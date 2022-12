200 Millionen pro Jahr aus Saudi-Arabien? Ronaldo winkt ab…

Im Augenblick ranken sich zahlreiche Gerüchte um die Zukunft des von Manchester United freigestellten Cristiano Ronaldo. Angeblich hatte ein Klub aus Saudi-Arabien die Nase vorn, aber der portugiesische Superstar winkte nun ab.

Am Gerücht rund um einen Wechsel zum Al-Nassr FC sei nichts dran. Dabei wurde bereits vermeldet, dass der Deal so gut wie durch ist. Es wäre wohl der teuerste in der Fußballgeschichte geworden. Inklusive Werbepaketen hätte Ronaldo bei den Saudis 200 Millionen Euro im Jahr (!) verdienen können. Das entspricht etwa 17 Millionen Euro monatlich, 3,7 Millionen wöchentlich oder über einer halben Million pro Tag. Pro Sekunde hätte Ronaldo etwa sechs Euro verdient…

Bei Al-Nassr spielen bereits jetzt einige internationale Ex-Stars, wie etwa Torhüter David Ospina, Angreifer Vincent Aboubakar oder die brasilianischen Mittelfeldspieler Luiz Gustavo und Talisca. Der Klub liegt in der saudischen Pro League auf Rang zwei, muss den Titelkampf nun aber mit höchster Wahrscheinlichkeit ohne Cristiano Ronaldo bestreiten.

Dieser erklärte nämlich, dass er auch seine unmittelbare Zukunft bei einem Klub sieht, der in der UEFA Champions League spielt. Das schließt auch den Inter Miami CF aus, der immer wieder Interesse an Ronaldo bekundete. Auch ein Wechsel zu Paris Saint-Germain, der den Reiz hätte, Ronaldo und Messi gemeinsam auf den Platz bringen zu können, wirkt äußerst unwahrscheinlich und wurde von Ronaldo ebenfalls bereits dementiert.

Der Chelsea FC und das neureiche Newcastle United sollen ebenfalls am portugiesischen Altstar dran sein. Ein Verbleib in der englischen Premier League wirkt wahrscheinlicher als die anderen, kursierenden Varianten.

Und dann wäre da noch Sporting Lissabon… der Klub, der Ronaldo als Teenager groß machte, bevor er erstmalig zu Manchester United wechselte. Mehrmals betonte „CR7“, dass er bei den Grün-Weißen seine Karriere beenden will. Ob es nun schon soweit ist, sei dahingestellt, aber Außenseiterchancen auf eine Verpflichtung hat der portugiesische Meister von 2021 wohl auch jetzt schon.

❌ @Cristiano will reject the 200m€ offer from @AlNassrFC . He’s not looking for money. Ronaldo wants the ideal project to continue playing at the highest level. His priority continues to be a club with conditions to fight for @ChampionsLeague . Playing in Asia is not an option. pic.twitter.com/qMk5Utonkt

— Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) December 6, 2022