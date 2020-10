Spurs verspielen 3:0-Führung: So spielten die EL-Gegner des LASK!

Im Zuge des bevorstehenden Europacup-Herbsts und -Winters sehen wir uns jede Woche an, wie die Gegner der Österreicher in den nationalen Ligen performten. Heute...

Im Zuge des bevorstehenden Europacup-Herbsts und -Winters sehen wir uns jede Woche an, wie die Gegner der Österreicher in den nationalen Ligen performten. Heute blicken wir auf die LASK-Gegner Tottenham, Ludogorets und Antwerpen.

Tottenham Hotspur – West Ham United 3:3 (3:0)

Vor der Länderspielpause feierte LASK-Gegner Tottenham eine wahre Sternstunde und gewann das Auswärtsspiel gegen Manchester United mit 6:1! Auch dieses Wochenende sah es zunächst nach einem ungefährdeten Sieg der Spurs aus, denn die Mannschaft von José Mourinho führte nach 16 Minuten mit 3:0! Heung-Min Son brachte die Hausherren bereits nach einer Minute in Führung und Harry Kane erhöhte per Doppelpack auf 3:0. In der 73. Minute brachte der portugiesische Trainer Neuzugang Gareth Bale in die Partie. Mourinho hatte für die Trainingsleistungen des Walisers nur lobende Worte und wollte der Real-Leihgabe einige Spielminuten schenken – was sollte schließlich beim Stand von 3:0 schon passieren?

Die Gäste, die eine starke zweite Halbzeit absolvierten, verkürzten erst in der 82. Minute auf 1:3 und hatten nur kurze Zeit danach Glück, als Davinson Sanchez den Ball ins eigene Tor abfälschte. West Ham United drückte auf den Ausgleich und dank eines Traumtors des Argentiniers Manuel Lanzini gelang die unglaubliche Aufholjagd. Die Spurs befinden sich nun nach fünf Spieltagen am sechsten Tabellenplatz und verabsäumten es aufgrund der Punkteteilung in die Top 4 vorzustoßen.

Ludogorets Razgrad – FC Tsarsko Selo Sofia 1:1 (1:0)

So wie der Tottenham Hotspur FC verspielte auch der neunfache bulgarische Meister Ludogorets Razgrad einen Sieg in der letzten Spielminute. Die Bulgaren, die in der vergangenen Runde spielfrei waren und das erste Meisterschaftsspiel seit dem 26. September bestritten, kamen zuhause gegen Tsarsko Selo nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Der spanische Stürmer Higinio Marín brachte sein Team per Strafstoß in der 28. Minute in Führung, die bis zur vierten Minute der Nachspielzeit hielt. Mittelfeldspieler Latschesar Baltanow schockte die Hausherren mit seinem ersten Saisontor spät in der Nachspielzeit und rettete seiner Mannschaft einen Punkt. Die Gastgeber, die bis auf die Schlussphase die gesamte Partie dominierten, verspielten mit dem Unentschieden die Tabellenführung in der bulgarischen Meisterschaft und liegen nach acht Runden nun einen Punkt hinter Lokomotive Plovdiv zurück.

SV Zulte Waregem – Royal Antwerpen 1:3 (1:0)

Royal Antwerpen geriet gegen den SV Zulte Waregem bereits nach sieben Minuten in Rückstand und konnte die Partie erst in der zweiten Halbzeit drehen. Die Gäste übernahmen zu Beginn der zweiten Halbzeit das Kommando und kamen bis zur 75. Minute zu zahlreichen guten Möglichkeiten. Faris Haroun gelang in der 57. Minute der Ausgleich und Martin Hongla brachte nur wenig später die Gäste in Führung. Cristian Benaventa machte in der fünften Minute der Nachspielzeit mit dem 3:1 alles klar. In der belgischen Liga liegen die Spitzenmannschaften nach dem neunten Spieltag knapp beisammen. Royal Antwerpen befindet sich mit 17 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz, weist jedoch nur zwei Punkte Rückstand auf Club Brügge auf. Der LASK-Gegner befindet sich nach einem eher schwächeren Saisonstart in guter Verfassung und holte aus den letzten fünf Meisterschaftspartien 13 Punkte. Die letzten drei Begegnungen wurden allesamt gewonnen.

