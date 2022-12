Megatalente Jahrgang 2005 (17): Eliesse Ben Seghir

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2005. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Eliesse Ben Seghir

OM, 17 (16.2.2005), FRA – AS Monaco

Der marokkanisch-stämmige Franzose Eliesse Ben Seghir ist ein Nachwuchsspieler der AS Monaco, der sich momentan noch ein wenig unter dem Radar bewegt. Der Spielmacher wurde gerade erstmalig ins französische U18-Nationalteam einberufen, nachdem er für die U17-Auswahl nur zwei Spiele bestritt. Sein Bruder Salim ist bereits Profi bei Olympique Marseille, aber Eliesse gilt weithin als der noch talentiertere Fußballer.

In der starken U19-Mannschaft der AS Monaco zeigte der junge Ben Seghir bereits ordentlich auf. In der vergangenen Saison wurde die Mannschaft Vizemeister und glänzte vor allem mit offensiver Stärke und explosiven Angriffen, was auch ein Verdienst von Ben Seghir war. Der „Zehner“ bewegt sich vor allem stark in die Halbräume, sucht die horizontalen Lücken in den gegnerischen Abwehrreihen und geht gerne in Eins-gegen-Eins-Duelle. Hier ist er sehr schwer zu verteidigen, zumal er ein echter „Trickster“ ist, viele Übersteiger und Finten einbaut und äußerst flinke Richtungswechsel vornehmen kann.

Das große Problem von Eliesse Ben Seghir ist aktuell noch das Spiel gegen den Ball. Während der 17-Jährige mit dem Ball praktisch alles kann, ist es die Intensität im Defensivspiel, die bei ihm noch den Unterschied zum Profifußball ausmacht. Auch körperlich wird der junge Dribbler noch zulegen müssen.

Allerdings glaubt man in Monaco ans Potential des Offensivspielers und so durfte Ben Seghir bereits einmal auf der Bank der Kampfmannschaft Platz nehmen. Monaco ist bekannt dafür, immer wieder jungen Talenten ihre Chance in der „Ersten“ zu geben, wie man aktuell auch an Spielern wie Magassa, Okou, Akliouche, Lemaréchal oder Matazo sieht. Wenn Ben Seghir seine Schwächen in nächster Zeit ausmerzt und auch noch ein paar Kilo Muskelmasse draufpackt, wird er wohl einer der nächsten Debütanten werden.

Starpotential: 6 von 10