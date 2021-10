Rapid-Fans: „Defensiv brav, aber in der Offensive fehlt ein Plan“

Der SK Rapid verlor wie erwartet das Auswärtsspiel in der Europa League gegen West Ham United, zeigte aber bei der 0:2-Niederlage eine passable Leistung....

Der SK Rapid verlor wie erwartet das Auswärtsspiel in der Europa League gegen West Ham United, zeigte aber bei der 0:2-Niederlage eine passable Leistung. Wir wollen uns ansehen was die Fans vom Auftritt ihrer Mannschaft halten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Silva: „Defensiv halbwegs brav, offensiv zu schwach.“

Megustarapid: „Aiwu und Grüll waren die Einzigen, die da das Potential haben dort mitzuspielen.“

Ernesto: „Nachdem im Vorfeld etliche von einer Watschen gesprochen haben und die Klasse und Qualität von West Ham massiv hervorgehoben haben, war der Auftritt absolut in Ordnung. Nach vorne ist wenig gegangen was angesichts des Qualitätsunterschieds wenig verwundert. Trotzdem bin ich nicht unzufrieden, weil die Mannschaft engagiert agiert hat und wieder gezeigt hat, dass da noch viel Feuer vorhanden ist. Der Sieg ist absolut verdient, aber man braucht sich nicht zu genieren.“

Adversus: „Brav mitgespielt, aber unterm Strich dann doch zu wenig, insbesondere in der Offensive.“

Zuckerhut: „Vom Ergebnis her das Spiel lange offengehalten. Offensiv aber sehr weit weg von einem Tor. Ergebnis spiegelt das Spiel wider.“

b3n0$: „Die englischen Kommentatoren haben es nicht nur einmal angesprochen: wir wissen im Schlussdrittel einfach nichts mit dem Ball anzufangen. Wenn ein Tor entsteht, dann durch individuelle Klasse oder einen Weitschuss, aber wenn du dich bei jedem Angriff solide zum gegnerischen Sechzehner vorkombinierst und dann der verlässliche Fehlpass kommt, wird das Zuschauen auf Dauer mühsam.“

beatboy: „West Ham hat uns perfekt studiert, wir haben offensiv seit Monaten weder Plan noch sonst was – darum haben sie uns den Ball gelassen und wir wussten nicht, was wir damit machen. Kara bekam vorne keinen Pass.“

ImmerWiederRapidWien: „Am Ende so gelaufen wie in den letzten Partien. Gut gekämpft, defensiv ordentlich präsentiert gegen einen starken Gegner. Einzelne Unachtsamkeiten führen dann zu den Toren und offensiv muss man sich momentan beinahe komplett auf Einzelaktionen verlassen.“

SandkastenRambo: „Erwartete Niederlage aber weit weg von der prophezeiten Blamage. Um auf der Insel etwas zu holen musst mit einem Lauf kommen. Davon sind wir meilenweit entfernt. Nach vorne wirkt es schon sehr planlos und wir hatten schon weit schlechteres Spielermaterial. Volle Konzentration auf die kommenden Aufgaben, denn es muss endlich wieder besser werden nach vorne.“

Ipoua #24: „Man hat sich so teuer wie möglich verkauft. Die zweite Halbzeit hat speziell nach den Wechseln noch einmal für Spannung gesorgt. Ich hatte das Gefühl, dass wir mit etwas mehr Nachdruck sogar noch den Ausgleich schaffen hätten können. Wir befinden uns bekannterweise in einer schwierigen Situation mit wenig Erfolgserlebnissen – die Niederlage heute ordne ich aber eher positiv ein, so blöd es vielleicht klingt. An diese Leistung kann man anknüpfen und aufbauen, dann wird das schon wieder.“

Starostyak: „Man merkt in solchen Phasen über Wochen einfach, dass im Training der Fokus offenbar auf der Defensive liegt. Das ist richtig old school, die Offensivkräfte können sich „frei entfalten“ (= sie sollen einfach rausgehen und spielen), wirklich einstudiert wirkt da wenig. Defensiv war das bis auf den Aussetzer beim 0:1 sehr solide, die ein oder andere Standardsituation war gegen diese Hünen einfach schwer zu verteidigen – das 0:2 geschenkt, nach vorne ging eh nichts. Gegen einen Gegner, der hohes Tempo gewöhnt ist und mehr individuelle Qualität hat, fällt das eben noch viel mehr auf als gegen die Admira oder Sturm. Solange wir aber nicht beginnen, ganz offensichtlich mehr an der Struktur in der Offensive zu arbeiten, werden wir weiterhin dahinwurschteln – denn wenn kollektiv alle im Loch sind vorne (und das ist derzeit der Fall), kann niemand was auffangen, wenn nur auf individuelle Momente gesetzt wird. Schade, denn da wäre heute was drin gewesen, wenn auch natürlich der Nuller „eingeplant“ war. Mit Blick auf das andere Ergebnis steigt in mir aber die Befürchtung nach einer „Nuller-Gruppe“ hoch, und das wäre verdammt problematisch in vielerlei Hinsicht. Die Kritiker hier hatten schon Recht, als sie meinten, dass die Conference League heuer unsere Kragenweite wäre… alleine, um Punkte zu sammeln für eine Setzung, die nächstes Jahr weg sein wird, sofern wir uns überhaupt qualifizieren, wonach es derzeit nicht aussieht.“

