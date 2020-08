Vorschau: Das EL-Finale zwischen Sevilla und Inter

Heute steht das vorletzte Europacup-Spiel der Saison 2019/20 an. Im Finale der Europa League treffen der FC Sevilla und Inter aufeinander. Was darf man...

Heute steht das vorletzte Europacup-Spiel der Saison 2019/20 an. Im Finale der Europa League treffen der FC Sevilla und Inter aufeinander. Was darf man sich von diesem Endspiel erwarten? Wir haben wie immer eine Vorschau für euch!

FC Sevilla – Inter

Freitag, 21.08.2020, 21:00 Uhr

Inter hat seit dem 9. Juli einen wahren Lauf und ist seit elf Pflichtspielen ohne Niederlage. Der Serie-A-Klub gewann in diesem Zeitraum acht Partien und gab nur drei Unentschieden ab. Besonders beeindruckend war der 5:0-Sieg im Halbfinale gegen Shakhtar Donezk, bei dem Inter einen absolut abgebrühten Eindruck hinterließ und seine Stärken eindrucksvoll ausspielen konnte. Die Ukrainer befanden sich immerhin auch in einer Top-Verfassung und waren vor der 0:5-Pleite ebenfalls seit elf Partien ohne Niederlage (neun Siege, zwei Unentschieden). Dabei schlugen sie zuletzt unter anderem Dynamo Kiew in der Liga und gewannen in der Europa League gegen den VfL Wolfsburg mit 3:0 und gegen Basel mit 4:1. In der heimischen Liga wurden sie mit stolzen 23 Punkten Vorsprung auf Dynamo Kiew Meister.

Inter verteidigte extrem kompakt gegen die Ukrainer und ließ hinten kaum nennenswerte Chancen zu. Nach Ballgewinn ging es ganz schnell nach vorne, wo der Top-Sturm bestehend aus Romelu Lukaku und Lautaro Martinez eiskalt die Chancen nutzte. Beide Angreifer steuerten jeweils zwei Treffer bei und sind auch gegen Sevilla die großen Hoffnungsträger.

Inter hat mit Matias Vecino aktuell nur einen verletzten Spieler im Kader, wobei Alexis Sánchez, der gegen Shakhtar nur auf der Bank saß, nicht zu hundert Prozent fit sein dürfte und wahrscheinlich auch gegen Sevilla nicht in der Startaufstellung stehen wird. Neuzugang Achraf Hakimi wird erst in der kommenden Saison seinen neuen Klub in der Europa League vertreten dürfen.

Der FC Sevilla wird gegen Inters 3-5-2 ein 4-3-3 ins Rennen schicken. Man kann davon ausgehen, dass der spanische Klub, der öfter als jeder andere Verein die Europa League gewann, mehr Ballbesitz haben wird und vorne mit schnellen Kombinationen der Inter-Abwehr zusetzen möchte. Kadertechnisch kann Sevilla-Coach Julen Lopetegui aus dem Vollen schöpfen. Kein einziger Spieler ist verletzt, da Nemanja Gudelj, der vor einiger Zeit positiv auf Covid-19 getestet wurde, von den Ärzten grünes Licht bekam. Für Ever Banega, der in den letzten Monaten das Um und Auf in seiner Mannschaft war, wird es das letzte Spiel im Sevilla-Trikot sein. Der 32-Jährige unterschrieb einen lukrativen Vertrag bei Al-Shabab Riad und möchte zum Abschluss noch einmal einen großen Titel gewinnen.

Inter hat rein vom Personal her insbesondere in der Abwehr und im Sturm Vorteile, allerdings gewann der FC Sevilla fünf seiner sechs Europa-League-Finalspiele. Inter wiederum will nach genau zehn Jahren den ersten europäischen Titel gewinnen – damals gewann der Serie A Klub unter Trainer Mourinho die Champions League.

