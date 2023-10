LASK-Gegner: Befreiungsschlag für Toulouse, Skandal bei Liverpool

Der LASK trifft am Donnerstagabend auswärts auf den französischen Klub Toulouse – und dem Ligue-1-Underdog gelang am vergangenen Wochenende ein souveräner Befreiungsschlag. Indes haderte...

Der LASK trifft am Donnerstagabend auswärts auf den französischen Klub Toulouse – und dem Ligue-1-Underdog gelang am vergangenen Wochenende ein souveräner Befreiungsschlag. Indes haderte der Liverpool FC mit dem Schiedsrichter und speziell mit dem VAR.

FC Toulouse – FC Metz 3:0 (2:0) – xG 2.36 : 0.70

Sechs Pflichtspiele in Serie konnte der FC Toulouse nun nicht mehr gewinnen. Gegen den Aufsteiger aus Metz gelang nun aber zu Hause ein kleiner Befreiungsschlag. Der ungefährdete 3:0-Sieg war hochverdient.

15 Schüsse, 66% Ballbesitz – und am Ende hätte der Sieg auch höher ausfallen können. Toulouse kam gegen Metz nur in der Anfangsphase in Bedrängnis, als Linksaußen Sabaly den Ball übers leere Tor jagte.

Danach drehte der LASK-Gegner aber auf und kam durch Niklas Schmidt und Thijs Dallinga, der endlich sein erstes Tor in der Liga erzielte, zu einer komfortablen 2:0-Pausenführung. Der eingewechselte Frank Magri machte nach 82 Minuten den Deckel drauf.

Toulouse war damit einer der großen Gewinner der Runde, verbesserte sich in der Ligue 1 auf Rang elf und ist nach zwei Unentschieden gegen Clermont und Paris Saint-Germain zu Hause weiterhin ungeschlagen. Die Highlights der Partie könnt ihr euch hier auf YouTube ansehen.

Tottenham Hotspur – Liverpool FC 2:1 (1:1) – xG 1.68 : 1.33

Ein wahres Skandalspiel entwickelte sich im Tottenham Hotspur Stadium zu London. Zunächst war Liverpool bei den Spurs das bessere Team, aber in der 26. Minute kippte nach einem gesundheitsgefährdenden Foul von Curtis Jones erstmals die Partie. Der Liverpool-Mittelfeldspieler wurde nach einem VAR-Check mit glatt Rot vom Platz gestellt.

In Unterzahl kam Liverpool dennoch vermeintlich zum Führungstreffer. Luis Diaz traf nach Vorarbeit von Mohamed Salah – aber der VAR erkannte das Tor ab. Zu Unrecht, wie die TV-Bilder später zeigen sollten. Nur kurze Zeit später brachte Heung-min Son die Spurs mit 1:0 in Führung.

Liverpool kämpfte sich aber zurück und kam in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Cody Gakpo zum Ausgleich. Bei der Drehung vor seinem erfolgreichen Torschuss verletzte sich der Niederländer allerdings und musste zur Pause ausgewechselt werden.

Die zweite Hälfte verlief spektakulär: Zunächst wurde ein Treffer von Son wegen Abseits aberkannt, danach sah Liverpools Diogo Jota seine zweite gelbe Karte und Liverpool war nur noch zu neunt. Die Entscheidung fiel schließlich erst in der 96. Minute als Joel Matips missglückter Rettungsversuch nach einem Stanglpass der Spurs im eigenen Tor landete. Zuvor fand Tottenham gegen die dichten Defensivreihen der „Reds“ kaum ein Durchkommen.

Das aberkannte Tor durch Luis Diaz ließ allerdings auch nach dem Spiel noch die Wogen hochgehen. Liverpool legte Protest ein, plädiert für eine Neuaustragung. Die Liga entschuldigte sich bereits offiziell beim Klub, allerdings kann sich die Klopp-Elf davon nichts kaufen. Statt mit einem möglichen Sieg die Tabellenführung zu übernehmen, weil Manchester City bei den Wolves patzte, liegt Liverpool nun nur auf dem vierten Rang der Premier League.

Union Saint-Gilloise – RSC Charleroi 3:1 (3:1) – xG 2.03 : 0.42

Beim belgischen Klub Union Saint-Gilloise waren am vergangenen Wochenende die Innenverteidiger die Helden. Beim 3:1-Sieg über Charleroi wurden alle drei Treffer nach Standardsituationen von Abwehrspielern erzielt.

Zunächst traf der 196cm große, englische Abwehrmann Ross Sykes nach einer Freistoßflanke. Sein 1:0 wurde aber zehn Minuten später durch Parfait Guiagon ausgeglichen. Danach hatte Saint-Gilloise Glück, weil ein weiterer Treffer von Mbenza wegen Abseits aberkannt wurde.

In der Endphase der ersten Halbzeit traf mit Christian Burgess der zweite, ebenfalls 196cm große, englische Innenverteidiger nach einer Ecke von Mathias Rasmussen zum 2:1 und in der Nachspielzeit legte erneut Ross Sykes – wieder nach einer Freistoßflanke – das 3:1 nach.

Dank dreier, englischer Kopfballtore ging man mit einem 3:1 in die Pause und das sollte auch der Endstand sein. In der zweiten Hälfte erzielte der eingewechselte Mohamed Amoura einen weiteren Treffer, der wegen Abseits nicht zählte.