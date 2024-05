Fabio Ingolitsch wird neuer U21-Trainer des FC Zürich

Der 32-jährige Österreicher Fabio Ingolitsch übernimmt auf die neue Saison 2024/2025 hin das Cheftraineramt der U21-Mannschaft des FCZ in der Hoval Promotion League. Fabio...

Der 32-jährige Österreicher Fabio Ingolitsch übernimmt auf die neue Saison 2024/2025 hin das Cheftraineramt der U21-Mannschaft des FCZ in der Hoval Promotion League.

Fabio Ingolitsch schloss im Oktober 2021 im Alter von 29 Jahren erfolgreich die UEFA-Pro-Lizenz ab und wurde somit der jüngste Pro-Lizenz-Trainer in Österreich. Er arbeitete zuletzt während sieben Jahren in verschiedenen Funktionen im Nachwuchsbereich von Red Bull Salzburg und führte in dieser Zeit die U18 als Cheftrainer zu zwei Meistertiteln. Anschliessend war er ein Jahr lang Trainer des FC Liefering, dem Farmteam von RB Salzburg, in der zweiten österreichischen Liga. Früher war er beim FC Liefering unter anderem auch Assistent von Bo Svensson, der ab der neuen Saison beim 1. FC Union Berlin an der Seitenlinie stehen wird. Abseits des Fussballs studierte Ingolitsch Psychologie, Geographie und Philosophie.

Der FC Zürich freut sich auf die Zusammenarbeit mit Fabio Ingolitsch und wünscht ihm bei seiner neuen Aufgabe viel Freude, Glück und Erfolg.