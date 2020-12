Rapid-Gegner: Arsenal in der Krise, Molde souverän, Dundalk trifft elfmal!

Im Zuge des bevorstehenden Europacup-Herbsts und -Winters sehen wir uns jede Woche an, wie die Gegner der Österreicher in den nationalen Ligen performten. Heute...

Im Zuge des bevorstehenden Europacup-Herbsts und -Winters sehen wir uns jede Woche an, wie die Gegner der Österreicher in den nationalen Ligen performten. Heute blicken wir auf die Rapid-Gegner Arsenal, Molde und Dundalk.

FC Arsenal – Wolverhampton Wanderers 1:2 (1:2)

Weitgehend in Bestbesetzung, aber mit einer insgesamt eher schwach besetzten Bank ging Arsenal als leichter Favorit ins Spiel gegen die Wolves. Das Spiel stand von Beginn an im Schatten einer schweren Verletzung, denn nach einem Zusammenprall in einem Luftduell zog sich Wolves-Stürmer Raul Jiménez einen Schädelbruch zu und musste nach minutenlanger Behandlung ausgewechselt werden. David Luiz, der mit Jiménez zusammenprallte, musste zur Halbzeit aufgrund der Spätfolgen des Zusammenstoßes ausgewechselt werden. Arsenal verschlief die erste Halbzeit in weiterer Folge, lief immer nur hinterher und konnte aus der Feldüberlegenheit in der zweiten Hälfte schließlich kein Kapital schlagen. Die Arteta-Elf liegt nun auf dem vierzehnten Platz und muss am Sonntag zum Derby gegen Tottenham Hotspur, das die Tabelle der Premier League weiterhin anführt. Die Gunners dürften demnach ebenso wie Rapid am Donnerstag mit einer absoluten B-Elf auflaufen.

Arsenal FC (4-2-3-1): Leno; Bellerín, David Luiz (46. Holding), Gabriel, Tierney; Xhaka (81. Lacazette), Ceballos; Willian (65. Reiss Nelson), Willock, Saka; Aubameyang.

Tore: 0:1 (27.) Pedro Neto, 1:1 (30.) Gabriel, 1:2 (42.) Podence.

Molde FK – FK Haugesund 3:1 (2:1)

Molde präsentiert sich weiter sehr souverän, ist auf nationaler Ebene seit sieben Spielen unbesiegt und sicherte mit dem 3:1-Heimerfolg über Haugesund den zweiten Platz ab. Vier Spieltage vor Schluss liegt die Elf von Erling Moe damit bereits sechs Punkte vor dem Dritten – bei deutlich besserer Tordifferenz. Auch gegen Haugesund lief Molde wieder im 4-2-3-1 auf und der zuletzt verletzte Ohi Omuijuanfo kehrte ins Team und gleich in die Startelf zurück. Dabei konnte sich Trainer Moe sogar den Luxus leisten mit Leke James den besten Torschützen und mit Rechtsverteidiger Henry Wingo einen der besten Spieler der letzten Wochen auf der Bank zu lassen. Innenverteidiger Björnbak fehlte ebenso wie Linksverteidiger Haugen verletzt, dafür kehrte mit Birk Risa ein anderer Linksverteidiger wieder ins Team zurück. Magnus Eikrem verzeichnete erneut zwei Assists und hält damit in der Liga nach 26 Spieltagen bei insgesamt 13 Vorlagen.

Molde FK (4-2-3-1): Linde; Pedersen, Sinyan, Gregersen (66. Ellingsen), Risa; Hussain, Aursnes (84. Christensen); Hestad, Eikrem (74. Bolly), Brynhildsen (84. Knudtzon), Omoijuanfo.

Tore: 1:0 (7.) Hussain, 1:1 (11.) Therkildsen, 2:1 (12.) Brynhildsen, 3:1 (48./Eigentor) Ammitzböll.

Athlone Town – Dundalk FC 0:11 (0:6)

Im Semifinale des irischen Cups schoss sich Dundalk den Frust von der Seele: Auswärts gegen den Zweitligisten Athlone Town gab es einen 11:0-Erfolg. Dundalk, weiterhin ohne Top-Stürmer Pat Hoban, spielte dabei wieder im 3-4-3, konnte Doppelpacks der beiden Schlüsselspieler Duffy und McMillan, sowie gleich drei Jokertore bejubeln. Im Finale warten nun die Shamrock Rovers, die zuletzt überlegen irischer Meister wurden.

Dundalk FC (3-4-3): Rogers; Gartland, Boyle (57. Kelly), Cleary (19. Hoare); Mountney, Shields (57. Murray), Sloggett (46. Oduwa), Leahy; McEleney, McMillan, Duffy (46. Flores).

Tore: 0:1 (3.) Duffy, 0:2 (9.) Duffy, 0:3 (13.) Boyle, 0:4 (29.) Mountney, 0:5 (36.) McEleney, 0:6 (39.) McMillan, 0:7 (55.) Shields, 0:8 (60.) Oduwa, 0:9 (64.) McMillan, 0:10 (74.) Flores, 0:11 (83.) Murray.

