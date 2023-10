Messis vermeintliche Rückkehr zum FC Barcelona: Was steckt dahinter?

Die Fußballwelt wurde kürzlich durch Gerüchte aufgerüttelt, die eine mögliche Rückkehr von Lionel Messi zum FC Barcelona andeuteten. Diese Gerüchte wurden durch Inter Miamis...

Weltmeister Messi hat in dieser Saison beeindruckende elf Tore und fünf Assists in 13 Spielen erzielt. Dies trotz der Tatsache, dass er fünf Spiele aufgrund einer Beinverletzung verpasst hat. Seine beeindruckende Form in den USA hat viele dazu veranlasst, zu spekulieren, dass er bereit sein könnte, nach Europa zurückzukehren, insbesondere zu seinem Heimatclub Barcelona. Berichte aus verschiedenen Quellen haben angedeutet, dass Inter Miami möglicherweise bereit sein könnte, Messi im Januar an Barcelona auszuleihen. Solche Leihgeschäfte sind in der Vergangenheit vorgekommen, da Spieler wie David Beckham und Thierry Henry ähnliche Transfers tätigten.

Der FC Barcelona hat jedoch schnell reagiert, um solche Gerüchte zu dämpfen. Der Verein hat klargestellt, dass sie nicht an der Weiterverbreitung dieser Gerüchte interessiert sind und dass eine Rückkehr des Argentiniers in naher Zukunft nicht auf ihrer Agenda steht. Es wurde betont, dass der Verein im Sommer versucht hatte, Messi zurückzuholen, als Präsident Joan Laporta für seine Rückkehr warb. Aber jetzt, ein paar Monate später, betrachtet der Klub das Thema als abgeschlossen.

Ein weiterer wichtiger Punkt, der in den Berichten hervorgehoben wurde, ist die finanzielle Situation von Barcelona. Der Verein hat klargestellt, dass selbst wenn ein Leihgeschäft für Messi möglich wäre, er aus Financial-Fair-Play-Gründen nicht registriert werden könnte. Dies liegt daran, dass La Liga ihm ein hohes Gehalt zuschreiben würde, unabhängig davon, wie viel er tatsächlich verdient. Dies stellt ein erhebliches Hindernis für eine mögliche Rückkehr dar.

Darüber berichten Insiderquellen, dass weder Messi noch sein Team eine Rückkehr nach Barcelona in Erwägung ziehen. Dies legt nahe, dass, selbst wenn Barcelona interessiert wäre, Messi möglicherweise nicht bereit ist, in absehbarer Zeit zurückzukehren.

Für Barcelona gibt es andere dringende Angelegenheiten, die in der nächsten Transferperiode angegangen werden müssen. Der Verein hat klargestellt, dass die oberste Priorität darin besteht, den Vertrag von Gavi zu registrieren. Darüber hinaus ist die Verpflichtung von Vitor Roque im Januar eine weitere Priorität. Der brasilianische Spieler, der bereits für eine Summe von 30 Millionen Euro plus weiteren 31 Millionen Euro in variablen Zahlungen unterschrieben hat, erholt sich derzeit von einer Knöchelverletzung.

Abschließend lässt sich sagen, dass trotz der anhaltenden Gerüchte und Spekulationen eine Rückkehr von Messi nach Barcelona in dieser Saison unwahrscheinlich erscheint. Es bleibt abzuwarten, wie sich Messis Karriere in den USA entwickelt und ob eine Rückkehr nach Europa in der Zukunft überhaupt eine Möglichkeit ist.