LASK-Fans zum Geisterspiel: „Es ist einfach unendlich bitter“

Bittere Situation für die LASK-Fans. Aufgrund der drastischen Maßnahmen gegen Outdoor-Veranstaltungen ab 500 Zusehern müssen die Linzer ihr Heimspiel gegen Manchester United am Donnerstag...

Bittere Situation für die LASK-Fans. Aufgrund der drastischen Maßnahmen gegen Outdoor-Veranstaltungen ab 500 Zusehern müssen die Linzer ihr Heimspiel gegen Manchester United am Donnerstag vor leeren Rängen austragen. Wir haben die Stimmungslage bei den LASK-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

maed: „Auch, wenn ich damit gerechnet habe, ist es dennoch einfach so unglaublich bitter. Genau dieses Spiel erwischt es.“

pk97: „Weiß wer wo ich a hinnige Fritteuse kaufen kann, damit i mir Stadionpommes machen kann?“

Ex-Exil-LASKler: „Unser Aussperren ist bitter, extrem bitter, aber dennoch lass ich mir die geilste Zeit ever nicht versauen. Dann gehört das Spiel eben der altehrwürdigen Gugldame ganz alleine…hat sie sich nach den vielen Jahrzehnten auch einmal verdient. Sie sagt eben zum Abschied leise Servus.“

Der Athletiker: „Die Pause in der Bundesliga schadet uns auf jeden Fall nicht.“

Strafraumkobra: „LIGABETRIEB BEI AKTUELLEM STAND BEENDEN. JETZT.“

hariASK: „Passt irgendwie zur Geschichte unseres Vereins. Da bist einmal richtig erfolgreich, spielst endlich mal gegen einen Engländer. Und dann passiert dir gegen Manchester United sowas.“

LASK_92: „Das ist einfach nur traurig… Weiß nicht, was ich dazu sagen soll… So viel Pech ist nicht zu fassen. Aus medizinischer Sicht wird es schon passen diese Entscheidung so zu treffen, nichtsdestotrotz ist das unglaublich bitter. Das haben weder der Verein und schon gar nicht die Mannschaft verdient.“

neunzehnhundertacht: „Ich denke, das Ganze kommt dem LASK gut gelegen, da sich die Spieler erholen und auskurieren können um sich dann den Meistertitel in feiner Manier zu holen.“

ZeugenAntons: „Der LASK sollte über seinen Schatten springen und 500 Leuten aus der aktiven Szene zum Eintritt verhelfen, damit die Jungs am Rasen zumindest etwas Unterstützung erhalten. Das muss doch möglich sein, wird ja eh so schon schwer genug gegen United… Aus Sicht eines mittlerweile alten Hasen wäre es den Jungen auch schwer zu gönnen.“

hariASK: „Die 500 sind alle Betreuer, Presse, Spieler etc. Da werden also keine Fans reindürfen.“

Strafraumkobra: „In einem Jahr können wir sicher darüber lachen.

‘Kannst dich noch an den Aufstieg gegen United ohne Zuschauer erinnern?’

,Ja, war damals schon bitter, aber das Viertelfinale gegen die Rangers war auch geil.‘“

meniqo: „Die Personen, welche die Tickets am Schwarzmarkt gekauft haben, schauen jetzt sicher blöd aus der Wäsche.“

Exzentriker: „Alleine die Durchführung des Spiels ist eine Frechheit. Absage oder normaler Betrieb. Genau diese Konstellation führt nur dazu, dass der Marktwert den Sieger bestimmt. Alle „weiche Faktoren“ werden eliminiert. Was bleibt sind die „Hardfacts“, das liebe Geld. Geld schießt eben doch Tore.“

burnhard: „Das Ganze ist so unendlich bitter und tut in der Seele weh. Aus meiner Sicht sind die Maßnahmen aber alternativlos und ich bin froh, dass hier (für österreichische Verhältnisse) sehr schnell gehandelt wurde.“

GH78: „Wenn der LASK die Chance hat, die meiner Einschätzung nach ca. 200 Allesfahrer ins Stadion zu bekommen wäre das super (ich gehöre nicht dazu). Aber man sollte nicht damit rechnen. Den etwaigen Versuch nach dem Muster Basel eine Absage durch die Behörde zu bewirken sollte man bleiben lassen. Er wird nicht gelingen, sondern nur zu Zores führen. Auch wenn der Rahmen und das persönliche Erlebnis betrüblicher Weise entfällt. Es ist trotzdem LASK vs. Manchester United und ich hoffe auf eine sportliche Sternstunde.“

LASK1965: „Das für heute angesetzte Nachholspiel City gegen Arsenal wurde jetzt auch verschoben. Insofern kann man eine Reise nach Manchester wohl endgültig ausschließen.“

Nicolas_Linz: „So sehr ich gestern über die Entscheidung der Bundesregierung angefressen bzw. enttäuscht war, nach etwas reflektierten Denken verstehe ich sie umso mehr. Der Kanzler und der Gesundheitsminister haben schon recht, wenn sie davon sprechen, dass weniger soziale Kontakte die weitere Ausbreitung des Virus eindämmen und letzten Endes vor allem unsere älteren Mitmenschen geschützt werden. Umso weniger nachvollziehbar ist für mich jedoch das Handeln der UEFA, die ihren Spielbetrieb auf Biegen und Brechen durchziehen will. Gerade die UEFA als Fußballverband sollte hier mit gutem Beispiel vorangehen. Im ersten Schritt eine Verschiebung der EM und eine Ausweitung des Regelspielplans bis Ende Juni unter gleichzeitigem Verbot Fußballspiele bis Anfang April auszutragen wäre ein sinnvoller und verantwortungsbewusster Umgang mit der Epidemie gewesen.“

Mehr Fanmeinungen zum LASK findet ihr im LASK-Forum des Austrian Soccer Board.