Am kommenden Donnerstag trifft Sturm Graz in der UEFA Europa League auf den polnischen Meister Rakow Czestochowa. Nach einem deftigen 1:4 gegen Lech Posen unter der Woche konnte der Sturm-Gegner seine Generalprobe gegen Radomiak Radom erfolgreicher gestalten.

Rakow Czestochowa – Radomiak Radom 3:0 (1:0) – xG 1.56 : 0.89

Mit einem 3:0-Sieg über den Tabellenzwölften konnte sich Rakow für die klare Auswärtsniederlage gegen Lech Posen rehabilitieren. Der Sieg über Radomiak Radom war allerdings mühsam und hatte seinen Preis.

Wie die xG-Statistiken schon zeigen, war die Sache nicht so klar, wie es das Ergebnis erscheinen lässt. Speziell in der ersten Halbzeit waren die Gäste gut in der Partie und hatten ihre Chancen. Und das obwohl der Spielverlauf für Rakow sehr günstig war: Bereits nach drei Minuten erzielte Innenverteidiger Bogdan Racovitan mit einem Abstauber das 1:0.

Nach einer Stunde schnürte der Abwehrspieler nach einer Freistoßflanke von Sonny Kittel seinen Doppelpack und der eingewechselte Zehner John Yeboah machte in der 82. Minute den Deckel drauf. Danach spielte nur noch Rakow und der Sieg hätte noch höher ausfallen können. In der zehnminütigen Nachspielzeit verschoss Fran Tudor auch noch einen Handelfmeter.

Allerdings musste Coach Dawid Szwarga zwei Defensivspieler verletzungsbedingt auswechseln. In der Halbzeit blieb der Innenverteidiger Adnan Kovacevic in der Kabine und unmittelbar nach Wiederbeginn verletzte sich auch noch Linksverteidiger Srdjan Plavsic. Beide sind für das Duell mit Sturm morgen Abend fraglich.

Atalanta Bergamo – Juventus Turin 0:0 – xG 1.87 : 0.21

Ebenfalls stark präsentierte sich Atalanta Bergamo, das Juventus Turin alles abverlangte, am Ende aber nicht über ein 0:0 hinauskam. Der polnische Keeper der „Alten Dame“, Wojciech Szczesny, vereitelte vor allem in der zweiten Halbzeit die Top-Chancen von Atalanta.

Am meisten Glück hatte Juventus bei einem perfekt getretenen Freistoß von Luis Muriel nach 73 Minuten, den Szczesny in Kooperation mit der Latte entschärfte. Am Ende hieß das Schussverhältnis 15:5 für Atalanta und Juventus blieb bis auf wenige Ausnahmen eher ungefährlich.

Tabellarisch half das 0:0 Atalanta nicht. Mit einem Sieg wäre man auf den dritten Platz vorgestoßen, so bleibt man aber mit 13 Punkten aus sieben Partien auf Rang 6. Die Leistung sollte Atalanta allerdings vor den schweren Auswärtsspielen gegen Sporting und Lazio Auftrieb geben.

SC Farense – Sporting CP 2:3 (1:2) – xG 0.66 : 3.25

In einer packenden Partie zitterte sich Sporting Lissabon zu einem 3:2-Auswärtssieg in Faro. Der Sturm-Gegner war die längste Zeit in Überzahl, benötigte aber gegen den aufopferungsvoll kämpfenden SC Farense zwei Elfmeter um die drei Punkte einzustreichen.

Ein Hands-Torraub nach 18 Minuten sorgte dafür, dass Farense-Verteidiger Goncalo Silva vom Platz musste. Der Schwede Viktor Gyökeres verwandelte den fälligen Elfmeter. Pedro Goncalves stellte nach 35 Minuten auf 2:0 für Sporting und es sah danach aus, als wäre die Sache gegessen.

Aber Farense schlug zurück und glich aus! Zwei Traumfreistöße von Mattheus kurz vor und kurz nach der Pause sorgten für ein 2:2 und obwohl Sporting danach große Chancen auf die Führung vorfand, war es ein weiterer Gyökeres-Elfer in der 90. Minute, der für das 3:2 sorgte.

Bereits in der Anfangsphase musste Kapitän Sebastian Coates verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Sporting gewann schlussendlich verdient, aber glanzlos und führt die Primeira Liga mit einem Punkt Vorsprung auf Benfica an. Die Highlights der spannenden Partie könnt ihr euch hier auf YouTube ansehen.