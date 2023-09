Jovic versucht „Neustart“ in Mailand, Ex-Altacher Tibidi in die Eredivisie

Die Sommertransferzeit 2023 ist seit Mitternacht Geschichte und es wurden die letzten Übertritte bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen...

Die Sommertransferzeit 2023 ist seit Mitternacht Geschichte und es wurden die letzten Übertritte bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Alexis Tibidi

LA, 19, FRA | ESTAC Troyes – > NEC Nijmegen

Im Herbst 2022 spielte der damals erst 18-jährige Franzose Alexis Tibidi erfolgreich für den SC Rheindorf Altach und brachte es in 18 Spielen auf fünf Tore und einen Assist. Der Linksaußen hinterließ dabei einen bleibenden Eindruck und wurde vom französischen Klub Troyes aus seinem Stuttgart-Verkauf losgeeist. Die Franzosen bezahlten eine stolze Ablösesumme von 2,6 Millionen Euro, aber Tibidi konnte sich nicht durchsetzen und kam für Troyes nur auf drei Einsätze. Knapp acht Monate später soll erneut eine Leihe für einen Leistungsanstieg sorgen: Tibidi wechselt in die niederländische Eredivisie zu NEC Nijmegen.

Luka Jovic

ST, 25, SRB | AC Fiorentina – > AC Milan

Bei Rapids Playoffgegner Fiorentina hatte Luka Jovic keine Zukunft mehr. Für die Spiele gegen die Hütteldorfer wurde er von Trainer Vincenzo Italiano nicht mal in den Matchkader einberufen. Am letzten Tag der Transferzeit wechselte er nun innerhalb Italiens zum AC Milan, wo er einen Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr erhielt. Zuletzt war auch Galatasaray an einer Verpflichtung des 30-fachen serbischen Teamspielers interessiert. Jovic wechselte vor vier Jahren noch um 63 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid. Nachdem er sich aber bei den „Königlichen“ nicht durchsetzen konnte, ging es mit seinen Leistungen allgemein bergab. Bei den Rossoneri soll der 25-Jährige nun wieder Fuß fassen.

Stefan Lekovic

IV, 19, SRB | Roter Stern Belgrad – > Villarreal B

Einige Medien wollten das 19-jährige, serbische Abwehrtalent Stefan Lekovic aufgrund von Aleksandar Dragovic’ vermeintlicher Rolle als „Vermittler“ bereits als möglichen Neuzugang bei der Wiener Austria sehen. Allerdings sollen auch Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig an einer Verpflichtung interessiert gewesen sein, was das Gerücht natürlich sehr unwahrscheinlich machte. Nun geht es für den jungen Innenverteidiger nach Spanien: Villarreal bezahlte 300.000 Euro Leihgebühr an Roter Stern Belgrad und wird den Rechtsfuß vorerst in der zweiten Mannschaft spielen lassen.

Davy Klaassen

OM, 30, NED | Ajax Amsterdam – > Inter Mailand

Prominenter, neuer Mitspieler für Marko Arnautovic bei Inter Mailand: Die Interisti verpflichteten den routinierten niederländischen Offensivspieler Davy Klaassen, der zuletzt seit drei Jahren bei Ajax Amsterdam spielte. In jüngeren Jahren – vor seinen Transfers zu Everton und Werder Bremen – war Klaassen schon fünf Jahre Ajax-Spieler. Der 41-fache Nationalspieler der Niederlande kommt ablösefrei und unterschrieb vorerst einen Vertrag bis 2024 mit Option auf eine weitere Saison. Klaassen gewann mit Ajax fünf niederländische Meisterschaften und erzielte in insgesamt 321 Pflichtspielen 93 Tore und 50 Assists.