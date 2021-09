Rapid-Fans: „Eine B-Mannschaft aufzustellen wäre eine Frechheit“

Das Auswärtsspiel in der Europa League gegen West Ham United sollte im Regelfall für den SK Rapid ein Saisonhöhepunkt bzw. eine schöne Belohnung für...

Das Auswärtsspiel in der Europa League gegen West Ham United sollte im Regelfall für den SK Rapid ein Saisonhöhepunkt bzw. eine schöne Belohnung für die Spieler und Fans sein. Aufgrund des schwachen Saisonstarts in der Meisterschaft verkommt diese Partie jedoch mehr zur unangenehmen Pflichtaufgabe, da der Fokus auf dem Meisterschaftsspiel gegen die WSG Tirol liegen wird. Wir wollen uns ansehen was die Rapid-Fans von dieser Partie erwarten und haben uns dafür im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum für euch umgehört.

schleicha: „Ganz schwierig. Hängt aber sehr von West Ham ab und wie ernst sie das nehmen, vor allem wenn sie mal vorne sind. Denke, dass uns das einfach eine Nummer zu groß wird und wenn die Unsicherheit eh schon riesengroß ist, dann ist die Gefahr ebenso groß, dass man, wenn man mal mit zwei bis drei Toren Rückstand auf dem Feld steht, der völlige Zerfall beginnt. Mein Tipp ist eine gar nicht so schlechte erste Halbzweit und das Ende der Ära Kühbauer nach einem kompletten Zerfall in Halbzeit 2 mit heftiger „Ergebniswatschen“. Alles unter einer Niederlage mit drei Toren Unterscheid wäre ein Erfolg.“

flanders: „West Ham ist richtig stark. Die spielen einen sehr guten Fußball. Schnell nach vorne, wenige Stationen im Mittelfeld bis der Ball im letzten Drittel ist und vorne haben die viel Qualität. Ich rechne ehrlich gesagt mit einer ordentlichen Abfuhr. Das werden wir keine 90 Minuten verteidigen können. Mir fehlt ehrlich der Glaube, dass wir die defensiv ordentlich beschäftigen können. Da wären sie anfällig, aber wir sind leider nicht in der Lage Angriffe ordentlich zu Ende zu spielen.“

RapidDevelopment: „Bitte hier eine Zweiergarnitur aufs Feld schicken und Offensivfußball in Vorbereitung aufs Wochenende trainieren und in der Liga punkten. Bei West Ham United haben wir eh keinen Meter, da ist es besser Kräfte zu sparen.“

Green_White Anfield Devil: „Wir haben eh nix zu verlieren. Befreit aufspielen und einfach versuchen, solange wie möglich im Spiel zu bleiben.“

Vizelein: „Wird ein 2:2. Aufgegeben wird ein Brief und kein Rapid-Spiel. Ja es läuft scheiße. Ja es rumort im Umfeld. Ja wir haben in der Liga Probleme. Aber nein, ich werde niemals ein Ergebnis gegen Rapid voraussagen. Auf geht’s Rapid, kämpfen und siegen!“

fuck forever: „Didi wird das Spiel mit einer – wie typisch in solchen Spielen – recht unorthodoxen Aufstellung abschenken. Gehe mindestens von einem 0:3 aus.“

WasHatDerMannFürEinenÜberblick?!: „Brauchen Geld, einen Stimmungsbooster und Punkte für den Koeffizienten. Daher: Einser-Mannschaft und basta! Wenn wir zur Pause aussichtslos hinten sind, kann er gern fünf Ersatzspieler einwechseln. Aber gleich auf das Spiel scheißen, wäre eine Verarschung – besonders für die 1000+ treuen Fans die nach London fliegen.“

bronaldo: „Eine Zweier-Mannschaft hinzuschicken wäre eine bodenlose Frechheit. Die Situation ist nicht ansatzweise mit dem Arsenal-Spiel zu vergleichen, bei dem jedes Ergebnis für das Weiterkommen irrelevant war. Wir haben ein Jahr lang für die Europa League hingearbeitet und können dort unsere Spieler ins Rampenlicht stellen. Wenn wir jetzt eine Zweier-Mannschaft hinschicken, enttäuschen wir die Fans vor dem TV und vor allem jene, die mitten in einer Pandemie sehr viel Geld für eine Reise nach London ausgeben. Außerdem verwehren wir unseren Spieler die Chance auf ein EL-Spiel, bei dem sie Werbung für Rapid und sich selbst machen können.“

since-1899: „Leider ist das Spiel morgen komplett unwichtig (geworden), im Gegensatz zu den beiden danach folgenden immens wichtigen Ligaspiele, welche wir unbedingt gewinnen müssen. Wir müssen in unserer Situation den gesamten Fokus auf die Liga richten. Außerdem werden wir in dem morgigen Spiel am allerwenigsten von allen EL-Gruppenspielen punkten.“

katnikpauer: „Der Anspruch von Rapid muss sein, dass bei jedem Spiel 100% der Leistung abzurufen ist (ja, manchmal auch 120). Alles auf das Spiel am Sonntag gegen den Letzten (!) auszurichten, ist meiner Meinung nach ein Grund für eine fristlose Kündigung. Und ein Hohn dem Gegner und den Fans gegenüber.“

