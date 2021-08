Aston Villa holt Bailey aus Leverkusen, Pavelic unterschreibt in Litauen

Die Sommertransferzeit hat begonnen und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen...

Die Sommertransferzeit hat begonnen und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Eldor Shomurodov

ST, 26, UZB | Genua CFC – > AS Roma

Die AS Roma verpflichtet einen neuen Angreifer und knackt damit den Transferrekord für einen usbekischen Spieler: Eldor Shomurodov spielte zuletzt ein knappes Jahr für Genua und überzeugte dort mit acht Toren und zwei Assists in 32 Partien. Zuvor hatte Shomurodov über drei Jahre erfolgreich beim FK Rostov in Russland gespielt. Bereits Genua bezahlte neun Millionen Euro für die Dienste des Usbeken – die AS Roma legt nun noch ordentlich einen drauf und bezahlt 17,5 Millionen Euro, wobei die Ablöse anhand von Boni sogar auf 20 Millionen ansteigen könnte. Der 49-fache Nationalspieler war über die Jahre immer wieder als möglicher Neuzugang bei internationalen Mittelständlern im Gespräch, vollzog nun aber einen doch recht großen Transfer und unterschrieb bis 2026 in Rom.

Mario Pavelic

RV, 27, AUT | Wolfsberger AC – > Zalgiris Vilnius

Nach Rijeka und Sarpsborg fand Mario Pavelic nun seine dritte Auslandsstation in Litauen. Der Rechtsverteidiger unterschreibt bis zum Jahresende und damit für die verbleibende, litauische Kalenderjahrsaison bei Zalgiris Vilnius. Er wird damit zum möglichen Europacupgegner des SK Sturm Graz, der auf den Sieger des Qualifikationsduells zwischen Zalgiris und dem slowenischen Meister Mura treffen wird. Zalgiris führt die litauische Liga derzeit mit einem Punkt Vorsprung auf Suduva Marijampole an – es sind noch elf Partien zu gehen. Dabei kommt der Ex-Rapidler in einen sehr eingespielten Abwehrverbund, denn Zalgiris kassierte in den ersten 19 Ligaspielen nur 13 Gegentore.

Leon Bailey

LA, 23, JAM | Bayer 04 Leverkusen – > Aston Villa

4 ½ Jahre nachdem Bayer Leverkusen den jamaikanischen Flügelflitzer Leon Bailey um 16,7 Millionen Euro aus Genk holte, verkauft der Bundesligaklub den 23-Jährigen nun um die doppelte Summe zu Aston Villa. Bailey, der im Nachwuchs zwei Jahre lang in Anif spielte, erzielte für Leverkusen in 156 Spielen 39 Tore und 26 Assists. Speziell in den letzten zwei Jahren war die halbe Premier League, aber auch andere Klubs wie Dortmund oder Napoli am Jamaikaner dran. Nun unterschrieb Bailey aber für vier Jahre bei Aston Villa, wo er wohl der vorweggenommene Ersatzmann für Jack Grealish ist, der bei Manchester City hoch im Kurs stehen soll.

Gideon Mensah

LV, 23, GHA | Red Bull Salzburg – > Girondins Bordeaux

Die Roten Bullen aus Salzburg verleihen Gideon Mensah zum vierten Mal. Der ghanaische Außenverteidiger spielte in der Vergangenheit bereits leihweise für Sturm Graz, Zulte-Waregem und Vitoria Guimaraes und wechselt nun nach Frankreich, wo er für eine ganze Saison bei Girondins Bordeaux unterkommt. Der finanziell schwer gebeutelte Klub besitzt zudem eine Kaufoption auf den 23-Jährigen, der in Salzburg noch einen Vertrag bis 2024 hat. Mensah zog bereits früher immer wieder Interesse aus Frankreich auf sich, nun klappte es aber endlich mit dem Ligue-1-Transfer.