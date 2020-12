Molde reist mit Sieg über Fixabsteiger im Gepäck nach Wien

Im Zuge des bevorstehenden Europacup-Herbsts und -Winters sehen wir uns jede Woche an, wie die Gegner der Österreicher in den nationalen Ligen performten. Heute...

Im Zuge des bevorstehenden Europacup-Herbsts und -Winters sehen wir uns jede Woche an, wie die Gegner der Österreicher in den nationalen Ligen performten. Heute blicken wir auf die Rapid-Gegner Arsenal, Molde und Dundalk.

Molde FK – Aalesunds FK 2:1 (1:0)

Die wichtigste Partie am vergangenen Wochenende war aus Rapids Sicht natürlich das Heimspiel von Molde gegen Aalesunds. Molde war über die gesamte Partie feldüberlegen und musste sich lediglich die Kritik gefallen lassen, den abgeschlagenen Tabellenletzten und Fixabsteiger nicht höher besiegt zu haben. Mit diesem Sieg fehlt Molde nur noch ein Punkt, um den zweiten Platz in der norwegischen Eliteserien zu fixieren. Vor dem Duell mit Rapid konnte Trainer Erling Moe ein wenig rotieren und einige Spieler schonen. So saß etwa Fredrik Aursnes über die volle Spieldauer auf der Bank. Andere Spieler wie Ohi Omoijuanfo bekamen nur wenige Einsatzminuten.

Im 4-2-3-1 begann einmal mehr Leke James im Angriff, der mittlerweile mit 12 Saisontreffern der eindeutig torgefährlichste Molde-Spieler ist und somit auch gegen Rapid ein logischer Starter für die Stürmerposition wäre. James ist im Vergleich zu Omoijuanfo der schnellere Spieler, während Letzterer der bessere Prellbock ist. Zumal James auch gegen Aalesunds mit einem Tor und einem Assist überzeugte. Weiterhin verletzt sind auf Seiten Moldes die Abwehrspieler Björnbak, Haugen und Haraldseid. Auffällig ist, dass Molde in den acht Spielen nach dem 1:0-Sieg über Rapid im Hinspiel in sieben Partien Gegentreffer hinnehmen musste. Ausnahme war der 3:0-Auswärtssieg bei Stabaek. Molde ist auf nationaler Ebene seit dem 1:2 gegen Valerenga Oslo am 19.September ungeschlagen. In der Europa League setzte es auswärts bisher nur eine 1:4-Niederlage bei Arsenal – was auch auf Rapid zutrifft. In der Liga ist Molde nun seit acht Spielen ungeschlagen. Die Auswärtsbilanz nach 13 gespielten Partien beträgt 7-1-5.

Molde (4-2-3-1): Linde; Pedersen, Sinyan, Gregersen (65. Christensen), Risa; Ellingsen, Hussain; Brynhildsen (83. Knudtzon), Eikrem (65. Bolly), Hestad (75. Omoijuanfo); James.

Tore: 1:0 (31.) Eikrem, 2:0 (79.) James, 2:1 (94./Elfmeter) Haugen.

Arsenal unterliegt Tottenham im Derby

Die Spiele der anderen beiden Gruppengegner sind für Rapid mittlerweile unerheblich, aber da sie beide recht interessant verliefen, fügen wir sie der Vollständigkeit halber mit ein. Arsenal verlor das North London Derby gegen Tottenham mit 0:2, obwohl man dabei über weite Strecken die bessere Mannschaft war. Die Tore der beiden Superstars Son und Kane festigen die Tabellenführung der Spurs und befördern Arsenal auf den 15. Platz der Premier League. Aus den letzten sieben Ligaspielen holten die Gunners nur vier Punkte. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt komfortable sieben Punkte – nach oben hinten würden sieben Punkte mehr aber schon Rang 5 bedeuten.

Dundalk gewinnt den Cup

Eine aufregende Saison endet für den Underdog der Gruppe, den Dundalk FC, mit dem Gewinn von „Silverware“! Die in Europa punktelosen Iren setzten sich im Finale des FAI Cup mit 4:2 nach Verlängerung gegen den überlegenen irischen Meister Shamrock Rovers durch. David McMillan, der seit Wochen den verletzten Pat Hoban vertritt, erzielte dabei drei Tore und avancierte zum Matchwinner für sein Team.

