Ex-Rapidler Barac wechselt nach Belgien, Baden Frederiksen nach Ungarn

Das Wintertransferzeit ist seit gestern in den meisten Ländern geschlossen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und internationalen Fußballbühne und liefern euch sämtliche wichtige Eckdaten zu den fixen Übertritten in der kalten Jahreszeit.

Emre Demir

OM, 19, TUR | FC Barcelona – > Fenerbahce Istanbul

Im Zuge unserer umfangreichen Nachwuchsserie über die größten Talente der Welt stellten wir bereits vorletztes Jahr den türkischen Spielmacher Emre Demir vor, als dieser noch für Kayserispor auflief. Im Sommer 2022 wechselte der jüngste Torschütze der türkischen Süper-Lig-Geschichte um zwei Millionen Euro nach Barcelona, wo er vorerst für die zweite Mannschaft eingeplant war, in dieser aber insgesamt nur eine halbe Stunde auf dem Platz stand. Nun entschied sich der mittlerweile 19-Jährige für eine Rückkehr in seine Heimat und unterschrieb ablösefrei bei Fenerbahce Istanbul. Der Linksfuß unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2027.

Vitinha

ST, 22, POR | Paris Saint-Germain – > Olympique Marseille

Der 22-jährige Portugiese Vitinha vom SC Braga avancierte am letzten Tag der Wintertransferzeit zum teuersten Einkauf in der Vereinsgeschichte von Olympique Marseille. Der Angreifer kostet die Franzosen 25 Millionen Euro sofort und könnte nach Boni sogar noch 32 Millionen Euro teuer werden. Bei „l’OM“ unterschrieb Vitinha bis Sommer 2027. Der Braga-Eigenbauspieler hatte nicht ganz 1 ½ Jahre in der Kampfmannschaft des starken Ausbildungsklubs gespielt und in 67 Spielen 28 Tore beigesteuert. In der portugiesischen U21-Nationalelf gehört er weiterhin zum Stamm. Zuletzt hatten auch die beiden Premier-League-Klubs Brighton und Southampton Interesse an einer Verpflichtung Vitinhas.

Nikolai Baden Frederiksen

ST, 22, DEN | Vitesse Arnheim – > Ferencvaros

Nachdem er in der laufenden Saison nur zwei Tore in 14 Pflichtspielen erzielte, wird der Ex-Wattener Nikolai Baden Frederiksen von Vitesse Arnheim an Ferencvaros Budapest verliehen. Die Ungarn halten zudem eine Kaufoption auf den 22-Jährigen. Der einstige Juventus-Nachwuchsspieler hatte im Zuge einer Leihe bei der WSG Tirol 18 Tore in 32 Spielen erzielt und war danach an Vitesse verkauft worden, wo er bis 2024 unterschrieb. Vitesse dürfte nun aber allgemein kein Interesse mehr an Baden Frederiksen haben, zumal die Leihe nach Budapest gleich über das gesamte Kalenderjahr 2023 läuft. Insgesamt erzielte der Däne 13 Tore in 58 Spielen für den Eredivisie-Klub.

Mateo Barac

IV, 28, CRO | Krylia Sovetov Samara – > KV Oostende

Der launenhafte Ex-Rapidler Mateo Barac verlässt Russland nach 1 ½ Jahren – vorerst leihweise – wieder. Im Sommer 2021 war der Innenverteidiger von Rapid nach Sochi gewechselt und danach zuerst von Krylia Sovetov Samara ausgeliehen und später um eine halbe Million Euro Ablöse fix verpflichtet worden. Insgesamt bestritt Barac in Russland 32 Spiele, aber auch in der russischen Premier Liga fiel er mit den üblichen Leistungsschwankungen und schweren Fehlern auf, wie man sie auch schon in seiner Zeit in Wien immer wieder beobachten konnte. Barac’ neuer Klub ist der KV Oostende, der aktuell vom Österreicher Dominik Thalhammer trainiert wird und nur Vorletzter der belgischen Liga ist. Barac wechselt ein halbes Jahr leihweise nach Belgien, könnte aber aufgrund einer Kaufoption noch länger an den Klub gebunden werden. Mit dem ebenfalls gerade erst nach Oostende gewechselten Kelvin Arase trifft Barac auf einen ehemaligen Teamkollegen aus Hütteldorf.