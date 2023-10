CL-Vorschau: Schlager und Seiwald treffen auf Manchester City

Wie vor jedem Spieltag wollen wie euch auch heute einen kleinen Vorgeschmack auf zwei interessante Europacup-Partien geben. Wir blicken heute nach RB Leipzig –...

RB Leipzig – Manchester City

Mittwoch, 04. 10. 2023, 21:00 Uhr

In der Gruppe G treffen heute die Favoriten aufeinander, die in der ersten Runde gegen die Young Boys bzw. Roter Stern Belgrad dieser Rolle auch gerecht wurden. RB Leipzig setzte sich mit 3:1 gegen den Schweizer Top-Klub durch und City gewann mit dem gleichen Ergebnis gegen den serbischen Meister.

Das Team von Guardiola startete zunächst mit sieben Siegen und zwei Unentschieden in die neue Saison, eher etwas Seltenes geschah. Die Mannschaft ging zwei Mal hintereinander als Verlierer vom Platz. Zunächst verlor man im EFL-Cup gegen Newcastle United mit 0:1, ehe man auch das erste Ligaspiel der Saison verlor, als es gegen eine clever spielende Wolves-Mannschaft eine 1:2-Niederlage setzte. Auch in der vergangenen Saison kassierte City einmal zwei Niederlagen hintereinander, als man zuerst im EFL-Cup gegen Southampton und anschließend gegen United in der Meisterschaft verlor.

In der Bundesliga liegen nach sechs Runden die besten sieben Mannschaften noch recht knapp zusammen. RB Leipzig liegt auf Platz 5 und weist nur drei Punkte Rückstand auf die furiose Bayer-Leverkusen-Mannschaft auf. Trainer Marco Rose sammelte in den ersten sechs Runden vier Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Diese geschah gleich in der ersten Runde, als man gegen starke Leverkusener mit 2:3 verlor.

Während Xaver Schlager im zentralen Mittelfeld gesetzt ist, muss sich Nicolas Seiwald seinen Stammplatz bei seinem neuen Verein noch erkämpfen. Es ist davon auszugehen, dass auch heute Kampl neben Schlager im Mittelfeld beginnen wird und Seiwald eventuell im Laufe der Partie eingewechselt wird. Rose muss auf Dani Olmo, Orban, Henrichs und Bitsiabu verzichten. Pep Guardiola muss weiterhin auf Schlüsselspieler Kevin De Bruyne verzichten und auch der Einsatz von John Stones ist fraglich. Rodri muss eine Sperre in der Liga absitzen, darf aber in der Champions League auflaufen.

Borussia Dortmund – AC Milan

Mittwoch, 04. 10. 2023, 21:00 Uhr

Die Partie zwischen dem BVB und dem AC Milan wird wohl ohne die Beteiligung eines Österreichers über die Bühne gehen. Marcel Sabitzer wird höchstwahrscheinlich aufgrund einer Muskelverletzung ausfallen und versäumt die Partie gegen den italienischen Spitzenklub. Die Mailänder verloren das Derby gegen Inter in der Liga zwar deutlich mit 1:5, ließen aber ansonsten in der Meisterschaft nichts anbrennen und gewannen alle sechs weiteren Ligaspiele. Da sich Inter ebenfalls einen Ausrutscher gegen Sassuolo leistete, führen die beiden Klubs punktegleich die Tabelle an.

Die Gruppe F kann durchaus als Todesgruppe bezeichnet werden, da sich neben dem BVB und dem AC Milan auch Paris Saint-Germain und Newcastle United in der Gruppe befinden. Am ersten Spieltag fiel kein Tor zwischen dem AC Milan und den neureichen Engländern, während sich der BVB mit 0:2 gegen Paris Saint-Germain geschlagen geben musste. Die markiert allerdings die einzige Niederlage der Borussen, da sie in der Liga in den bisherigen sechs Spieltagen vier Siege und zwei Unentschieden einfuhren.

Neben Sabitzer muss der BVB nur auf Meunier und Morey verzichten, sodass ihm viele Optionen zur Verfügung stehen. Im Gegensatz zum 3:1-Auswärtssieg in Hoffenheim könnten Süle und Can wieder in die Mannschaft rücken. Der Ex-Salzburger Karim Adeyemi wird vermutlich eher von der Bank kommen.

Beim AC Milan fallen hingegen gleich fünf Spieler fix aus. Mattia Caldara, Ismaël Bennacer, Ruben Loftus-Cheek, Pierre Kalulu und Rade Krunic fehlen verletzungsbedingt. Christian Pulisic könnte den Vorzig gegenüber Chukwueze als Rechtsaußen erhalten, nachdem er beim 2:0.-Sieg gegen Lazio am Wochenende der beste Spieler auf dem Platz war. Den zweiten Treffer der Partie erzielte übrigens Joker Noah Okafor, der auch gegen die Borussen von der Bank kommen könnte.

