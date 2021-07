Fans: „Italien hat sich den EM-Titel verdient“

Italien ist Europameister! Die Mannschaft von Roberto Mancini setzte sich im Finale gegen England im Elfmeterschießen durch und gewann zum ersten Mal seit 1968...

Italien ist Europameister! Die Mannschaft von Roberto Mancini setzte sich im Finale gegen England im Elfmeterschießen durch und gewann zum ersten Mal seit 1968 den EM-Titel. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu diesem Finalspiel sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

TomTom90: „War aber fast klar, dass die englischen Spieler an diesem Druck zerbrechen. Was Southgate geritten hat, genau diese Spieler, Maguire hat ja scheinbar auch noch nie so einen wichtigen Elfer geschossen, zu nominieren, weiß kein Mensch. Italien absolut verdienter Europameister! Inklusive der Serie mit den unbesiegten Spielen ist das ein Wahnsinn.“

Vöslauer: „Als jemand, der mit italienischen Fußball nie etwas anfangen hat können und auch diese „Schauspieler-Mentalität“ generell zuwider ist, muss ich trotzdem sagen, dass der Titel unterm Strich hochverdient war. Natürlich brauchst du Glück in solchen Turnieren (drei Verlängerungen, davon zwei Elfer, zu überstehen verlangt immer das gewisse Spielglück. Nichtsdestotrotz wurden Österreich, Belgien, Spanien und England („auswärts“) aus dem Weg geräumt. Und das nach einer sehr starken Gruppenphase. Der Fußball selbst und auch die Spiele waren immer sehr ansehnlich von den Italienern.“

miffy23: „Also laut Southgate wurde diese Elfer-Reihenfolge so trainiert. Das hat er sich nicht während der Verlängerung aus den Fingern gesaugt. Wenn es geklappt hätte, wäre er jetzt natürlich der Held der Nation, so steht er da wie a Wappler. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Das Spiel haben die Engländer jedoch zuvor verloren gehabt. Nach dem schockierenden Führungstor waren die Italiener zumindest eine Halbzeit völlig von der Rolle, trotzdem ließ Southgate quasi den Bus parken und wenig riskieren. Man hätte durchaus mehr Druck aufbauen, und das Spiel früh entscheiden können. Mit Fortdauer des Spiels besannen sich die Italiener wieder, vor allem Chiesa war spitze. Der Ausgleich kam nicht von ungefähr, und ich dachte eigentlich schon, dass die Itaker das noch innerhalb der 90 Minuten beenden werden. Unterm Strich völlig verdiente Europameister. England war gut, aber mit dem glücklicheren Turnierverlauf und dem deutlich weniger beeindruckenden Fußball.“

blue-white: „Meiner Meinung nach ist es wirklich eine Frechheit, den jungen Saka da als letzten Schützen aufzustellen. Der ist noch keine 20 und hat die Hosen eigentlich voll. Mir tut der Junge unglaublich leid – den englischen Anhängern vergönne ich jedoch diese Art von Niederlage!“

MILANISTA: „Man kann eigentlich nur hoffen, dass Saka das mental übersteht.“

LiamG: „Was mich an England gestern mehr gestört hat war wie man in der zweiten Halbzeit aufgetreten ist. Ein 1:0 bringst so gegen Italien nicht über die Zeit. Auf Konter gegen dieses Italien spielen ist sinnlos. Die erste Hälfte hat genau gepasst, man hat mitgespielt, man hat nach vorne gespielt, ging aufs zweite Tor. Und wenn man schon Rashford und Sancho bringt, warum nicht zumindest einen früher? England war am Ende dann doch schon platt, hätte dem Spiel gutgetan und man hätte das Spiel vielleicht doch wenigstens in 120 Minuten für sich entscheiden können. Zu den Elfern, man wird sich schon genug Gedanken gemacht haben wer wann schießt und da wird auch jeder Spieler damit einverstanden gewesen sein. Vielleicht hat man sich auch zu viel Gedanken gemacht. Aber trotzdem hätten die beiden dann früher rein müssen um zumindest ein paar Minuten ins Spiel zu kommen und die Nervosität ablegen zu können. So kommst praktisch von der Bank für einen Elfer im EM-Finale rein.“

Exil-Paschinger: „Die beiden Lieblingsmannschaften, neben Österreich natürlich, im Finale, viele tolle und torreiche Spiele und ein super Auftritt unseres Teams. War ein tolles Turnier!“

Flana: „Dieses böse, böse Southgate ist doch ein Blödsinn. Kein Spieler wird gegen seinen Willen gezwungen, dass er so einen Elfer schießt. Wenn Saka, Rashford oder Sancho, aber auch ein Maguire oder Kane, vorm Elfern sagen, dass sie sich unsicher sind, wird kein Trainer zögern, dass er einen anderen Spieler fragt und nominiert. Das liegt einfach in der Natur des Elferns, dass ich „zum Helden“, aber auch zum „Deppen der Nation“ werden kann. Dann brauch ich halt auch als 19-, 25- oder 48-jähriger auch die vielbeschworenen Eier, dass ich sag: Ich fühl mich nicht sicher. Das ist doch keine Frage des Alters. Dass die Medien und irgendwelche Hansln, dann halt einen Schuldigen suchen müssen, ist leider eine durch Social Media nochmals befeuerte Geißel der Zeit. Es geht um ein fucking Fußballspiel.“

halbe südfront: „Italien natürlich ein verdienter Turniersieger. Vor allem auch deswegen, weil es eigentlich keinen unverdienten Turniersieger gibt. Wer nach sieben Spielen ohne Niederlage da steht und den Pokal in die Höhe stemmt, der macht das zurecht. Der Faktor Glück spielt natürlich immer eine Rolle und ein Turniersieger, egal wie er am Ende heißt, benötigt meist einiges an Glück. Italien war es in diesem Turnier vergönnt. Aber nur richtig gute Mannschaften kommen in den Genuss ihr Glück zu einem Turniersieg ummünzen zu können. Mit Chiellini und Donnarumma hatten sie auch zwei außergewöhnliche Spieler in der Mannschaft die für den Titel große Verantwortung tragen und denen man diesen Triumph von Herzen gönnen kann. Mit der allgemeinen Glorifizierung des italienischen Teams kann ich aber nicht viel anfangen. Eine sehr souveräne und attraktive Gruppenphase daheim (!), während die nicht zu starken Gegner zwischen Baku und Rom hin und her fliegen durften. Danach viel Kampfgeist und Willen, aber kaum mehr der so hochgelobte Offensivfußball, kaum Souveränität, dreimal Verlängerung und zweimal Glück bei der Elferlotterie. Schon im Achtelfinale hat sich, trotz der Schonung im dritten Gruppenspiel, gezeigt, dass auch dieses Team nur mit Wasser kocht und das blieb so bis zum Titel. Eine Freude für die Fans, mir hat es nicht viel rausgerissen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem EM-Finalsieg der Italiener über England.

