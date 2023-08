News aus Florenz: Mittelfeld-Star Amrabat reist nicht nach Wien mit

Die AC Fiorentina hat eine neue Kaderliste für das Playoff-Duell mit Rapid bekanntgegeben. Nicht mit dabei ist der marokkanische Sechser Sofyan Amrabat. Der Schlüsselspieler...

Die AC Fiorentina hat eine neue Kaderliste für das Playoff-Duell mit Rapid bekanntgegeben. Nicht mit dabei ist der marokkanische Sechser Sofyan Amrabat. Der Schlüsselspieler könnte schon bald zu Manchester United wechseln und flog daher nicht nach Wien mit.

Zunächst hieß es in einer Meldung über den Matchkader der AC Fiorentina, dass Amrabat, der in der Vorbereitung fehlte, in Wien sein Comeback geben könnte. Nun dürfte Amrabats Zeit in Florenz aber gezählt sein: Manchester United dürfte ernst machen, was einen baldigen Transfer des kompletten Sechsers betrifft. Auch Atlético Madrid soll sich für Amrabat interessieren.

Allerdings wurden auch einige Spieler nachgenannt, die bis dato als keine Alternativen für das Playoff galten. Hierbei handelt es sich beispielsweise um den russischen Angreifer Aleksandr Kokorin (32), der in der Vorbereitung eine recht gute Figur machte, nachdem er im Vorjahr nach Zypern verliehen war.

Ebenfalls im Kader steht der defensive Mittelfeldspieler Lorenzo Amatucci (19), der wohl für Amrabat nachnominiert wurde. Als zusätzliche Alternative für die Innenverteidigung kommt der U19-Spieler Pietro Comuzzo (18) mit, der noch keine Einsätze für die Kampfmannschaft hatte. Als dritter Torhüter kommt zudem Tommasso Martinelli (17), ebenfalls Mitglied der U19-Mannschaft, mit.

Auch der Linksaußen Riccardo Sottil (24) ist mit dabei und damit eine ernsthafte Option für die Position am linken Flügel vor Kapitän Biraghi. Auch der Marokkaner Sabiri und der Kroate Brekalo sind Optionen für die Position des Linksaußen. Sottil gilt als defensiv schwächer als die beiden Kollegen, ist aber ein ausgesprochen intensiver Dribbler, der seine Gegenspieler im Eins-gegen-Eins immer vor Probleme stellen kann.

