Die Sommertransferzeit 2023 ist in vollem Gange und es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 ist in vollem Gange und es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Roger Ibañez

IV, 24, BRA | AS Roma – > Al-Ahli Saudi FC

Nachdem der mittlerweile von Ex-Salzburg-Coach Matthias Jaissle trainierte Al-Ahli Saudi FC bereits Spieler wie Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin, Edouard Mendy und Roberto Firmino verpflichtete, macht sich der saudische Aufsteiger nun daran, auch seine Abwehr noch weiter zu „pimpen“. Von der AS Roma kommt der Brasilianer Roger Ibañez, der mit 28,5 Millionen Euro der zweitteuerste Einkauf des saudischen Klubs wird und für vier Jahre unterschrieb. Ibañez spielte zuletzt 3 ½ Jahre für die AS Roma und erzielte in 149 Spielen neun Tore. Der Innenverteidiger war zuvor auch bei Nottingham Forest und Atlético Madrid im Gespräch und gab am vergangenen Wochenende bereits sein Debüt bei Al-Ahli.

Franck Kessié

ZM, 26, CIV | FC Barcelona – > Al-Ahli Saudi FC

Ebenfalls bereits debütiert hat der Ivorer Franck Kessié, den Al-Ahli um 12,5 Millionen Euro vom FC Barcelona holte, wo er schlussendlich nur eine Saison verbrachte. Der 63-fache Nationalspieler unterschrieb beim Jaissle-Klub einen Dreijahresvertrag. Al-Ahli konnte seine erste Partie in der neuen Saison gegen die No-Name-Truppe von Al-Hazem mit 3:1 gewinnen, wobei der Ex-Liverpool-Star Roberto Firmino alle drei Treffer erzielte.

Malik Tillman

OM, 21, GER/USA | FC Bayern München – > PSV Eindhoven

Sturms Gegner in der Champions-League-Qualifikation, die PSV Eindhoven, leiht das deutsch-US-amerikanische Talent Malik Tillman für ein Jahr mit Kaufoption von Bayern München aus. Der gebürtige Nürnberger galt lange Zeit als eines der größten Talente seines Jahrgangs, wurde aber im Herbst 2020 von einem Kreuzbandriss zurückgeworfen. Die vergangene Spielzeit verbrachte Tillman leihweise bei den Glasgow Rangers, wo er in 43 Spielen zwölf Tore und fünf Assists beisteuerte. In der ersten Runde der neuen Eredivisie-Saison saß er beim 2:0-Sieg über den FC Utrecht bereits auf der Bank. Ob er im Spiel gegen Sturm heute Abend bereits eine Option ist, steht aber noch in den Sternen.

Anouar El Moukhantir

RA, 25, GER/MAR | Young Violets Austria Wien – > FC Lahti

Nach dem Abstieg der Young Violets in die Regionalliga Ost verlassen speziell die Legionäre die Jungveilchen: Nachdem bereits Ibrahima Dramé, Tristan Hammond, Samuel Brobbey und Csaba Mester den Klub verließen, kommt nun mit Anouar El Moukhantir auch einer der Dauerbrenner abhanden: Der gebürtige Deutsche, der im Alter von acht Jahren nach Wien übersiedelte, spielte zwölf Jahre lang in Violett, kam aber auf keinen einzigen Kampfmannschaftseinsatz für die Austria. Nun schließt sich der 25-jährige Rechtsaußen ablösefrei dem finnischen Klub Lahti an, der aktuell Achter in der Zwölferliga des Landes ist. In der vergangenen Saison 2022 hatte sich der FC Lahti nur über die Relegation in der Veikkausliga, wie Finnlands höchste Spielklasse heißt, gehalten.