Expected-Goal-Werte zum 15. Spieltag 2022/23

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

Wolfsberger AC – RB Salzburg 1:2 (xG=0.99:2.81)

Der Wolfsberger AC traf nach vier Bundesliga-Niederlagen in Folge auf RB Salzburg – kein idealer Gegner, um diese Niederlagen-Serie zu beenden. Die Kärntner sollten tatsächlich auch die fünfte Partie in Folge verlieren, machten es dem österreichischen Serienmeister allerdings alles andere als einfach. RB Salzburg wirkte auch noch etwas erschöpft nach dem CL-Auftritt im San Siro, setzte sich aber letztendlich dennoch verdient mit 2:1 durch. Das zeigen auch die xG-Werte, die mit 0.99:2.81 klar für die Gäste ausfallen.

SV Ried – SK Austria Klagenfurt 2:2 (xG=2.32:2.03)

Die Fans der SV Ried sahen ein munteres Spiel und eine sehr unterhaltsame Begegnung, bei der dank Chabbi und Pink vier Treffer fielen. Beide Stürmer steuerten einen Doppelpack bei, wobei es für Pink bereits Treffer Nummer elf und zwölf war. Der 31-jährige Angreifer führt mit zwei Toren Vorsprung die Torschützenliste vor Guido Burgstaller an. Das 2:2-Unentschieden ist angesichts der xG-Werte von 2.32:2.03 ein durchaus leistungsgerechtes Resultat.

TSV Hartberg – SC Austria Lustenau 1:1 (xG=1.08:0.19)

Nach vier Niederlagen in Serie holte der TSV Hartberg gegen Aufsteiger Austria Lustenau immerhin einen Punkt. Für die Lustenauer ist dies die dritte Punkteteilung in Folge, wobei die Vorarlberger seit dem 2:1-Auswärtssieg gegen Altach am fünften Spieltag auf einen Sieg warten müssen. Die xG-Werte von 1.08:0.19 zeigen, dass die Hartberger näher am Sieg dran waren – speziell in der Schlussphase, als die Hausherren vergeblich auf die drei Punkte drückten.

SCR Altach – SK Sturm Graz 1:1 (xG=1.68:1.69)

Nach dem 1:1-Unentschieden gegen Altach schwappten bei Sturm-Trainer Ilzer die Emotionen über. Eine Viertelstunde vor Schluss aberkannte Schiedsrichter Manuel Schüttengruber nach einem Hinweis vom VAR ein Tor von Ajeti, was den Sturm-Trainer sauer aufstieß. Ilzer stellte nach dem Spiel fest, dass es klar ersichtlich wäre, dass RB Salzburg regelmäßig von den VAR-Entscheidungen profitieren würde und es dadurch noch schwerer sei, an diesem übermächtigen Gegner dranzubleiben. Beide Mannschaften fanden aber gute Chancen vor und angesichts der xG-Wertung von 1.68:1.69 geht die Punkteteilung laut dem Expected-Goal-Modell auch in Ordnung.

WSG Tirol – FK Austria Wien 0:0 (xG=1.22:1.14)

Auch bei der Partie zwischen der WSG Tirol und der Wiener Austria geht nach den xG-Werten von 1.22:1.14 das Unentschieden in Ordnung. Beide Mannschaften kamen auch beinahe auf die gleichen Ballbesitz- und Schuss-Wertungen. Den Wienern sah man die Belastung nach den intensiven Wochen durchaus an.

SK Rapid Wien – LASK 1:0 (xG=1.94:1.40)

Zoran Barisic und seine Mannschaft setzten sich gegen den Ex-Rapid-Trainer Didi Kühbauer mit 1:0 durch. Der SK Rapid, der sich gegenüber den vergangenen Wochen doch um einiges spielfreudiger und mutiger zeigte, machte damit in der Tabelle einen Sprung auf Platz 4. Einige Spieler, wie etwa Knasmüllner, Auer und auch Goalgetter Burgstaller, der nun vermehrt im Sturmzentrum bleiben darf, profitieren sichtlich von dem Trainerwechsel. Der SK Rapid war in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft, allerdings kam der LASK nach dem Seitenwechsel durchaus zu einigen guten Möglichkeiten und hätte auch den Ausgleich erzielen können. Das zeigen auch die xG-Werte von 1.94:1.40.