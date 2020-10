Das sind die Gruppengegner von Rapid, LASK und WAC!

Die österreichischen Vertreter kennen ihre Europacupgegner. Alle Gruppen haben einen hochinteressanten Flair und spannende Gegner! Rapid gegen Arsenal, Molde und Dundalk Die Hütteldorfer treffen...

Rapid gegen Arsenal, Molde und Dundalk

Die Hütteldorfer treffen auf den Arsenal FC, den norwegischen Spitzenklub Molde FK und den irischen Meister Dundalk. Für die Hütteldorfer handelt es sich neben dem offenbar übermächtigen Gegner aus London um ein machbares Los. Molde präsentierte sich zuletzt auf europäischer Ebene stark und flog erst gegen Ferencvaros aus dem Champions-League-Playoff, allerdings steht man in der Liga derzeit nur auf Rang vier. Dundalk ist in der irischen Zehnerliga derzeit sogar nur Fünfter und musste in der Qualifikation zur Gruppenphase über Inter Club d’Escaldes aus Andorra, Sheriff Tiraspol aus Moldawien und Klaksvik von den Färöer-Inseln.

LASK gegen Tottenham, Ludogorets und Antwerpen

Der LASK erwischte ebenfalls ein machbares Los. Das Top-Team der Linzer Gruppe ist Tottenham Hotspur und damit der Erzrivale von Rapid-Gegner Arsenal. Weiters treffen die Linzer auf Ludogorets Razgrad aus Bulgarien und Royal Antwerpen aus Belgien. Ludogorets ist bulgarischer Serienmeister und setzte sich zuletzt gegen Dinamo Brest aus Weißrussland durch. Antwerpen ist aktuell Sechster in der belgischen 18er-Liga und war bereits fix für die Gruppenphase qualifiziert.

Wolfsberg gegen ZSKA Moskau, Dinamo Zagreb und Feyenoord

Der Wolfsberger AC zog ein äußerst undankbares Los: Es geht gegen ZSKA Moskau, Dinamo Zagreb und Feyenoord Rotterdam. ZSKA ist aktueller Vierter der russischen Premier Liga und stand wie der WAC fix in der Europa-League-Gruppenphase. Dinamo Zagreb schied zuletzt gegen Ferencvaros aus der Qualifikation zur Champions League aus, setzte sich dann aber im Playoff locker gegen Flora Tallinn aus Estland durch. Feyenoord, ebenfalls ohne Qualifikation als Gruppenteilnehmer feststehend, startete gut in die neue Saison und holte bisher sieben von neun möglichen Punkten in der Eredivisie.