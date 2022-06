Nach Leihe: Ex-Rapidler Badji heuert fix in Frankreich an

Im Februar 2019, kurz vor Ende der Wintertransferzeit, wechselte der Senegalese Aliou Badji zum SK Rapid. Die Hütteldorfer drückten damals 1,5 Millionen Euro an...

Im Februar 2019, kurz vor Ende der Wintertransferzeit, wechselte der Senegalese Aliou Badji zum SK Rapid. Die Hütteldorfer drückten damals 1,5 Millionen Euro an seinen schwedischen Ex-Klub Djurgarden ab – aber der 189cm große Angreifer stürmte nicht mal ein Jahr für die Wiener. Danach begann für den Mittelstürmer eine Odyssee, die jetzt offenbar zu einem Ende kommt. Badji wird langfristig in Frankreich unterschreiben.

Rapids Ex-Sportvorstand Fredy Bickel holte Badji 2019 nach Wien. Für Rapid kam der heute 24-Jährige zu 34 Einsätzen, erzielte aber nur neun Treffer, sechs davon im unliebsamen „unteren Playoff“. Später übernahm Zoran Barisic und schaffte es, den Senegalesen „gewinnbringend“ nach Ägypten zu verkaufen. El-Ahly bezahlte zwei Millionen Euro für den Rechtsfuß – mit allen Nebengeräuschen war es schließlich ein Nullsummendeal, was angesichts dessen, dass Badji weithin als Fehlkauf abgestempelt wurde, ein gutes Geschäft war.

Auch bei El-Ahly hielt sich Badjis Erfolg in Grenzen. In 25 Spielen bereitete er zwar acht Tore vor, erzielte aber selbst nur vier. Somit stand er auch in der ägyptischen Hauptstadt schnell auf dem Abstellgleis, wurde für ein halbes Jahr in die Türkei zu Ankaragücü verliehen. In der Süper Lig traf er in 13 Spielen dreimal, wurde nicht fix verpflichtet.

Vor der Saison 2021/22 folgte ein Transfer in andere, sprachlich vertraute Gefilde. Der französische Zweitligist Amiens FC sicherte sich die Dienste Badjis leihweise mit Kaufoption. Beim Abstiegskandidaten, der zwei Jahre zuvor noch in der Ligue 1 spielte, kam schließlich die lange erwartete Leistungsexplosion. Badji kam in 31 Spielen auf 14 Tore und drei Assists, womit in der abgelaufenen Saison nur vier Spieler in der Ligue 2 mehr Treffer erzielten.

Nun ist fix, dass Amiens die Kaufoption auf Badji zieht. Bereits vor einem Jahr hatte der französische Klub 400.000 Euro Leihgebühr für den Stürmer bezahlt. Mit einer weiteren Ablösezahlung von 1,8 Millionen Euro konnte Amiens den Ex-Rapidler nun fix an den Verein binden. Badji bedankte sich bereits auf Instagram bei seinem Ex-Klub El-Ahly und dürfte in Amiens nun einen Vertrag bis 2026 unterschreiben.

Die Tore, die der kraftvolle Offensivspieler bisher für Amiens erzielte, konnten sich jedenfalls sehen lassen: