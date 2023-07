Jota, Brozovic, Firmino: Die irre Einkaufstour der Saudis geht weiter!

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Jota

LA, 24, POR | Celtic Glasgow – > Al-Ittihad Club

Dass man die höchste Transfersumme der Vereinsgeschichte aus Saudi-Arabien lukrieren würde, dachte man bei Celtic Glasgow wohl erst vor einigen Wochen erstmalig. Der portugiesische Linksaußen Jota – nicht zu verwechseln mit Liverpools Diogo Jota, wechselt um 29,1 Millionen Euro von Celtic zum Al-Ittihad Club und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2026. Der 24-jährige, ehemalige portugiesische U21-Teamspieler, der noch keine einzige Partie in der A-Nationalmannschaft bestritt, erzielte in 83 Pflichtspielen für Celtic 28 Tore und 26 Assists. Vor seiner Zeit in Glasgow war Jota bei Benfica Lissabon und im Zuge eines Leihjahres bei Valladolid nur Reservist. Celtic holte ihn im Sommer 2021 um 16,2 Millionen Euro von Benfica. Jota wird bei Al-Ittihad nun unter anderem Teamkollege von Karim Benzema und N’Golo Kanté.

Marcelo Brozovic

ZM, 30, CRO | Inter Mailand – > Al-Nassr FC

Auch der 87-fache kroatische Nationalspieler und Vizeweltmeister von 2018, Marcelo Brozovic, wechselt nach Saudi-Arabien. Der umsichtige zentrale Mittelfeldspieler schließt sich für drei Jahre dem Al-Nassr FC an und wird damit zum Teamkollegen von Cristiano Ronaldo. Brozovic spielte zuletzt ganze 8 ½ Jahre für Inter Mailand, das einst drei Millionen Euro Leihgebühr und schließlich fünf Millionen Ablöse an Dinamo Zagreb bezahlte. Bei den Interisti war Brozovic durchwegs Stammspieler und Leistungsträger. Al-Nassr bezahlte nun 18 Millionen Euro an Inter, um den Kroaten aus seinem Vertrag loszueisen.

Roberto Firmino

ST, 31, BRA | Liverpool FC – > Al-Ahli

Und auch Roberto Firmino unterschreibt in Saudi-Arabien. Der 55-fache Nationalspieler Brasiliens wechselt aber im Gegensatz zu seinen oben genannten Kollegen ablösefrei dorthin. Der Aufsteiger Al-Ahli Saudi FC verpflichtete zuvor bereits Chelsea-Torhüter Edouard Mendy und verfügt auch über einige, weniger bekannte afrikanische Nationalspieler. Firmino unterschrieb bei Al-Ahli nun bis Sommer 2026, nachdem er zuvor acht Jahre für Liverpool spielte und in 362 Pflichtspielen 111 Tore und 79 Assists beisteuerte. Zuletzt war er auch als möglicher Neuzugang bei Olympique Lyon, Real Madrid und Barcelona im Gespräch.

Felix Nmecha

OM, 22, GER | VfL Wolfsburg – > Borussia Dortmund

Borussia Dortmund investiert 30 Millionen Euro aus den „Bellingham-Millionen“ weiter und bindet den offensiven Mittelfeldspieler Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg bis Sommer 2028. Der 22-Jährige durchlief den Nachwuchs von Manchester City und spielte zuletzt zwei Jahre für die Niedersachsen. Dem Transfer war eine Kontroverse vorangegangen, weil Nmecha mit potentiell homophoben Aussagen auffiel. Auch Dortmunds Präsident Reinhold Lunow hatte Bedenken bezüglich einer Verpflichtung geäußert, sich dann aber mit Hans-Joachim Watzke ausgetauscht und schließlich doch Vertrauen in den Neuzugang gewonnen.