin stolz auf uns. Auf die Mannschaft. Das war groß. Danke ASK.“

aaaeskaaa: „Die Burschen sind gelaufen haben um jeden Zentimeter gekämpft und uns lange an die Sensation glauben lassen. Keine Spur mehr von sinnlosem Ball hoch nach vorne, wie zu Saisonbeginn. Schön flach, kurz und auch sehr oft mutig im 1:1 die Liverpooler überspielt. Das Lob von Klopp an die Fans wirkte ehrlich und war auf alle Fälle verdient.“

LASK1965: „Schon komisch, der Blick zurück treibt mir immer noch ein Lächeln ins Gesicht und das trotz Niederlage. Das Brodeln vor dem 1:0, die pure Ekstase. Die Reaktion des Blocks auf das 1:2. Die Choreo zu Spielbeginn. Die Pyro – Einlage. Wie die Längsseite mitgegangen ist. Hab ich so in der Form in Linz noch selten erlebt. Und was die Mannschaft bis zum 1:3 abgeliefert hat, war wirklich respektabel. Stichwort Respekt: ich mag den Klopp. Find es einfach schön, wie wertschätzend er seine Worte wählt. Es hat schon seinen Grund warum Persönlichkeiten wie er erfolgreich sind. Alles in allem einfach ein Abend, an den man schon gerne zurück denken wird. Ich bin zufrieden. Und jetzt hoffe ich, dass man gegen Hartberg ähnlich abliefert, dann wird man ergebnistechnisch belohnt werden, ohne Zweifel.“

René: „Also Leute, mir lacht noch immer das Herz. Da spielst du gegen Liverpool und bist die erste Halbzeit sowas von auf Augenhöhe. Der Elfer war die Wende. Wurde gepfiffen, verwandelt und am Ende gibt’s ein 1:3! Aber Hallo lieber LASK, das war megageil! Ich konnte gestern das erste Mal einen klaren Plan erkennen. Pressing funktioniert meiner Meinung nach schon sehr gut. Die Außenbahnen ebenso. Kein Wunder, dass du nach 70 Minuten einfach nicht mehr ran kommst. Und dann bringt der Kloppo halt einen Salah & Co. Außerdem hoffe ich, dass Sascha Horvath nicht gleich mitgenommen wurde von LFC. Was für eine Partie, Junge!!!“

lasso: „Wenn man bedenkt das zwischen den gestrigen Auftritt und der inferioren Leistung am Tivoli nur knapp 1 Monat vergangen sind,ist das schon eine erfreuliche Entwicklung. Besonders das arbeiten gegen den Ball hat sich in den letzten Wochen rasant zum besseren entwickelt. Besonders diese flexible Herangehensweise zwischen mal tiefer stehen und dann situativ aggressiv vorne draufgehen halte ich für eine sehr interessante Geschichte. Individuell ist kaum wer hervorzuheben. Jeder einzelne hat im Bereich seiner Möglichkeiten alles am Platz gelassen.“

Mehr Fanmeinungen zum LASK findet ihr im LASK-Forum des Austrian Soccer Board.