Die größten Nachwuchstalente der Welt: Rayan Cherki

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das eine oder andere Jahr brauchen, um im Profifußball anzukommen. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Rayan Cherki

ZM, 16 (Jg. 2003), FRA – Olympique Lyon

In Lyon reift derzeit ein Mittelfeldspieler heran, der das Zeug hat, zu einem Weltstar zu werden. Der algerisch-stämmige Franzose Rayan Cherki ist erst 16 Jahre alt, rückte Anfang des Jahres in die Kampfmannschaft von Olympique auf und bestritt in der laufenden Saison in allen Bewerben zwölf Partien für die „Erste“, in denen er dreimal traf und zwei Assists beisteuerte (bisher alle Scorerpunkte im französischen Cup).

Bälle erobern und nach vorne treiben

Rayan Cherki ist eine Art moderner Spielmacher, der aus der Achterposition heraus agiert und nicht derjenige ist, der sich ohne Ball in den Zwischenlinienraum orientiert, sondern der, der Bälle absammelt, um sie in ebendiesen Raum zu verteilen. Cherki ist für sein Alter bereits außerordentlich weit und speziell im Mittelfeldpressing eine große Waffe für sein Team. Er bewegt sich ausgezeichnet in die Räume, durch die der Gegner aufbaut und verzeichnet zahlreiche Balleroberungen als zweite Pressinginstanz. Nach Ballgewinnen im Mittelfeld kann er seine großen Stärken im Dribbling ausspielen und den Ball sehr direkt nach vorne treiben. Da er dies häufig mit schnellen Tempodribblings macht, sorgt Cherki oft mit einzelnen Aktionen für Überzahlsituationen in der Offensive.

Bisher eher als Zehner oder an den Flügeln

Auch körperlich macht der 16-Jährige bereits einen guten Eindruck, allerdings muss er seine Intensität noch weiter verbessern, um nach offensiven Ballverlusten (durch ihn oder seine Mitspieler) noch schneller hinter den Ball zu kommen. Um diese Schwäche noch ein wenig abzufedern, kam Cherki bei Lyon bisher eher als klassischer Zehner oder auf einem der beiden Flügel zum Einsatz. Auf lange Sicht sollte er aber die Rolle als Achter einnehmen, um das Spiel vor sich zu haben.

Alle wollen Cherki!

Interesse von den größten Klubs der Welt ließ bei Cherki nicht lange auf sich warten. Der FC Barcelona und Real Madrid liebäugeln bereits mit einem Transfer des Lyon-Youngsters. Wie so oft war Manchester United der erste Klub, der vorpreschte, um in der „Pole Position“ um eine Cherki-Verpflichtung zu sein. Aber leicht wird es für keinen der Interessenten, denn die möglichen Abnehmer werden mehr. Nun sind auch Juventus Turin und Bayern München am jungen Franzosen dran. Cherki dürfte für seinen nächsten Karriereschritt also die freie Auswahl haben und wird Lyon einen ganzen Haufen Geld einbringen. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2022.