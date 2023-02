ÖFB-Jungstar zu Mourinho? AS Roma sichert sich Vorkaufsrecht auf Yusuf Demir!

Bereits am Dienstag berichteten wir darüber, dass Yusuf Demir bei Galatasaray Istanbul nicht nur aufgrund der Verpflichtung von Nicolò Zaniolo durch die Türken keine große Zukunft mehr haben wird. Gestern wurde aber ein neues, spannendes Detail bekannt: Die AS Roma besitzt nun offenbar ein Vorkaufsrecht auf den ÖFB-Youngster!

Der Zaniolo-Deal zwischen der Roma und Galatasaray dürfte ein umfassender gewesen sein. Der Transfer ist nicht nur der teuerste Zukauf in der Klubgeschichte der Türken, sondern beinhaltet offensichtlich noch einige Klauseln, die nichts mit dem Spieler selbst zu tun haben, sondern auf eine Art Kooperation zwischen den beiden Vereinen abzielt.

Wie die renommierten und vor allem bestens informierten italienischen Fußballjournalisten Fabrizio Romano und Gianluca di Marzio berichteten, hat die AS Roma nun eine Klausel, mit der sie sowohl Yusuf Demir, als auch den erst 16-jährigen Efe Akman per Kaufoption in die „ewige Stadt“ holen können.

Von einem zwischenzeitlichen Leihgeschäft, wie es in der Vergangenheit bereits häufiger kolportiert wurde, sollte dies Demir nicht abhalten. Allerdings ist die Motivation für den 19-Jährigen damit wohl wieder gestiegen, denn die Chance unter José Mourinho zu spielen, gab es vor dem für Demir zunächst ernüchternden Zaniolo-Transfer noch nicht griffbereit.

Die kommenden ein bis zwei Jahre dürften für den Ex-Rapidler somit die entscheidenden sein. Grundsätzlich gibt es bereits ein Commitment eines großen Serie-A-Klubs – jetzt müssen nur noch die Leistungen in Istanbul oder bei einem entsprechenden Leihverein passen. Demirs Vertrag bei Galatasaray läuft noch bis 2026. Erfüllen wird er diesen Vertrag allerdings kaum…

AS Roma will have an option/priority clause on two Turkish talents as part of Zaniolo deal with Galatasaray 🟡🔴🇹🇷 #ASRoma

▫️ Yusuf Demir, 2003, midfielder, former Barcelona player;

▫️ Efe Akman, 2006, midfielder, considered Turkish top talent. pic.twitter.com/qHklHSLLdy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 8, 2023